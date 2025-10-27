Entre Ríos: la alianza LLA-PRO se impuso con holgura en la provincia







Con más del 97 % de las mesas escrutadas, la Alianza La Libertad Avanza arrasó en las legislativas 2025 de Entre Ríos, asegurando 3 bancas de Diputados y 2 de Senadores. Fuerza Entre Ríos retuvo 2 diputados y 1 senador.

Rogelio Frigerio festejó el triunfo.

En las elecciones legislativas celebradas este domingo en Entre Ríos la Alianza La Libertad Avanza se impuso con holgura con el 52,9% de los votos, con el 97% de las mesas escrutadas. De este modo la alianza referenciada en el gobernador Rogelio Frigerio consiguió así sumar 2 senadores y 3 diputados. En segundo lugar, se ubicó Fuerza Entre Ríos, con el 34,3%, que consiguió retener 1 senadores y 2 representantes en la Cámara baja.

De este modo los candidatos de Alianza LLA Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida obtuvieron sus bancas de senadores, mientras que el ex intendente de Paraná, Adan Bahl, consiguió un escaño en la Cámara Alta para el peronismo.

Por otra parte la alianza libertaria ingresó tres diputados: Andrés Ariel Laumann, Alicia María Fregonese y Abel Rubén Darío Schneider. En tanto, Fuerza Entre Ríos logró que Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay se sumen a la Cámara Baja,

Embed Así, los entrerrianos en estas elecciones de medio término renovarán tres senadores nacionales y cinco de los nueve diputados que la provincia tiene en el Congreso de la Nación.

En la Cámara de Diputados, quienes terminan su mandato a fin de año son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria), mientras que por el Senado de la Nación dejaran su banca, Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo Luis de Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio).

A diferencia de otros distritos del país, en Entre Ríos no se votarán autoridades provinciales, lo que convierte a estas elecciones en un plebiscito principalmente sobre el panorama nacional y la representatividad de la provincia en el Congreso.