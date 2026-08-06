Doble alerta por tormentas, fuertes vientos y granizo en el AMBA: la temperatura bajará abruptamente por la llegada de una ola de frío

El Servicio Meteorológico Nacional dio aviso de un alerta naranja por tormentas y marcado descenso de la temperatura.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesa este jueves una jornada marcada por intensas lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento . Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por vientos para gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

De acuerdo con el organismo, las tormentas más intensas se concentrarán entre la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70% . Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y la probabilidad de lluvias descenderá al rango de entre el 10% y el 40% .

Las fuertes tormentas que comenzaron durante la madrugada y continuaron a lo largo de la mañana generaron importantes complicaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las intensas precipitaciones dejaron calles inundadas, afectaron el suministro eléctrico y provocaron demoras en los principales aeropuertos del país.

En distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense se registraron anegamientos que dificultaron la circulación vehicular. La acumulación de agua obligó a extremar las precauciones y produjo demoras en el tránsito en varios accesos y avenidas.

Al mismo tiempo, según datos del ENRE, al momento de esta actualización poco más de 26.000 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, debido a las fallas ocasionadas por el temporal en la red de distribución. Las empresas prestadoras trabajaban para restablecer el servicio mientras persistían las condiciones meteorológicas adversas.

Lluvia, viento y granizo en CABA este jueves por el temporal.

El impacto en los aeropuertos

El impacto del temporal también alcanzó al transporte aéreo. En los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza se registraron demoras y reprogramaciones de vuelos como consecuencia de las tormentas, la intensa actividad eléctrica y la reducción de la visibilidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas estuvieron acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Por ese motivo, el organismo mantuvo vigentes alertas para distintos sectores del AMBA y recomendó evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Los especialistas advirtieron que las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante las próximas horas, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones intensas y episodios de viento fuerte en la región. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y coordinando tareas para minimizar el impacto del temporal.

Lluvias en el AMBA: rige una alerta naranja por tormentas y frío

En cuanto a la temperatura, el jueves tendrá una máxima de 14°C y una mínima de 9°C, aunque la sensación térmica será inferior debido al viento del sector sur, que soplará con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 km/h.

Hay alerta naranja por tormentas y fríto en el AMBA. Archivo

Tras el paso del frente de tormenta, el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de la temperatura. Para el viernes, el SMN prevé cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia y registros térmicos de entre 5°C y 13°C. El viento continuará soplando desde el sur, aunque con menor intensidad.

Las condiciones estables se mantendrán durante el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo se presentarían con cielo despejado, mínimas cercanas a 4°C, máximas de 13°C y sin pronóstico de precipitaciones, consolidando un escenario típicamente invernal para el AMBA.

Recomendaciones por la alerta

Frente a la vigencia de la alerta naranja, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras persistan las tormentas.