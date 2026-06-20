Por el aniversario de su detención de Cristina Fernández de Kirchner, se convocó un banderazo en Parque Lezama

Los seguidores de la expresidenta también pasarán al frente del domicilio en donde transita su arresto, en el barrio porteño de Constitución.

Este sábado, organizaciones del peronismo se reunirán en Parque Lezama para realizar un banderazo en reclamo de la libertad de Cristina Fernández de Kirchner , sobre quien recae una condena de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "administración fraudulenta".

La iniciativa contempla tanto el Día de la Bandera como el primer aniversario de la detención de la expresidenta, en su domicilio de San José 1111 por donde pasará la militancia. La convocatoria "Banderazo por Argentina, por Cristina" pide a los seguidores que lleven sus banderas nacionales.

La Justicia advirtió a la expresidenta Cristina Kirchner que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si continúan las manifestaciones y concentraciones frente a su vivienda de San José 1111 , en el barrio porteño de Constitución. La intimación fue realizada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu , quien le exigió cumplir estrictamente las condiciones de detención.

CRISTINA MARCHA 24 DE MARZO Cristina Kirchner durante una movilización a su domicilio, el pasado 24 de marzo.

La medida judicial se produjo tras los incidentes registrados el pasado domingo 14 de junio durante un "banderazo" realizado frente al edificio donde reside la exmandataria. Según la resolución, la movilización provocó cortes de calles, concentración de personas y situaciones que afectaron el normal funcionamiento del barrio.

En ese contexto, el magistrado sostuvo que, de verificarse nuevos incumplimientos, podría dejar sin efecto la prisión domiciliaria y disponer el traslado de la actual titular del Partido Justicialista a una unidad penitenciaria.

La decisión también se apoyó en la participación de la expresidenta en la convocatoria. De acuerdo con la resolución, Cristina Kirchner colocó una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calle y estaba sostenida mediante cables entre su balcón y un edificio ubicado enfrente.

Para el juzgado, las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras en la vía pública afectan la convivencia con los vecinos y contradicen las pautas de comportamiento exigidas para quienes cumplen una pena bajo el régimen de arresto domiciliario. Además, se señaló que este tipo de intervenciones requieren autorización previa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los hechos podrían incluso constituir una contravención.