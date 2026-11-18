El exdiputado nacional reunió a 70 jefes comunales y legisladores para blindar su candidatura a gobernador y mandar un mensaje a la Casa Rosada. Si La Libertad Avanza compite contra intendentes de la UCR en sus propios distritos, el radicalismo territorial podría no acompañar la reelección del Presidente. Mientras tanto, el gobernador Martín Llaryora suspendió las vacaciones de sus funcionarios y se apura el calendario.

Rodrigo de Loredo presidió la reunión con los intendentes, en donde se deslizaron críticas a la estrategia de alianzas de LLA y el Frente Cívico.

El exdiputado nacional Rodrigo de Loredo reunió este martes 17, por la tarde, a unos 70 intendentes y legisladores de la UCR en un salón de la capital cordobesa. El encuentro fue a puertas cerradas y tuvo el propósito de mostrar que la estructura territorial del radicalismo sigue respaldando su candidatura a gobernador y avisar a La Libertad Avanza que una alianza opositora en Córdoba no se arma sin ellos y mucho menos contra ellos.

El encuentro fue organizado junto a Matías Gvozdenovich, presidente del comité provincial y uno de sus alfiles más leales . Estuvieron también Mauricio Jaimes, Alejandra Ferrero, Inés Contrera, Miguel Nicolás y un grupo de legisladores departamentales. También estuvo Leopoldo Grumstrup, intendente de Pilar, a quien los libertarios ya habían presentado como una incorporación propia. El jefe comunal se sentó en la mesa radical y sostuvo que sigue afiliado a la UCR y que participa de la coordinación de la alianza.

La convocatoria, se deslizó, fue también una respuesta directa al plenario que el diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez (Frente Cívico) encabezaron a principios de mes en La Falda . Allí se mostraron libertarios, el Frente Cívico, el PRO de Oscar Tamis y Primero la Gente, con el objetivo de llevar al territorio el entendimiento provincial. El radicalismo no estuvo en la mesa y De Loredo no recibió invitación, según trascendió. Para un dirigente que en 2023 estuvo a pocos puntos de la gobernación y que considera que conserva un capital electoral propio, quedar afuera fue interpretado como un desaire y fue leído como una advertencia.

Nos reunimos con los intendentes radicales y nuestro candidato a gobernador @rodrigodeloredo y coincidimos que Córdoba necesita una oposición unida, con responsabilidad y decisión. El desafío que tenemos por delante exige dejar de lado las especulaciones y construir una alianza… pic.twitter.com/TryOn7OmiT

Ese encuentro fue en La Falda porque abrirá el calendario electoral cordobés el 14 de marzo de 2027 y la gobierna desde hace años el intendente radical Javier Dieminger, que ya eligió como sucesor al concejal Javier Montes. Sin embargo, la alianza libertaria presentó a Leonardo Gribaudo como su precandidato. La foto se repite en la localidad de Hernando, en donde el armado de Bornoroni y Juez también promueve una candidatura que competiría con el intendente radical Ricardo Bianchini.

Por esta razón, el mismo día de la cumbre, Gvozdenovich publicó en X su disgusto por esas candidaturas. Las calificó de inexplicables frente a intendentes con gestiones bien valoradas y advirtió que forzar la división en Córdoba garantizaría una derrota del proyecto oficialista nacional en la provincia. No nombró a La Libertad Avanza pero en los pasillos de la política quedó en claro hacia quien fue dirigido el mensaje.

Vemos con sorpresa y preocupación lo que está haciendo La Libertad Avanza en La Falda y en Hernando. Nos resulta incomprensible que quienes decimos querer lo mismo para Córdoba promovamos candidaturas contra intendentes que gobiernan bien.



La UCR expresó muchas veces su vocación… — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) November 17, 2026

En la cumbre que encabezó De Loredo la respuesta boina blanca fue más directa porque se señaló que si no hay un acuerdo provincial que respete los territorios, los intendentes radicales se concentrarán en sus propias reelecciones y dejarán de empujar el proyecto de Javier Milei en sus distritos. Es decir, la estructura que garantiza fiscales, movilización y votos en el interior profundo no saldría a pedir el voto para quien les manda competidores en sus propios territorios. Para un oficialismo nacional que necesita a Córdoba como bastión para 2027, la señal de alerta no es menor.

Tres tableros

La disputa también se juega a nivel nacional porque De Loredo cuenta con el aval explícito del expresidente Mauricio Macri, que ya lo señaló como su candidato para Córdoba y en las últimas semanas se mostró con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo.

Gracias @mauriciomacri por el apoyo y por subirte al Delorean! pic.twitter.com/eoBPBQ9H3E — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 4, 2026

En el orden provincial Bornoroni conduce el armado libertario, Juez pelea un lugar central y De Loredo exige que se reconozca su peso. El diputado libertario, de acuerdo a lo que trascendió, le pidió al radical que suspenda su campaña y se sume a una mesa con el senador. La respuesta fue negativa, De Loredo no está dispuesto a bajarse y propone dirimir la candidatura en una interna o con una encuesta, una fórmula que sus socios hasta ahora esquivaron.

Mientras la disputa en estos tableros sube de temperatura, la prioridad de los intendentes es retener sus municipios y evitar que el sello violeta les dispute el territorio. La foto de los setenta funcionó como una señal colectiva de alineamiento y como carta de negociación ante cualquier socio.

El reloj de Llaryora

A este escenario se le suma una variable que no controla la oposición y es el calendario. En el Centro Cívico, la Casa de Gobierno cordobesa, trascendió que el gobernador les ordenó a sus funcionarios no tener vacaciones en diciembre, enero ni febrero. Lejos de ser una medida administrativa, la decisión se interpretó como una señal concreta, hasta ahora, de que Llaryora está madurando la decisión de adelantar las elecciones provinciales al último fin de semana de marzo.

Si eso se confirma, los tiempos para cerrar alianzas se reducirán de manera drástica. El plazo para inscribir los frentes locales de La Falda vence este mes (serían los mismos para el caso de adelantamiento de los comicios provinciales) y la oposición llegaría a una elección provincial temprana sin candidato único y con heridas abiertas en los municipios. El peronismo cordobés conoce bien esa ventaja porque la fragmentación de sus adversarios fue durante un cuarto de siglo una de sus mejores herramientas.