El Gobierno auxilia a Entre Ríos con $220.000 millones en concepto de anticipo financiero

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y beneficiará al gobernador Rogelio Frigerio, aliado de La Libertad Avanza. Llega luego del apoyo de provincias dialoguistas al Presupuesto 2026.

El Gobierno nacional le girará $220.000 millones a Entre Ríos en concepto de anticipo financiero aduciendo que la administración de Rogelio Frigerio se ve "impedida", en forma transitoria, de "atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".

La medida se oficializó este lunes en el Decreto 922/2025 publicado en el Boletín Oficial y llega apenas días después de que los gobernadores aliados y dialoguistas prestaran votos clave para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, el primero de la era Milei en llegar a esa instancia.

Concretamente, el Gobierno otorgará en 2026 un anticipo financiero de hasta $220.000 millones a la Provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

"El anticipo deberá reintegrarse con intereses, calculados según la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mediante la retención automática de fondos coparticipables (Ley 23.548 y otros recursos sin destino específico)", reza el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

A la par, se aclara que "l a provincia autoriza expresamente esas retenciones para cancelar el anticipo y sus intereses, y la Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de la Tesorería General de la Nación".

Javier Milei Leandro Zdero Karina Milei El chaqueño Leandro Zdero, junto a Karina y Javier Milei.

No es la primera vez que la administración de Javier Milei sale en auxilio de sus aliados. En marzo pasado, había hecho lo propio con Chaco, donde gobierna el radical Leandro Zdero, quien rubricó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), con el que se impuso tanto en las elecciones nacionales como en las provinciales.

Por entonces, Nación le giró $120.000 millones a la gestión chaqueña para hacer frente al pago de salarios estatales y de otros compromisos.

"El Gobierno de la Provincia del Chaco se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, adujo el oficialismo por entonces.

Además, durante diciembre, el Gobierno abrió la canilla de los Aportes del Tesoro Nacional (ATP), es decir, fondos frescos para las provincias. En noviembre, Economía había girado $0 en ese concepto a los distritos. Sin embargo, las negociaciones por el Presupuesto 2026 obligaron a reactivar el ítem para sumar votos de las provincias en el Congreso.

Sugestivamente, hasta mediados de mes, los principales beneficiarios de esos envíos habían sido mandatarios dialoguistas, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua.

Todos ellos, a través de sus legisladores en ambas cámaras, terminaron aportando votos clave para aprobar el Presupuesto, que obtuvo sanción definitiva el pasado viernes en el Senado por un amplio margen: 46 sufragios positivos, 26 negativos y solo una abstención.