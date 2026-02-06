Rogelio Frigerio destacó el acuerdo comercial con EEUU: "Abre nuevas oportunidades de inversión y financiamiento"

El gobernador de Entre Ríos consideró que "siempre es una buena noticia avanzar en la integración comercial del país". Puso el acento sobre las oportunidades de negocios para la provincia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , celebró este viernes la firma del acuerdo comercial con los EEUU y aseguró que "siempre es una buena noticia avanzar en la integración comercial " del país, al tiempo que destacó las oportunidades de negocios que se abren para la provincia que comanda.

Este jueves, el canciller Pablo Quirno confirmó la suscripción del entendimiento entre Argentina y Washington. "Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!" , escribió en redes sociales el funcionario.

Como contó Ámbito , en materia sectorial, los especialistas identifican a la carne como uno de los principales beneficiarios potenciales, particularmente teniendo en cuenta que Brasil está sujeto a aranceles del 50% y que el stock de ganado bovino en territorio norteamericano se encuentra en un bajo nivel en términos históricos.

En sentido, Frigerio señaló que el acuerdo "abre nuevas oportunidades de inversión y financiamiento que desde Entre Ríos podemos aprovechar". A la vez, consideró que genera "grandes expectativas para sectores exportadores clave de nuestra provincia, como el cárnico y el lácteo, entre otros, fundamentales para nuestra economía regional".

"Siempre es una buena noticia avanzar en la integración comercial de nuestro país", reflexionó el dirigente del PRO, uno de los principales aliados de La Libertad Avanza (LLA) en el ecosistema de jefes provinciales.

Siempre es una buena noticia avanzar en la integración comercial de nuestro país. Este acuerdo con EE.UU abre nuevas oportunidades de inversión y financiamiento que desde Entre Ríos podemos aprovechar, y genera grandes expectativas para sectores exportadores clave de nuestra… https://t.co/BKiIex0avd — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) February 6, 2026

Por último, el exministro del Interior de Mauricio Macri pidió "seguir por este camino para transformar estas oportunidades en más producción, más empleo y desarrollo". Frigerio fue el primero de los caciques en expresarse públicamente respecto al acuerdo comercial con los EEUU, que será enviado por el Gobierno al Congreso para su aprobación.

Semanas atrás, en una entrevista con este medio, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, había anticipado que, si bien no tenían la letra chica, esperaban la apertura "de muchas oportunidades" por las inversiones estadounidenses en la Argentina y en Santa Fe en particular.

"Hay oportunidades para algunas economías incluso regionales de Santa Fe. La carne por supuesto que es de interés, pero no conocemos el detalle todavía del acuerdo", afirmó Puccini en la ocasión.

Según informó la Cancillería Argentina, el entendimiento combina apertura comercial, ampliación de cuotas de exportación, compromisos en inversiones y avances en comercio digital, con un impacto potencial de más de u$s1.000 millones en exportaciones.

El entendimiento se integra a la estrategia de inserción internacional argentina, que incluye los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientada a diversificar exportaciones, atraer inversiones productivas y consolidar la integración en las cadenas globales de valor.

La firma se realizó en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, funcionario de la administración de Donald Trump, que suscribió junto a Quirno el acuerdo de comercio exterior, que implica una amplia alianza estratégica con EEUU.

De la reunión participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti.