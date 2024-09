El peronismo se reactiva en las provincias con la mirada puesta en las legislativas 2025

En todos los casos, el telón de fondo se relaciona de manera directa con las elecciones legislativas del año próximo, en la que se renovarán 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales . A nivel nacional, el peronismo buscará mantener el número de bancas actuales pero la batalla central será quién conducirá el partido y hasta aquí ya se anotó el gobernador riojano Ricardo Quintela , quien comenzó a recorrer las provincias. Su potencial rival, aunque desde su campamento no se confirmó, sería el diputado nacional Máximo Kirchner , titular del peronismo bonaerense, quien también llamó a elecciones para el PJ de Buenos Aires en noviembre. Se verá.

En Chaco, en un club de la ciudad de Fontana se realizó este fin de semana el "Primer Congreso Abierto de la Militancia Peronista", en los hechos, una convocatoria de los sectores peronistas no alineados con el exgobernador Jorge Capitanich. Participó militancia relacionada con el también exgobernador Domingo Peppo, el exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez, y José Mongeló, exdiputado nacional. La mayoría de los discursos, de acuerdo a lo que se informó, pidieron que se realice una autocrítica por haber perdido las elecciones provincias, tras 16 años consecutivos de triunfos peronistas, y por los resultados nacionales. "Es importante plantear un programa hacia adelante, tener paciencia y dejar de lado rencillas anteriores", señaló Peppo , quien cerró con un llamado a "pensar que lo más importante es el movimiento".

Elida Cuesta, ex presidente de la Cámara de Diputados chaqueña, sostuvo que los encuentros se repetirán porque "con esto que se está gestando vamos desde abajo hacia arriba". "Quizás en los últimos años nos alejamos de nuestros orígenes pero hay que volver", ensayó en modo autocrítica. De este encuentro participaron dirigentes de varias agrupaciones, como María Eva, Confluencia Militante, Proyecto Cívico y Social, Corriente de Expresión Peronista, Movimiento Norte Grande y Todos Unidos, entre otros. Se espera que en las próximas semanas haya una respuesta desde la línea interna que responde a Capitanich.

Intervención

El peronismo de Corrientes está intervenido desde 2019 y al frente de ese proceso se encuentra la senadora bonaerense Teresa García, de acuerdo a la última decisión del Congreso Nacional del PJ, en marzo. Todo indica que las internas serán en noviembre, de igual modo que en Jujuy, y se espera que en los próximos días se ponga en marcha el cronograma electoral.

Fue la juventud peronista la que se puso en marcha este fin de semana, con un acto en la ciudad de Santa Lucía, en el que los oradores analizaron la situación provincial y nacional, pidieron públicamente que la interventora confirme la convocatoria a las internas y que se haga lugar a un "recambio generacional". "Hay que militar por las ideas, hay que capacitarse, estudiar y prepararse para cuando nos toquen las responsabilidades que la política nos otorga", señaló el senador provincial José Aragón. "Consideramos que un partido normalizado, de manera urgente, es la línea de partida para que el año que viene el peronismo sea competitivo en los comicios provinciales", concluyó.

"Respetamos la historia partidaria y lo que han hecho sus hombres y mujeres a lo largo de los años, ahora nosotros queremos sumar nuestros esfuerzos, propuestas y militancia", fue una de las reflexiones del documento que se redactó y con el que cerró el encuentro. Del debate interno participó militancia peronista de Lavalle, Cruz de los Milagros, Goya, Monte Caseros, Colonia Libertad, Mercedes, San Lorenzo, Tatacuá, Caá Catí, San Miguel, San Cosme y Santa Ana, entre otras ciudades.

En el peronismo de Río Negro, el diputado nacional Martín Soria y el senador nacional Martín Doñate -que buscará la reelección- sellaron una unidad en marzo sobre la que había escasas esperanzas de mantenerla con vida. Para despejar dudas sobre la vigencia de los acuerdos -al tratarse de los referentes que encabezan las líneas internas de mayor peso- ambos se mostraron juntos en posteos que hicieron en sus cuentas en redes sociales, en las que también compartieron un breve comunicado.

"Compartimos la necesidad de poner todas nuestras fuerzas para construir desde el peronismo unidad y fortaleza de todas las expresiones de la vida social y económica de Río Negro para ponerle freno a la devastadora política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y sus socios en contra de las familias, empresas, comercios, industrias y trabajadores rionegrinos", dice. "Hay un sólo peronismo, el que por mandato y comprensión histórico, sabe que cuando la patria está en peligro todo está permitido, menos no defenderla”, manifestaron.

Hasta aquí todo indicaría que no debería haber turbulencias pero hace unos días, en una entrevista, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, hermana del diputado nacional, expresó su preocupación por la situación actual del PJ local. "Necesita un debate sincero y profundo, es necesario que los dirigentes asuman la responsabilidad de escuchar a las bases y trabajar en conjunto para recuperar la confianza de los rionegrinos", enfatizó. Consultada sobre si ese mensaje tenía como destinatario a su hermano, indicó que "cada uno tiene su camino y su manera de ver las cosas". "Yo no me meto en las decisiones de Martín y él tampoco en las mías, para mí es fundamental que el partido recupere su esencia y vuelva a ser una fuerza política que realmente represente a todos los rionegrinos". Las definiciones de la exdiputada nacional augura reacomodamientos.