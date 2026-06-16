Cómo es la campaña de afiliación al PJ bonaerense que lanzó Axel Kicillof para sumar militantes

El gobernador y el secretario general del partido, Mariano Cascallares, presentaron una plataforma digital de afiliación abierta a partir de los 16 años. Buscan sumar nuevos afiliados y rejuvenecer un padrón.

Con la mira puesta en sumar afiliados y atraer a nuevas generaciones, el Partido Justicialista bonaerense lanzó una campaña de afiliación masiva y digital , la primera acción política de alcance impulsada por Axel Kicillof desde que asumió la presidencia de esa fuerza. La meta es elevar el padrón de 1,2 a 1,5 millones de inscriptos y revertir el envejecimiento de su base militante.

Junto al secretario general del peronismo provincial, Mariano Cascallares -diputado de Fuerza Patria y encargado de la implementación territorial del operativo-, el gobernador presentó la iniciativa con un video grabado en la Quinta de Gaspar Campos, en Vicente López, la última residencia de Juan Domingo Perón tras su regreso del exilio.

Embed - Partido Justicialista PBA on Instagram: "9 de junio, fecha especial para el sentimiento del pueblo argentino ya que se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suarez y el asesinato del general Juan José Valle, héroes todos de la Resistencia Peronista. Iniciamos hoy esta campaña de afiliación seguros de que nada hay más peronista que la resistencia, y nada más revolucionario que formar parte de un movimiento de masas en un tiempo de individualismos. La afiliación es bastante más que un carnet: es sentido de pertenencia, identidad, compromiso. Es orgullosa expresión de una idea política y vínculo con muchas otras y otros que piensan y viven como uno. Es participación activa en la vida del Partido popular más importante del siglo XX que hoy te invita a vos, que te sentís peronista, que creés en las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, a abrazarte a este colectivo de millones de compañeras y compañeros. El héroe individual no existe: somos junto con el otro. Decía un gran peronista: “No se puede ser feliz en soledad”. Unite al PJ de la Provincia de Buenos Aires. Acompañá y sentite acompañado. Afiliate de forma simple en afiliacionespjba.com (Link en bio)"

"Iniciamos hoy esta campaña de afiliación seguros de que nada hay más peronista que la resistencia, y nada más revolucionario que formar parte de un movimiento de masas en un tiempo de individualismos", afirmó Kicillof en el mensaje difundido por las redes del PJ bonaerense, donde también afirmó que la plataforma digital para sumar militantes permitirá que el partido "se amplíe, contenga a todos, sea más participativo y más abierto".

A la vez, apuntó que la afiliación "es bastante más que un carnet: es sentido de pertenencia, identidad, compromiso. Es orgullosa expresión de una idea política y vínculo con muchas otras y otros que piensan y viven como uno. Es participación activa en la vida del Partido popular más importante del siglo XX que hoy te invita a vos, que te sentís peronista, que creés en las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, a abrazarte a este colectivo de millones de compañeras y compañeros. El héroe individual no existe: somos junto con el otro".

Cómo funciona la afiliación digital

La plataforma, disponible en afiliacionespjba.com, funciona como una instancia de preafiliación: no reemplaza el trámite presencial que exige la normativa electoral, pero lo simplifica. Pueden inscribirse hombres y mujeres argentinos a partir de los 16 años que tengan registrado en el DNI un domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento tiene cuatro pasos: ingresar al sitio, hacer clic en "Me quiero afiliar", completar una planilla con los datos personales y esperar el contacto de las autoridades partidarias del distrito correspondiente, que se encargan de cerrar el trámite con la firma presencial. Para sostener el operativo en los 135 distritos, el PJ apuesta a la articulación con los presidentes de los partidos locales.

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El padrón en números

De acuerdo con datos del padrón partidario a los que accedió Ámbito, el PJ bonaerense reúne 1.152.203 afiliados. El reparto por género muestra una marcada preponderancia femenina -640.251 mujeres (55,6%) contra 511.362 hombres (44,4%)- y la edad promedio se ubica en 59,7 años.

El diagnóstico sobre el envejecimiento del padrón no es nuevo: lo había puesto en números meses atrás el analista Guido Mastrangelo, creador del proyecto Graficar PBA (graficarpba.com.ar). Aunque su base de datos indexa 1.151.640 inscriptos (una diferencia de apenas el 0,04% sujeta a actualizaciones de registros locales), el comportamiento matemático de ambas curvas es idéntico. El espejo de ese relevamiento encendió las alarmas en la conducción partidaria y aceleró el diseño de la campaña.

El detalle por franja etaria es el dato más elocuente: apenas 22.168 afiliados (1,9%) tienen entre 16 y 29 años, mientras que la mitad del padrón (50,7%) ya superó los 60. La sangría se profundiza en los distritos del interior: en Tres Arroyos, Bragado y Lincoln, cada uno con varios miles de afiliados, hay solamente cinco inscriptos menores de 30 años en todo el distrito.

Sin embargo, el fenómeno de la poca participación juvenil en el PJ del interior bonaerense es todavía más severo en municipios como Florentino Ameghino y General Pinto que directamente registran cero afiliados menores de 30 años, lo que expone un vacío generacional absoluto en sus padrones locales. A este pelotón de juventud desierta se le suman distritos como Hipólito Yrigoyen o San Cayetano, donde el peronismo local cuenta con apenas un único afiliado joven en todos sus registros.

