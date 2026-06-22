El Gobierno bonaerense ratifica el respaldo de Axel Kicillof a Cristina Kirchner pero evita confirmar un encuentro

El ministro Carlos Bianco encabezó este lunes una conferencia de prensa junto a su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, en la que reclamó a Nación por recursos adeudados. También respondió sobre la escalada en la interna peronista tras el banderazo de Parque Lezama del sábado.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , evitó profundizar sobre los cuestionamientos lanzados por Máximo Kirchner durante el acto realizado en Parque Lezama por el primer aniversario de la detención de Cristina Fernández y reafirmó el respaldo del gobernador Axel Kicillof a la expresidenta. No obstante, evitó precisar si el gobernador tiene previsto visitarla en su domicilio de San José 1111, donde cumple su condena.

El sábado en el banderazo, donde se registraron algunos cánticos contra el gobernador, Máximo fue el único orador ante unas 15.000 personas. Allí lanzó: "Queremos tener a Cristina de candidata y no candidatos por default". Antes había apuntado a quienes "hablan de unidad" pero no visitan a CFK en su domicilio y cuestionó a dirigentes que "ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder".

El dardo tenía destinatario preciso. La última y única vez que Kicillof visitó a Cristina fue el 1° de octubre de 2025, a tres semanas de las elecciones legislativas y tras más de cien días de detención sin que el gobernador se hubiera acercado. El encuentro duró una hora y media, fue mano a mano sin testigos y no hubo foto. Desde entonces, según confirmaron fuentes de ambos espacios, no volvieron a verse ni a hablarse: más de ocho meses de silencio.

Con todo, este lunes, desde La Plata, intentaron bajar la temperatura. Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Bianco no respondió de manera directa sobre si el gobernador se sintió aludido por esas expresiones ni sobre una eventual visita en el corto plazo, el funcionario puso el foco en el sentido de la movilización del fin de semana.

"La convocatoria del sábado fue muy clara. El objetivo era conmemorar el año de prisión injusta de Cristina", señaló Bianco, quien destacó que la fecha coincidió con el Día de la Bandera y que Kicillof promovió la participación tanto del Movimiento Derecho al Futuro como del Partido Justicialista bonaerense. Según explicó, referentes y militantes de ambos espacios participaron de la actividad y reafirmaron una posición común respecto de la situación judicial de la exjefa de Estado.

Bianco Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense.

Sobre la condena a la expresidenta, el ministro fue categórico: "No se respetó el debido proceso. Los fondos para esas obras fueron aprobados por unanimidad en el Congreso cuando se aprobó el Presupuesto. No hay evidencia ni prueba de que ella haya estado involucrada. Los funcionarios intermedios a cargo de la ejecución de las obras no fueron procesados y se la condenó injustamente y sin pruebas. Creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente".

Las candidaturas, para 2027

Bianco fue más explícito fue al desactivar la discusión electoral. Ante la pregunta por la frase de Máximo sobre los "candidatos por default" -leída como un dardo directo a Kicillof-, el ministro trazó una línea: "Las candidaturas del PJ no están definidas. Este no es el año de las candidaturas, es el año de las conducciones políticas. Las candidaturas se verán el año que viene y las elegirá el pueblo peronista".

Y agregó: "Están vigentes las PASO. Son la mejor herramienta para definir candidatos. En ese marco, los distintos compañeros que quieran representar a nuestra fuerza política tendrán la posibilidad de presentarse y la gente decidirá quién representa al campo nacional y popular contra el postulante de la derecha, al que seguramente elegirá el círculo rojo. Tenemos que poner una candidatura que respete los intereses populares. En ese proceso estamos".

La respuesta contrasta con la lógica que el cristinismo viene imponiendo desde el banderazo: primero Cristina como conductora y candidata, y alrededor de esa doble certeza se construye todo lo demás. Para La Cámpora, aplazar la discusión electoral es en sí mismo un posicionamiento. Para la Gobernación, en cambio, forzar esa conversación ahora solo profundiza una fractura que consideran prematura y costosa de cara al verdadero adversario: Javier Milei.

En ese marco, se le preguntó al funcionario sobre el 1º de julio, un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Es el primero que tiene a Kicillof como presidente del PJ provincial por lo que se espera alguna conmemoración especial. Sin embargo, Bianco expuso que “todavía no está definido“.

