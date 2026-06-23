El kirchnerismo acepta disputar una primaria contra Axel Kicillof: el PJ prepara acto en San Vicente

El peronismo se prepara para un choque de placas tectónicas. La fuerza que emerja de esa eventual colisión entre el sector de Axel Kicillof y el kirchnerismo se podría convertir en la principal oferta electoral para enfrentar a Javier Milei en 2027. Pero aún persisten demasiados interrogantes para definir la morfología del PJ del futuro.

Carlos Bianco , Ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, despejó este lunes el panorama al definir a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ) como "el mejor sistema para definir una candidatura del peronismo" . Las declaraciones llegaron luego de un fin de semana donde Máximo Kirchner había criticado, sin nombrar a Kicillof, la existencia de "candidatos por default" y había lanzado criticas contra aquellos que invocan la unidad en el peronismo pero no van a visitar a Cristina Fernández de Kirchner.

Ante la consulta de Ámbito , desde La Cámpora admiten que están dispuestos a disputar una primaria con el sector del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Kicillof. Pero destacan que no es el único ventor a definir para reorganizar y poner de pie al peronismo . "Acá lo que hace falta, más allá de una primaria, es definir una estrategia macro. Es difícil construir un proyecto de unidad si tiene miedo de reclamar públicamente por la libertad de Cristina", es el diagnóstico que emiten cerca de Máximo, y a pesar de que el PJ bonaerense que conduce Kicillof convocó al banderazo para reclamar por la liberación de la ex pesidenta , tras el guiño de Bianco, mano derecha de Kicillof, para dirimir las candidatura a través de primarias .

El jefe de La Cámpora directamente postuló a su madre a la presidencial a pesar de que se encuentra cumpliendo una pena de prisión domiciliaria ratificada por la Corte Suprema que la inhabilita además para ejercer cargos públicos. La ex presidenta es una de las figuras con mayor caudal electoral y mejor imagen dentro del peronismo. Y tiene a Eduardo "Wado" de Pedro como uno de los dirigentes de mayor confianza . El actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires estuvo cerca de convertirse en candidato presidencial en 2023 cuando, a partir de un acuerdo para garantizar la unidad del peronismo, resolvió apoyar a Sergio Massa .

Además de "Wado" de Pedro, orbitan al kirchnerismo otros figuras . Sergio Uñac lanzó su candidatura tras enviarle a Cristina una nota en su calidad de presidenta del PJ nacional para reclamar la celebración de internas como mecanismo para definir las candidaturas presidenciales del peronismo en 2027. De algún modo, el axelismo terminó legitimando esa estrategia con la puesta en valor de las PASO de parte de Carli Bianco para dirimir quien enfrentará a Milei el año próximo. Pero en ese ecosistema sigue activo Sergio Massa, quien espera adquirir "aptitud electoral" de acuerdo al curso de los acontecimiento y a la espera del escenario político que se defina en 2027. ¿Cómo llegará La Libertad Avanza al cierre de listas? ¿Cuál será el escenario económico? ¿Habrá unidad en el peronismo? ¿Será una elección polarizada, de tercios o de cuartos? Massa espera mientras se posiciona como el arquitecto de un peronismo al que aspira tener unificado.

En el medio de los movimientos del peronismo en torno a una eventual PASO para definir al candidato, el Ministro del Interior, Diego Santilli sigue su gira entre los gobernadores para sumar votos para la reforma electoral. Por ahora, la eliminación de las primarias no tiene los votos suficientes para convertirse en ley. Ni siquiera el PRO de Mauricio Macri parece dispuesto a apoyar la iniciativa de la Casa Rosada. Semanas atrás, como reveló Ámbito, se abrió un espacio de diálogo reservado entre los distintos sectores del peronismo que apuntaba a conformar una mesa política donde se sienten los seis gobernadores del PJ, los jefes del bloque en el Congreso y la CGT para pasar en limpio cuantos dirigentes están dispuestos a disputar la candidatura presidencial y definir las reglas de juego: interna abierta o fórmula de consenso, en el caso de que el gobierno nacional logre aprobar el proyecto de ley para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Axel Kicillof y los gobernadores PJ

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), habían dado su acuerdo. Lo mismo Jorge Sola y Cristian Jerónimo de la CGT, al igual que los titulares de las bancadas Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado). Pero la mesa por ahora no llegó a conformarse. Faltaba La Cámpora de Máximo Kirchner que no tenia asignada una silla diferenciada para en ese espacio y, ante la negativa de algunos de los gobernadores a incluirlo, la negociación quedó en punto muerto.

