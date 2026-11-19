La producción de Rockstar recibió calificaciones casi perfectas y elogios por sus mecánicas, la historia de sus protagonistas y la amplitud del mapa.

La aventura protagonizada por Jason y Lucia llegó a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para PC todavía no tiene fecha confirmada.

Después de más de una década de espera, Grand Theft Auto VI ya está disponible y las primeras reseñas nos dejaron un resultado que no sorprende: la nueva entrega de Rockstar Games está entre los videojuegos mejor valorados de la historia . En su jornada de lanzamiento, el título alcanzó los 99 puntos sobre 100 en Metacritic, con una recepción prácticamente unánime entre los críticos.

Las evaluaciones destacan el nivel de detalle del mundo abierto, la evolución de la jugabilidad y la historia protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos. También aparecen algunas observaciones sobre los controles, el rendimiento y el ritmo de ciertos tramos de la campaña.

Uno de los puntos más destacados por la crítica es la construcción del mundo abierto . TechRadar calificó a GTA VI como una de las " experiencias individuales más completas que probó" y resaltó la combinación entre narrativa cinematográfica, acción y libertad para recorrer el mapa. Su reseña también resaltó la cantidad de situaciones espontáneas que aparecen durante la exploración.

En la misma línea, Push Square le dio un 10 sobre 10 y describió a Leonida como " uno de los mundos abiertos más desarrollados que se hayan creado ". La publicación destacó la densidad de los escenarios, la variedad de actividades secundarias y la posibilidad de preparar los robos con distintos enfoques, en vez de limitarse a seguir una secuencia de acciones.

La relación entre Jason y Lucia también es un tema frecuente en las evaluaciones. Para The Guardian, la historia funciona como un puente entre el tradicional caos criminal de la franquicia y una trama sentimental que permite conectar con los personajes. La reseña de Keza MacDonald destacó que ambos tienen personalidades muy marcadas y que sus decisiones y momentos juntos aportan una dimensión distinta a la saga.

Kotaku también valoró especialmente a la pareja protagonista y la ambientación. Su crítico, Zack Zwiezen, contó que pasó más de 150 horas dentro del juego y destacó detalles que van desde el comportamiento de los personajes secundarios hasta las reacciones del entorno. Para la publicación, esa acumulación de elementos contribuye a que el escenario sienta vivo y no solamente como un mero mapa para completar misiones.

Sin embargo, la reseña también señaló algunos puntos débiles: algunos controles pueden resultar poco intuitivos, los enfrentamientos más grandes presentan problemas de rendimiento y la segunda mitad de la historia pierde parte de su fuerza narrativa.

La parte técnica es otro de los aspectos que más se repiten en las críticas. Los especialistas mencionan la calidad de las animaciones, la iluminación, los escenarios y la cantidad de personajes no jugables que circulan por las calles. The Guardian también resaltó la presencia de miles de personajes con interacciones propias, mientras que otras reseñas elogiaron el trabajo de sonido y la música.

Rockstar Games

Cima histórica en Metacritic y otros récords

Con una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic, el título alcanzó la puntuación más alta de la historia de la plataforma, un resultado que comparte con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo lanzado en 1998. El promedio se construyó a partir de más de 160 reseñas.

En OpenCritic, otro recolector de reseñas de juegos, también consiguió una recepción estelar: alcanzó un 99 de puntuación y el 99% de recomendación de los críticos. Estos indicadores lo ubicaron entre los lanzamientos mejor valorados de la página. Pero el impacto no quedó reflejado exclusivamente en las calificaciones.

Durante las primeras horas de disponibilidad, el juego acumuló más de 7,9 millones de espectadores simultáneos en plataformas de transmisiones en vivo. La cifra reunió las audiencias de Twitch, YouTube, Kick y otros servicios, y se convirtió en el mayor registro de espectadores para el lanzamiento de un videojuego.

Twitch también tuvo récord propio: GTA VI llegó a superar los 3,3 millones de espectadores simultáneos, por encima de los registros anteriores de League of Legends. En YouTube alcanzó los 3,2 millones, mientras que Kick registró un máximo de casi 1,5 millones. Además, en Kick hubo 1.798 canales transmitiendo el título al mismo tiempo, otra marca para la plataforma.

Rockstar

Cuánto cuesta el GTA VI en Argentina y cómo conseguirlo

En Argentina, el precio cambia según la consola y la edición elegida. La tienda oficial de PlayStation publica dos versiones para PS5: la estándar, a US$79,99, y la Ultimate Edition, a US$99,99. En Xbox Store Argentina, los precios aparecen directamente en pesos. La edición estándar cuesta $113.299. La Ultimate Edition, $141.990. La tienda también ofrece por separado la actualización a la edición superior, por $28.691.

Para comprarlo, los usuarios tienen que ingresar a PlayStation Store desde una cuenta argentina o buscar Grand Theft Auto VI en Microsoft Store desde una Xbox Series X o Series S. Después, tienen que seleccionar la edición, confirmar el importe y hacer el pago. Una vez completado el proceso, ¡a jugar!