Elecciones 2025: comienza el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires







La Junta Electoral inicia el recuento oficial de votos en La Plata y Campana, con estrictas medidas de control y transparencia.

Comienza el escrutinio definitivo en Buenos Aires tras las elecciones del 26 de octubre.

El Poder Judicial de la Nación informó que este miércoles 29 de octubre de 2025 comenzará el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, tras las elecciones nacionales del 26 de octubre. La Junta Electoral dispuso horarios, recintos y pautas de acreditación de fiscales para asegurar un proceso rápido y transparente, tal como establece el Código Electoral Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las operaciones se desarrollarán en el “Pasaje Dardo Rocha” de La Plata, dividido en dos sectores: Recinto 1 y Recinto 2, con funcionamiento simultáneo. Cada sector contará con cincuenta mesas de trabajo, integradas por dos empleados de la Junta Electoral, y podrán ingresar hasta cincuenta fiscales por cada agrupación política, más auxiliares y apoderados.

ACTA 23 INICIO DE ESCRUTINIO 2025_DIPUTADOS El escrutinio se realizará todos los días de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hasta que finalice. Los fiscales y apoderados deberán estar presentes antes de las 8:30. La acreditación comenzará a las 8:00 y, desde el jueves 30 de octubre, se hará diariamente de 7:30 a 8:00.

Acreditación de fiscales y apoderados para las elecciones 2025 “Los fiscales solo podrán ingresar a dicho recinto exhibiendo la mencionada credencial, debiendo tenerla permanentemente a la vista, bajo apercibimiento de ser retirados del escrutinio”, indicó el acta oficial. Los apoderados deberán enviar previamente la nómina de sus representantes por correo electrónico antes del martes 28 de octubre a las 20:00, incluyendo nombre, apellido, documento y agrupación política.

Escrutinio.jpg Durante el recuento, los volantes de actas estarán disponibles para verificación y control de los votos. Durante el escrutinio, los volantes de recuento estarán disponibles para que los fiscales los verifiquen y controlen los guarismos. Concluido el análisis, los apoderados suscribirán los volantes con nombre, apellido o DNI. En caso de deficiencias, se permitirá la apertura de urnas para extraer certificados de escrutinio y asegurar su inclusión en el recuento definitivo.

Transparencia y acceso a resultados en tiempo real La Junta Electoral dispuso seis terminales de computación en la sede de la Secretaría Electoral para que las agrupaciones políticas puedan acceder a los datos a medida que se cargan en el sistema. Los escrutinios de electores privados de libertad y residentes en el exterior estarán a cargo de la Cámara Nacional Electoral. El distrito bonaerense cuenta con 13.506.058 electores y todas las agrupaciones políticas han sido notificadas sobre el inicio del proceso, que se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y custodia de la documentación electoral.