La provincia de Buenos Aires denunció que Nación le debe $15 billones y apuntó contra el "ajuste más grande de la historia"

El ministro Carlos Bianco detalló que la deuda incluye fondos recortados, obras públicas abandonadas y programas nacionales discontinuados. Además, rechazó el Presupuesto nacional, criticó la Ley de Inocencia Fiscal y dijo que avalan a las reelecciones indefinidas de intendentes.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , encabezó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, en la que realizó un balance anual de la gestión provincial, cuestionó con dureza la política económica del gobierno nacional y denunció que la Nación mantiene una deuda de $15 billones con la provincia de Buenos Aires. Además, se refirió a la ley de Inocencia Fiscal , al debate por las reelecciones de intendentes y al armado político del peronismo de cara a 2027.

Bianco describió un escenario económico “muy complejo”, con impacto directo en la producción, el empleo y el poder adquisitivo. Según detalló, en los últimos dos años la actividad económica cayó 10,2% , con fuertes retrocesos en sectores clave: el comercio (-5,8%), la industria (-9,8%) y la construcción (-15%).

En materia de consumo, señaló que el promedio de los dos últimos años mostró una caída del 10% en las ventas en supermercados , del 6% en las ventas minoristas y de casi el 16% en las mayoristas . También mencionó una baja del 28% en el turismo receptivo , frente a un crecimiento del 36% del turismo emisivo , y desplomes en rubros como consumos electrónicos (-38%), indumentaria (-16%), bebidas (-13%), carne (-5%) y yerba (-4%).

El ministro apuntó además al impacto de los aumentos reales de tarifas y precios, por encima de la inflación. Detalló que la energía tuvo un incremento real del 90% , los alquileres del 86% , el transporte del 58% , las prepagas del 30% , la telefonía e internet del 27% , la educación del 12% y los combustibles del 23% , entre otros.

En ese contexto, advirtió que el encarecimiento de los servicios privados está generando un fuerte traslado de demanda hacia la educación y la salud públicas, con aumentos de entre el 30% y el 40% , lo que presiona sobre los presupuestos provinciales.

Bianco sostuvo que el ajuste también se refleja en el mercado laboral. Indicó que el salario privado registrado cayó un 6%, mientras que el salario público retrocedió un 19%, y que el empleo se redujo un 3,9%. “Solo aumentaron los monotributistas y autónomos”, señaló, y agregó que cerraron 20 mil empresas.

“Hablan de libertad, pero este programa económico genera mortandad de pymes”, afirmó, y atribuyó la destrucción de empleo a las políticas de ajuste, apertura importadora y apreciación cambiaria.

El funcionario cuestionó que el gobierno nacional “haga alarde” de haber realizado “el ajuste más grande de la historia”, que cuantificó en 4,2 puntos del Producto Bruto. Según detalló, el peso del ajuste recayó principalmente sobre los subsidios al transporte, la energía y el gas (20%), los jubilados (20%), la obra pública (15%), las transferencias a provincias (13,7%), los programas sociales (13%) y las universidades (2,4%).

La deuda de Nación con la Provincia: $15 billones

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue la denuncia sobre la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, que Bianco estimó en $15 billones. Ese monto incluye $3,5 billones de deudas directas, $8,4 billones correspondientes a obras públicas abandonadas y $2,7 billones por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.

En ese marco, afirmó que la Nación “paró y abandonó” unas mil obras en territorio bonaerense y remarcó que ya no existen proyectos financiados y ejecutados por el gobierno nacional, aunque la Provincia continúa impulsando obra pública con recursos propios.

Obra pública parálisis.jpg La deuda de Nación con la provincia de Buenos Aires incluye parálisis en la obra pública.

Presupuesto nacional y alerta por educación y ciencia

Bianco también cuestionó el Presupuesto nacional aprobado recientemente y, en particular, el artículo 30, que elimina metas de financiamiento educativo, la inversión progresiva en ciencia y tecnología, el fondo para escuelas técnicas y partidas destinadas a defensa.

“Nos preocupa muchísimo”, sostuvo, y remarcó que existe consenso internacional sobre la importancia de la inversión en educación, ciencia y tecnología como pilares del desarrollo y la competitividad. A su entender, las modificaciones presupuestarias perjudican al sistema de desarrollo en su conjunto.

Senado debate presupuesto 2026 Carlos Bianco dijo que a la provincia de Buenos Aires le "preocupa muchísimo" el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso.

En otro tramo, el ministro cuestionó la ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno nacional y aseguró que “no va a servir para prevenir el lavado de activos, sino para lo contrario”. Señaló que organismos internacionales ya realizaron observaciones sobre políticas que van en contra de los controles antilavado y advirtió que la normativa podría debilitar esos mecanismos.

Proyecto Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Por otra parte, Bianco volvió a reclamar explicaciones sobre el destino del oro del Banco Central. Recordó que desde mayo y junio realizaron pedidos formales de información pública, que no obtuvieron respuesta, y mencionó que la Justicia ordenó al Banco Central detallar dónde se encuentra el oro que se movió durante 2024.

“No se sabe en qué país está, si se puso a rendimiento, si se usó como garantía para un préstamo”, afirmó, y calificó la situación como “gravísima”, al tratarse de un activo equivalente a unos u$s 5.000 millones.

Reelecciones, peronismo y horizonte 2027

En el plano político, Bianco ratificó el respaldo del oficialismo bonaerense a la idea de volver a habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes. “El sistema más democrático es que cada pueblo pueda reelegir a sus intendentes”, sostuvo, y consideró que impedir la reelección tiene un carácter “proscriptivo”.

Finalmente, se refirió al acto que encabezó el gobernador Axel Kicillof la semana pasada junto a 1.600 dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y precisó que se trató de "un cierre de año y un punto de partida para la construcción de una alternativa al gobierno nacional ante el desastre que estamos viviendo en materia educativa, de salud y de empleo".

"Este es un gobierno que gobierna sin preocuparse por la población y el territorio, solo mirando planillas de Excel", continuó y recordó que "el gobernador Kicillof dijo que no estamos lanzando una campaña, sino una construcción para generar una alternativa".

Sostuvo: "Vamos a estar trabajando a nivel nacional, en las provincias, para construir una alternativa con el conjunto del peronismo, sin dejar a nada afuera, respetando las expresiones provinciales y no imponiendo nada desde La Plata" y concluyó: "Cuando sea año electoral, en 2027 se discutirán candidaturas. Pero 2026 es un año de construcción política de alternativa de gobierno para intentar ganar en 2027 la nación, las provincias y los municipios".