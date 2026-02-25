Alerta amarilla en provincias: se agudiza la crisis de la industria y aumenta la conflictividad

La Federación Industrial de Santa Fe advirtió que en ese distrito se perdieron 292 empresas y más de 7.700 puestos de trabajo, en la era Milei. Despidos en San Luis y toma de fábrica en Tierra del Fuego, mientras buscan auxiliar en Tucumán a Topper, que tiene 906 empleados y sobrestock.

La crisis de la actividad industrial se acentuó en las provincias y han dado cuenta de ello varias entidades, entre ellas, las filiales de la Unión Industrial Argentina (UIA) del norte del país, como lo informó Ámbito , y en los últimos días se sumó el pronunciamiento de la Federación Industrial de Santa Fe . La entidad advirtió que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo en ese distrito. De manera paralela, se observa una sucesión de despidos por cierre y crisis de empresas en varias provincias.

Tras su última reunión, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), emitió un documento que alerta sobre "las dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo en amplios sectores productivos". De acuerdo a su último informe, en diciembre de 2025 se registró una caída de la actividad del 9,8% interanual y en el desagregado se destacó que el 68% de las ramas industriales presentó una caída en su nivel de producción. Adicionalmente, "entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% y 5,6%", se puntualizó.

Para la entidad, que representa a empresas y cámaras del sector, "estas cifras reflejan un proceso de desindustrialización que pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local". En provincias como Santa Fe, donde la industria es uno de los motores principales de la economía, el deterioro de la producción conlleva un efecto negativo multiplicador que impacta de manera directa en otros sectores, amplificando la gravedad del deterioro de la actividad económica, se destacó.

Por ello, el consejo directivo de la FISFE manifestó su "preocupación por los sectores más afectados y por la sostenida pérdida de empresas y empleo industrial; y remarca la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional que propenda a facilitar la inserción inteligente en los mercados globales", defender los sectores industriales transables de la competencia desleal, igualar las condiciones de competitividad (costo logístico, financiamiento productivo, costo impositivo y laboral no salarial) y generar las condiciones para la reactivación del mercado interno, con el objetivo de preservar e incrementar nuestro tejido productivo y generar más empleo privado formal.

Unos días antes, en una entrevista, su presidente Javier Martín, sostuvo que "en términos de promedio, 2025 fue un año malo" y explicó que, si bien 2024 había cerrado con un repunte en su segunda mitad, las expectativas de consolidación durante 2025 no se cumplieron. "El segundo semestre marcó un deterioro sostenido y generalizado en casi todas las ramas de la actividad y terminamos en noviembre con un 5,4% menos que en noviembre de 2024, que ya había sido un año muy malo".

San Luis y Catamarca: cierres de plantas y despidos

Mientras tanto, se multiplican los despidos por cierre de fábricas o suspensiones. En la ciudad de Juan Koslay, San Luis, la tradicional firma Master Lajas, del grupo inglés SSQ Group decidió dejar de invertir en el país y despidió a sus 54 trabajadores por cierre definitivo y les ofreció una propuesta de indemnización del 60%, en 12 cuotas, lo que fue rechazado por la comisión directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), el sindicato que representan a los despedidos. Antes de la notificación de cierre, los empleados habían iniciado una serie de reclamos para cobrar los sueldos pendientes de diciembre y enero, además del medio aguinaldo y horas extras que se les adeudaban desde 2025.

En tanto, en Catamarca, la fábrica de heladeras NEBA despidió a 34 empleados en enero. Hoy se anunció su cierre definitivo, por lo que otros 56 trabajadores quedan desocupados. La firma se encuentra en el Parque Industrial El Pantanillo.

Catamarca protesta La planta de Neba, en Catamarca, anunció su cierre definitivo. En marzo había echado a 36 trabajadores.

Tierra del Fuego, futuro incierto para 140 trabajadores

En Tierra del Fuego, el gremio Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tomó la empresa Aires del Sur, que fabrica aires acondicionado Electra y Fedders, luego de que los dueños formalizaran el pedido de quiebra este miércoles ante la Justicia, en un escrito con la firma del presidente de la compañía, Roberto Ceretti.

El Ministerio de Trabajo de la provincia había dictado la conciliación obligatoria y convocado a las partes a negociar pero los propios dueños pidieron la quiebra, por lo que quedarían desocupados sus 140 trabajadores que reclamaban la reanudación de la actividad de la planta y el pago de salarios atrasados. La empresa afirmó en la documentación que "en el escenario actual carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos, no posee financiamiento y se encuentra imposibilitada de sostener operativamente la estructura".

tdf En Tierra del Fuego, trabajadores de la empresa Aires del Sur permanecen en la planta por el futuro incierto para 140 trabajadores.

Frente a ello, la OUM Río Grande informó la decisión de tomar la fábrica por tiempo indeterminado. Su secretario general Oscar Martínez, sostuvo a la prensa: "Posterior a la audiencia que fuera convocada en el Ministerio de Trabajo, la empresa Aires del Sur ingresó un escrito donde ha comunicado que uno de características similares había sido ingresado en el juzgado de concurso, donde directamente piden la quiebra de la empresa Aires del Sur los propios dueños, razón por la cual esta organización tomó la firme decisión, como no podía ser de otra manera, de tomar bajo su responsabilidad la planta de Aires del Sur y así hemos logrado el acompañamiento y apoyo de la totalidad de los trabajadores representados por nuestra organización gremial".

En Tucumán, Topper recalcula

En Tucumán, luego de una reunión del gobernador Osvaldo Jaldo y su vice Miguel Acevedo, con la cúpula de la Unión Industrial Argentina de esta provincia, en la que se acordó constituir una mesa de trabajo para evaluar medidas que ayuden a sostener actividad productiva, la firma Topper formalizó un encuentro con las autoridades provinciales.

En la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo junto al presidente subrogante Sergio Mansilla, recibieron Franco Galli, gerente industrial de la planta Topper, que tiene sede en la ciudad de Aguilares, en el sur tucumano. En la reunión se abordó "la compleja situación que atraviesa la fábrica" que cuenta con 906 empleados y que también registra una importante caída en la demanda. "La producción continúa pero el principal inconveniente radica en el elevado nivel de stock acumulado, lo que obligó a implementar medidas transitorias", refirió el empresario luego de la reunión. "Hoy estamos con una situación en donde tenemos una reducción horaria, que eso le afecta mucho al operario, pero es para paliar la situación del stock. No queremos llegar a tomar medidas de parar", indicó.

A fin de mes vence el acuerdo con el sindicato del calzado, que prevé la reducción de las horas de trabajo y el cese de la actividad durante 48 horas, cada dos semanas, lo que se traduce en una merma salarial cercana al 20%, pero evita despidos. Frente al escenario actual, se prevé la continuidad del entendimiento. De acuerdo a Acevedo, luego del diálogo con Galli "surgieron un par de alternativas para acompañar a la empresa y que considero viables, pero vamos a conversarlas con el Poder Ejecutivo".