Verónica Magario y Axel Kicillof La vicegobernadora Verónica Magario es la presidenta del PJ de La Matanza.

La contracara son los municipios del primer y tercer cordón del conurbano, junto a las regiones con fuerte densidad universitaria. La Matanza es el distrito con más afiliados de la provincia (122.792) y también el de mayor proporción de jóvenes en términos absolutos con 5.616 inscriptos de 16 a 29 años (4,6%). Le sigue de cerca La Plata, que impulsada por su perfil estudiantil exhibe 54.368 afiliados totales y el segundo porcentaje de juventud más alto con un 4,3% (2.314 jóvenes).

Fuera de las grandes cabeceras, existen oasis demográficos sorpresivos: San Andrés de Giles encabeza el porcentaje de juventud a nivel provincial con un 5,3% de su padrón, seguido por Colón con un 5,1%. San Vicente, uno de los distritos por donde ya pasó la recorrida de Cascallares, se ubica en una posición intermedia con sus 8.519 afiliados, una edad promedio de 58 años y solo 105 inscriptos menores de 30 años (1,2%).

Esta profunda brecha geopolítica y demográfica queda expuesta al mapear el peso de la juventud por secciones electorales. La Octava (La Plata) lidera cómodamente el territorio bonaerense con un 4,26% de afiliados jóvenes sobre sus 54.368 registros totales, secundada por la poderosa Tercera (Conurbano Sur), que concentra el mayor volumen con 10.566 jóvenes, representando un 2,42% de su enorme masa de 437.206 afiliados.

En la franja intermedia, la Quinta Sección (Interior/Costa) retiene un 1,92% de juventud (1.666 sobre 86.727), seguida muy de cerca por la Segunda con un 1,85%.

El dato crítico se traslada a la Primera (Conurbano Norte/Oeste), que a pesar de su volumen solo tiene un 1,41% de jóvenes (5.822 de 414.121 afiliados). El fondo de la tabla regional lo ocupan las secciones netamente rurales y del interior profundo: la Séptima toca un piso de 1,15% (221 jóvenes), la Sexta retrocede al 0,90% (389 jóvenes) y la Cuarta se corona como la región más envejecida de afiliados del peronismo de la provincia, donde los menores de 30 años significan un marginal 0,72% de su padrón regional, con apenas 383 jóvenes entre más de 53.000 afiliados.

El fenómeno excede al justicialismo bonaerense. A nivel nacional, la cantidad de afiliados a partidos políticos toca su piso más bajo en dos décadas: 22% del padrón electoral, contra el 30% de 2007. Aun así, el PJ sigue siendo por lejos el partido con más afiliados del país, muy por encima de la UCR y el PRO, aunque también es el que más afiliados perdió en el último bienio. El contraste lo marca La Libertad Avanza, que sin estructura territorial multiplicó sus afiliados de poco más de mil a más de 64 mil entre 2022 y 2024, evidencia de que el sello partidario dejó de ser garantía de votos.

Recorrida territorial

En declaraciones a Ámbito, Cascallares se refirió al sentido de la campaña: "El PJ bonaerense es el partido con mayor cantidad de afiliados, 1.150.000, pero desde la asunción de Axel como presidente buscamos el fortalecimiento, la apertura y la definición de participación de los militantes dentro del partido".

Precisó que, por eso, se lanzó "una fuerte campaña de afiliación, haciendo el procedimiento más accesible a través de la app y con una fuerte articulación con los 135 presidentes de los partidos justicialistas locales, que ya comenzó y que tendrá un fuerte desarrollo territorial a lo largo y a lo ancho de la provincia".

Mariano Cascallares y Nicolás Mantegazza Nicolás Mantegazza, intendente de Santa Vicente y titular del PJ local, junto a Mariano Cascallares.

"Como señaló Kicillof, trabajamos por un Partido Justicialista cada vez más amplio, más participativo y que contenga a todos", destacó. El despliegue ya está en marcha: el secretario general inició el viernes una recorrida por los distritos para reunirse con los presidentes locales del partido. La primera escala fue San Vicente, donde se reunió con el intendente y titular del peronismo local, Nicolás Mantegazza, y esta semana continuará la gira para impulsar el despegue de la campaña en el resto de la provincia.

La cuestión de las PASO

Detrás de la campaña también hay una razón política concreta que excede la necesidad de ampliar la base de militantes. En el PJ bonaerense siguen de cerca la discusión impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde su creación, ese sistema redujo los incentivos para afiliarse a un partido, ya que cualquier ciudadano podía participar de una interna sin necesidad de contar con una afiliación partidaria.

En el peronismo entienden que un eventual cambio en las reglas electorales podría modificar ese escenario. Si las PASO desaparecen o son reemplazadas por otro mecanismo, las disputas internas volverían a tener un peso mucho mayor dentro de las estructuras partidarias y podrían quedar reservadas a los afiliados, como ocurría antes de la reforma de 2009. En ese contexto, aumentar el padrón propio adquiere una relevancia estratégica de cara a los próximos años.

Aunque el esquema electoral para 2027 todavía no está definido, en la conducción que encabeza Axel Kicillof consideran que es necesario anticiparse a cualquier modificación. La plataforma digital de preafiliación, la movilización de los 135 consejos partidarios y el objetivo de sumar 300.000 nuevos inscriptos forman parte de esa preparación.