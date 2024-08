El gobernador catamarqueño Raúl Jalil también separa diputados de UP y nace un nuevo bloque federal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RaulJalil_ok/status/1823375658577260930&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con los gobernadores de Salta, @GustavoSaenzOK, y de Jujuy, @carlossadirjuy, con quienes conformamos la Mesa del Litio para dialogar sobre lo importante que es para nuestra región la adhesión al RIGI.



Esta herramienta posibilitará inversiones por alrededor de 19… — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) August 13, 2024

Catamarca tiene tres senadores y son el radical Flavio Fama, la exgobernadora Lucía Corpacci (UP) y Guillermo Andrada, el único que responde a Jalil. Los diputados catamarqueños son Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez, de UP, y Francisco Monti, de la UCR. De los peronistas, a favor de la Ley Bases votaron Nóblega, Ávila y Rodríguez; mientras que Ginocchio se expresó en contra, cumpliendo con el mandato de UP. Por lo tanto, el jefe provincial catamarqueño aportaría al bloque federal un senador y tres diputados. Su objetivo es mantener un canal directo de vinculación con Balcarce 50 para arrancarle al Gobierno fondos para infraestructura -como la mejoría del estado de las rutas nacionales, conectividad energética y agua- una demanda habitual del jefe provincial catamarqueño para facilitar la radicación de empresas vinculadas a la minería. Resta saber si Jalil romperá del todo con UP en Diputados con un espacio propio, al estilo de Jaldo, que con sus tres diputados (Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla) constituyó el Bloque Independencia.