Hoy el senador bonaerense y dirigente de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, se refirió en declaraciones a un medio de la provincia d Buenos Aires al acto que encabezó Máximo Kirchner este sábado en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. “Sin dudas es la persona que quieren votar la mayoría de los argentinos”, aseguró en relación a la ex presidenta. “Máximo dijo lo que piensa, otra cosa es el gobernador mandando a decir lo que él no se anima, o la legisladora que dijo que Cristina rompe las pelotas, es lo que hablan todos los días en privado. Si creen que Cristina resta votos, que lo sinceren. Si no encontramos una síntesis iremos a una PASO, vamos a los votos”, advirtió en relación al sector de Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BonaerensePJ/status/2067707720925405307?s=20&partner=&hide_thread=false Banderazo en Parque Lezama por la libertad de Cristina



Traé tu bandera de Argentina.



20 de junio • 15 hs#CristinaLibre pic.twitter.com/2obIkkksmp — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) June 18, 2026 El PJ de Axel Kicillof llamó a movilizar ara reclamar por la libertad de Cristina.

“Si hay un candidato que en el ultimo año se abrazó mas con Héctor Daer que a ver a Cristina yo no voy a ir ahí sin chistar porque no me da garantías. Si tenes a alguien que fue dos veces presidenta, la dirigente mas inteligente de la Argentina, y no la tenes ni como fuente de consulta, y tus fuentes son los compañeros que tenes alrededor lo mas probable es que te equivoques, ¿Quiere tener un armado en el que Cristina no hable ni opine, que no tenga ningún rol? No es admisible que la propuesta que lleve el peronismo esté armada por dos o tres consultores”, se quejó el senador provincial de La Cámpora.

Vectores del peronismo

Pero además de la indefinición en torno a las PASO existe otro vector que tensiona las negociaciones en el peronismo y que afecta a los intendentes. La posibilidad de volver, o no a desdoblar los comicios en la provincia de Buenos Aires. Si Axel Kicillof se convierte en el candidato presidencial del peronismo, ahora la tracción de votos del conurbano podría convertirse en un factor clave para unificar la elección, a diferencia de los ocurrido en 2025 cuando, a pedido de los jefes comunales, se separó el comicio para cargos bonaerense de la nacional. El resultado fue un contundente triunfo del peronismo bonaerense a nivel local y una derrota en la legislativa para cargos nacionales en el Congreso.

En ese contexto, Kicilof convocará a todos los sectores del peronismo a un gran acto el próximo 1 de julio en el mausoleo de San Vicente en un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Se espera la presencia de los titular de los PJ de los 135 municipios y de la mayoría de los intendentes del peronismo. En paralelo, y a una semana del lanzamiento de una masiva campaña de afiliación en todo el territorio bonaerense, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ya activó contactos con los PJ distritales y ahora también sale al territorio.

Con Kicillof a la cabeza, ya hay contactos y un principio de trabajo conjunto con los PJ locales tanto en aquellos distritos en los que el peronismo gobierna como en los "sin tierra". Es que se considera que el impulso en lo local será la clave para el éxito de la campañ de afiliación. En ese marco el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, ya inició una seria de recorridas y reuniones con los responsables del PJ en cada distrito. Entre los primeros puntos a visitar figuran San Vicente, Florencio Varela, Mar Chiquita y Lobos (ciudad entrelazada con la historia del Peronismo), entre otros muchos distritos tanto del interior como del conurbano bonaerense. "Lanzamos esta campaña de afiliación para el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se amplíe , contenga a todo: sea más participativo, más abierto. En momentos en que nos quieren inculcar el todos contra todos y el salvense quien pueda, nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y de esta manera los invitamos a todos y a todas a afiliarse", indicó el gobernador.