El Gobierno confirmó que enviará al Congreso el acuerdo comercial con EEUU

El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que enviará al Congreso el acuerdo comercial firmado con EEUU , "conforme a lo establecido por la Constitució Nacional", luego de informar la rúbrica del tratado junto con la administracón de Donald Trump.

"El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", señaló el Ejecutivo en un comunicado.

Se trata del acuerdo comercial con EEUU, cuyo marco había sido anunciado el pasado noviembre. "Consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial", aseguró el Gobierno.

De acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, el Congreso tiene la potestad de " a probar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales".

Si bien todavía no hay fecha fijada para el tratamiento del acuerdo, se espera que ingrese en Diputados en los próximos días, luego de que este jueves ingresara a la Cámara Baja el tratado Mercosur-Unión Europea.

Se espera que el Gobierno le de cierta prioridad a este proyecto que constituye un hito total en una gestión libertaria alineada completamente a los intereses estadounidenses.

Los puntos más importantes del acuerdo comercial con EEUU

1) Aranceles: Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. Como contraparte, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Asimismo, dijeron desde la potencia norteamericana, "los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res".

2) Eliminación de barreras no arancelarias: EEUU aseguró que Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, se comprometió a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.

3) Acceso a los mercados agrícolas: Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se comprometió a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes. En paralelo, simplificará los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses.

4) Inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja.

5) Se acordó respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca.

6) Prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles.

7) Evitar distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral

8) Comercio digital: Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.