Benjamín Netanyahu invitó a Elon Musk a una conferencia de transporte inteligente en Israel + Seguir en









Mantuvieron una llamada telefónica el domingo desde Florida, EEUU. El evento está previsto para marzo del año entrante.

Netanyahu expresó: "Tenemos la intención de impulsar a Israel hacia adelante y convertirlo en un líder mundial en este campo, tal como lo hemos hecho con la ciberseguridad y otras tecnologías”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, invitó a Elon Musk a participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se celebrará en marzo de 2026 en Israel, según informó este lunes en un comunicado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la llamada telefónica, el CEO de Tesla aceptó la invitación de Netanyahu y los dos abordaron “la continuidad de la colaboración con Tesla y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos”, expresó el comunicado. Por otro lado, Netanyahu declaró: "Tenemos la intención de impulsar a Israel hacia adelante y convertirlo en un líder mundial en este campo, tal como lo hemos hecho con la ciberseguridad y otras tecnologías”.

De qué se trata el encuentro entre Netanyahu y Trump en EEUU Netanyahu llegó el domingo a EEUU para ejecutar el quinto encuentro en lo que va de año con el presidente Donald Trump. Allí, se espera que aborden el avance hacia la segunda fase del frágil alto al fuego en Gaza y las tensiones de Israel con Irán y Líbano.

Sin embargo, más de tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego, las condiciones de vida de los palestinos en una Franja no han mejorado. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 400 palestinos murieron por ataques de Israel desde mediados de octubre, cuando se implantó la tregua.