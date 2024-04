"El Gobierno debe entender que no es una locura lo que pedimos las universidades"

Víctor Moriñigo, también rector de la Universidad Nacional de San Luis, ratificó la marcha del próximo 23 de abril e insistió en que no hubo acuerdo con la Casa Rosada respecto a los aumentos presupuestarios.

“Con ese anuncio solamente llegaríamos a la mitad de lo que necesitamos para funcionar”, sostuvo el presidente del CIN. En ese sentido, ratificó la marcha del martes no solamente hacia Plaza de Mayo sino en todas las provincias y ciudades donde funcionan las universidades públicas “en defensa de la educación pública y gratuita”.

“Nos parece bien que haya comenzado el diálogo con el gobierno nacional pero no hay un acuerdo porque, reitero es la mitad de lo que necesitamos para el funcionamiento y, además tenemos otro problema que es la escala salarial docente y no docente, donde justamente ayer hubo paritarias y el ofrecimiento fue solamente del 10 %. los gremios lo rechazan y, por consiguiente, no hubo acuerdo ni acta firmada”, afirmó Moriñigo.