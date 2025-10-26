SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de octubre 2025 - 21:26

El Frente Cívico de Santiago del Estero ganó con holgura y Elías Suárez es el nuevo gobernador

El oficialismo local se impuso en los comicios que definieron al sucesor de Gerardo Zamora. De esta manera, la escudería amplía su hegemonía en el distrito.

Elías Suárez es el nuevo gobernador de Santiago del Estero.

El oficialismo de Santiago del Estero ganó este domingo las elecciones locales y Elías Suárez será el próximo gobernador, continuando con la hegemonía del Frente Cívico que comanda el actual mandatario Gerardo Zamora, quien fue electo senador nacional.

Suárez cosechó el 70% de los votos, frente al 12,2% del radical Alejandro Parnás, de Despierta Santiago, y el 11,9% del libertario Ítalo Cioccolani.

NOTICIA EN DESARROLLO.

