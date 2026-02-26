Carlos Bianco dijo que en el PJ "hay un problema de conducción" y lo cruzó duro la kirchnerista Teresa García

El planteo del funcionario bonaerense sobre la “fragmentación” en el PJ reavivó tensiones internas y motivó una dura respuesta del kirchnerismo, en medio del llamado de Axel Kicillof a ampliar la convocatoria y ordenar la conducción del espacio.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , afirmó que el peronismo atraviesa “un problema de conducción” y de “fragmentación” , en declaraciones que, aunque sin mencionarla de manera explícita, alcanzan a la expresidenta y actual titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner , y que derivaron en una rápida y dura respuesta de la diputada nacional Teresa García y de su par bonaerense, Ariel Archanco .

“Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Es algo real, visible, que aparece todos los días en los diarios y en la televisión” , sostuvo Bianco en una entrevista en un canal de streaming. En ese marco, planteó que el espacio debe “hacerse cargo” del escenario actual y avanzar en una construcción política “con todos los sectores”.

Si bien el funcionario no aludió directamente a Fernández de Kirchner, sus palabras se inscriben en el debate interno del Partido Justicialista, que la tiene formalmente como presidenta. En la práctica, su rol partidario se encuentra condicionado por la detención domiciliaria que cumple, lo que limita su participación en encuentros y actividades políticas.

Las declaraciones del ministro bonaerense motivaron una respuesta pública de la diputada García, referente del kirchnerismo y exministra bonaerense. “Sin chistar, guarde respetuoso silencio… Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud” , escribió en su cuenta de la red social X, donde compartió la nota periodística con los dichos de Bianco.

En un posdata, agregó: “No sé si se enteró que la Conducción está presa, proscripta y con restricción inhumana. Más peronismo, por favor” .

"SIN CHISTAR" guarde respetuoso silencio…. Hay miles q hoy se han quedado sin trabajo y sin salud. P.D: no se si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción INHUMANA. Más peronismo por favor.

En igual tono se pronunció el diputado provincial de La Cámpora Archanco, quien en redes sociales ironizó: "La política del 'sin chistar' sigue hablando".

La política del "sin chistar" sigue hablando.

La mención a “sin chistar” remite a un episodio previo, cuando Bianco pidió a legisladores alineados con el kirchnerismo en la Legislatura bonaerense que acompañaran sin cuestionamientos las definiciones políticas del gobernador Axel Kicillof, lo que generó malestar en ese sector. En ese momento, García se desempeñaba como presidenta del bloque de Unión por la Patria a nivel provincial.

La pulseada en el Senado bonaerense

Las tensiones públicas se superponen con una negociación decisiva entre el kicillofismo y La Cámpora por el reparto de cargos en el Senado bonaerense, donde este jueves, desde las 15, está prevista una sesión para definir las nuevas autoridades. Hasta ahora, no hay acuerdo cerrado.

En discusión están la vicepresidencia primera -clave en la línea de sucesión provincial-, las secretarías administrativa y legislativa y la conducción del bloque peronista. También deben ordenarse otras vicepresidencias, aunque con menor peso político.

La vicepresidencia primera es el eje del conflicto. Se trata del tercer lugar en la sucesión del gobernador: quien la ocupe deberá presidir la Cámara cada vez que Verónica Magario reemplace a Axel Kicillof. El cargo quedó vacante en diciembre tras una sesión preparatoria fallida por falta de consensos.

Kicillof marcha contra la reforma laboral

El sector del gobernador, nucleado en el Movimiento al Futuro (MDF), busca retener ese lugar como parte de una estrategia más amplia para consolidar su conducción política. En ese esquema, impulsó el nombre de la senadora Ayelén Durán, cercana al ministro de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque. Desde el cristinismo, en cambio, Mario Ishii reclamó ese espacio y llegó a advertir que podría romper el bloque si no se respetan compromisos previos. También se mencionó al bahiense Marcelo Feliú como eventual figura de consenso.

La conducción del bloque tampoco está saldada. Entre los nombres en evaluación apareció el de Sergio Berni, exministro de Seguridad bonaerense, quien volvió a alinearse con el kirchnerismo tras tomar distancia del esquema del gobernador. Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones sobre una eventual alternativa: Adrián Santarelli, senador de la Tercera sección electoral vinculado al espacio del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Durante las últimas horas se intensificaron las conversaciones para intentar sostener la tregua política que comenzó con la reorganización del PJ bonaerense.

PAG20-WA0010_opt.jpeg mensaje. Aníbal Fernández, Axel Kicillof, Sergio Berni y Martín Insaurralde compartieron ayer una foto de unidad en un acto en la escuela de cadetes de la Policía Bonaerense Juan Vucetich.

La disputa se inscribe en un contexto más amplio de reconfiguración del poder legislativo. En la Cámara de Diputados bonaerense, la conducción ya quedó repartida entre el kirchnerismo y el massismo: la presidencia está a cargo de Alejandro Dichiara, dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner; la vicepresidencia quedó en manos de Alexis Guerrera, del Frente Renovador; y la jefatura del bloque corresponde al camporista Facundo Tignanelli. El kicillofismo no logró allí espacios de peso propio.

En ese marco, la definición en el Senado adquiere un valor estratégico para el gobernador, que busca fortalecer su posición interna y evitar quedar condicionado en un eventual escenario de mayor proyección nacional. La negociación, atravesada por desconfianzas y equilibrios delicados, pondrá a prueba la frágil convivencia entre los distintos sectores del peronismo bonaerense.