Una posibilidad es que convoquen a los presidentes de los PJ municipales de toda la provincia de Buenos Aires. “Probablemente sea eso y probablemente sea en la quinta de San Vicente, donde descansan los restos del general”, apuntó.

En la conferencia, el dirigente también se refirió a los videos que se hicieron públicos durante el fin de semana en los que Jesica Cirio aparece en un vestidor junto a fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico, ordenados en cajones y estantes, en lo que sería la casa que compartía con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en el country Fincas de San Vicente.

"Son videos de hace años. Hubo allanamientos. Están vinculados a causas anteriores. Es un tema de la Justicia, que será la que determinará el origen de esos fondos y, si hay delito, sancionarlo", se limitó a responder.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos a raíz de la difusión de las imágenes. El caso, que se desprende del "yategate" que en 2023 terminó con la renuncia de Insaurralde al gobierno de Kicillof.

La deuda de Nación con la provincia de Buenos Aires

En la misma conferencia, Bianco presentó un detallado informe sobre los montos que el gobierno nacional le adeuda a la Provincia. Según el documento oficial, la deuda total asciende a 17,8 billones de pesos, discriminados en tres rubros: deudas directas por 4,4 billones -que incluyen transferencias no realizadas de ANSES a la Caja Provincial por 2,5 billones y compensaciones del Consenso Fiscal por 1,2 billones, entre otros-; saldos de obras públicas comprometidas y paralizadas por 9,6 billones; y deuda estimada por discontinuidad de programas nacionales por 3,8 billones. El funcionario precisó que, si se suma lo que la Provincia dejó de recaudar por la caída en los recursos de origen nacional y provincial, "el desfinanciamiento total trepa a 26,7 billones de pesos".

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"Las deudas del gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires se van acumulando", señaló Bianco, y remarcó que esa cifra equivaldría a 292.000 patrulleros o a la construcción de 22.250 escuelas nuevas.

El reclamo por obras hídricas y la advertencia por El Niño

Katopodis, por su parte, presentó el Plan de Gestión del Riesgo Climático de la Provincia y lanzó una advertencia: se aproxima un evento de El Niño de características muy intensas. Según los principales centros internacionales, el fenómeno -asociado al calentamiento extremo del océano Pacífico- traerá para la región períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas. Desde que existen registros solo ocurrieron tres eventos de esa magnitud: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Katopodis El ministro Gabriel Katopodis participó de la conferencia del gobierno bonaerense.

El plan provincial se estructura sobre tres ejes: monitoreo hidrometeorológico y coordinación -con el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia, la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes de la Autoridad del Agua-; acciones de prevención y respuesta -limpieza de arroyos, reparación de caminos anegados y planes de contingencia ante olas de calor-; y obras estructurales, que concentran la mayor parte de la inversión: 135 intervenciones y siete estudios de drenajes urbanos y defensas costeras por cerca de 285 mil millones de pesos, más diez proyectos de resiliencia agropecuaria por otros 245 mil millones. Entre las obras en ejecución figuran trabajos en Bahía Blanca, el cauce del río Areco, la cuenca del Reconquista y La Matanza.

"Ponemos de manifiesto la gravedad de lo que puede ocurrir. Más allá de las diferencias políticas, debemos constituir una mesa de trabajo", dijo Katopodis y afirmó: "La responsabilidad mayor es del gobierno nacional. Reclamamos constituir una mesa para tener una respuesta coordinada y eficiente en materia de emergencias climáticas. En la tragedia de Bahía Blanca se fue, se sacó una foto y prometió recursos que no llegaron".

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El ministro detalló que hay dos proyectos críticos que esperan el aval de Nación: el túnel aliviador hacia el Río de la Plata para las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras -que involucra a Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes, por USD 270 millones- y el Acueducto Parque San Martín para La Plata, con financiamiento del Fondo Kuwaití por USD 62,9 millones.

"No es que no nos dan los fondos directamente: encima nos niegan los avales que necesitamos para acceder nosotros a créditos internacionales", remarcó Katopodis y recordó que "el gobierno nacional aprobó 18 créditos por USD 1.973 millones para obras de infraestructura en otras 10 provincias, pero Buenos Aires no entró en el reparto".