En medio de las negociaciones con LLA, el PRO advierte por el desempleo y la situación de las provincias

La Fundación Pensar destacó que la estabilización macroeconómica está produciendo resultados "muy diferentes" entre los 24 distritos. "El país no podrá cerrar brechas territoriales sólo con transferencias, empleo público u obra estatal", asegura. Dardos a Milei en plenas conversaciones.

En medio de las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) rumbo al 2027, el PRO salió este miércoles a advertir por el desempleo en las provincias y señaló que solo tres distritos tienen hoy más empleo privado que en el 2023. "La estabilización macroeconómica está produciendo resultados muy diferentes entre las 24 jurisdicciones", aseguraron desde el partido amarillo.

Como es habitual, la escudería fundada por Mauricio Macri sentó posición sobre la coyuntura a través del informe mensual de la Fundación Pensar. El mismo se titula "Una Argentina partida" y aborda distintos componentes económicos, con eje en la situación laboral de las jurisdicciones subnacionales, definiendo las ganadoras y las perdedoras de modelo libertario.

El think tank macrista remarca que la Argentina comienza a mostrar una nueva geografía económica , donde el crecimiento asociado a la energía, la minería, el agro y las exportaciones modifica el mapa productivo y ampliando las diferencias entre provincias.

Al respecto, pone el acento en que, a mayo de 2026, el país registraba aproximadamente 241.000 asalariados privados registrados menos que en noviembre de 2023, una caída del 3,8% y que solamente Neuquén (+7,6%), Río Negro (+3,4%) y San Juan (+0,4%) habían logrado superar los niveles de empleo privado registrados al inicio del período.

En la misma tónica, señala que la actividad económica presenta una fractura similar, ya que en 2024 solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento: Neuquén (+11,3%), Córdoba (+4,5%), Santa Fe (+3,1%), Entre Ríos (+0,4%) y La Pampa (+0,4%). En el otro extremo se ubicaron Tierra del Fuego (-13,1%), Formosa (-12,9%), Jujuy (-9,5%), San Luis (-8,8%) y Chaco (-6,3%).

Vaca Muerta, el motor del crecimiento neuquino.

De acuerdo al informe de Pensar, los casos fueguino y santacruceño son los que revisten mayores señales de alerta, ya que conservan indicadores relativamente altos en algunas dimensiones, "pero muestran una trayectoria negativa en actividad, empleo, situación fiscal o seguridad". Por el contrario, reporta mejoras sociales "importantes" en varias provincias del Norte, que todavía conviven "con una baja densidad empresarial y escaso empleo privado formal".

"Las provincias del centro rural y de la región cordillerana se posicionan como las mejor ubicadas para capturar los beneficios incipientes. En contraste, los grandes centros urbanos (GBA, Córdoba y Santa Fe), más dependientes del mercado interno, enfrentan un escenario menos favorable", subraya el documento. Señala, además, que el nuevo mapa productivo encuentra realidades muy diferentes: "La informalidad alcanza el 60% del empleo en Tucumán y San Juan, el 56% en Formosa, el 55% en Santiago del Estero y el 53% en Corrientes".

Acto seguido, detalla que las provincias con mayor peso de los sectores pujantes se encuentran en una "situación más ventajosa", debido a que el mayor dinamismo productivo se traduce en más recaudación de tributos propios y regalías (los ingresos de Neuquén aumentaron 9% real en el último año, vs 1% las provincias en su conjunto). Y completa: "A esto se suma que las inversiones aprobadas bajo el RIGI se concentran en las provincias con mejores perspectivas, profundizando la divergencia".

Por otra parte, los datos arrojan una importante dispersión en el achicamiento del gasto. San Luis redujo el gasto real 28%, Catamarca y La Rioja 21%, Salta y San Juan 16%, Buenos Aires 15% y Mendoza 14%. En sentido contrario, Neuquén aumentó 16%, Chubut 5% y CABA 3%. Entre Neuquén y San Luis hay 44 puntos porcentuales de diferencia en la estrategia de gasto. El consolidado cayó alrededor de 12%.

Ganadores y perdedores

Pensar destaca que Córdoba es la jurisdicción con la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social, mientras que CABA sobresale como "el caso de mayor fortaleza estructural del país".

Asimismo, Río Negro se consolida como un nuevo polo de inversión y empleo y San Juan aparece como una de las provincias con mayor potencial de transformación por el desarrollo minero, la creación de empleo privado y la mejora de sus indicadores educativos. Santa Fe, por su parte, muestra una recuperación productiva y social significativa.

Entre Ríos, afirma, presenta una trayectoria de avance moderado pero consistente, ya que fue una de las únicas cinco jurisdicciones que lograron crecer en 2024. Por último, Chubut conserva una de las bases económicas y sociales "más fuertes del interior del país".

Más allá de los datos, el informe pone en valor a los gobernadores de la escudería amarilla: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA), tres caciques que el año próximo intentarán defender sus terruños y que deberán definir si cierran filas con La Libertad Avanza (LLA) o juegan de manera autónoma.

Por el contrario, el trabajo remarca a San Luis y a Formosa como casos de orden en las cuentas públicas pero sin un crecimiento acorde, consecuencia de la falta de una base privada o productiva que acelere la expansión. A la par, identifica a Chaco, Corrientes, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y La Rioja como "atrapadas en una bajísima densidad empresarial (pocas empresas por habitante) y alta informalidad laboral".

Presión a La Libertad Avanza

El informe amarillo llega en plenas negociaciones entre La Libertad Avanza y la escudería de Mauricio Macri. Semanas atrás, las partes conformaron una mesa de diálogo que se reúne cada 15 días en la Casa Rosada. La parte violeta es representada por Martín y Eduardo "Lule" Menem, mientras que el macrismo tiene como interlocutores a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Diego Santilli, en tanto, oficia como el nexo y maestro de ceremonias.

El objetivo de las conversaciones es acercar posiciones con miras a un acuerdo electoral nacional para el 2027. El oficialismo tiene como norte la reelección de Javier Milei, mientras que en el PRO coquetean con una candidatura del exministro de Economía Hernán Lacunza, quien ya anticipó sus intenciones de competir. Por ahora, se lee como un elemento de negociación para presionar al oficialismo.

Para sellar un acuerdo, en los cuarteles macristas pretenden respeto y apoyo a los gobernadores amarillos: Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri, todos con posibilidad de reelección. Buscan, además, licuar el poder de Karina Milei para administrar la lapicera y tener incidencia en las decisiones centrales. Frigerio y Macri (Jorge) cerraron filas con los violetas en 2025, mientras que Torres es uno de los apuntados para hacerlo el año próximo.

Pilar Ramírez y Karina Milei, en una recorrida por CABA. La Libertad Avanza

El chubutense ya condicionó una eventual confluencia. "El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solo para ganar una elección", advirtió. Se descuenta que las escuderías revalidarán las alianzas de octubre pasado, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, el tablero porteño es uno de los más complejos. El primo del expresidente aspira a buscar un nuevo mandato, pero los hermanos Milei tienen otros planes, que ni siquiera la caída en desgracia de Manuel Adorni parece trastocar.

La titular de la bancada de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez, y hasta la senadora Patricia Bullrich son algunos de los nombres que barajan en la Casa Rosada para disputar la Capital Federal. Macri viene atendiendo la agenda violeta como un gesto para acercar posiciones. La marca presidencial lanzó recorridas por CABA que involucran a funcionarios de primera línea, como Luis Caputo, Santilli y la propia secretaria general de la Presidencia. Como mucho de lo que pasa en el Gobierno, el acercamiento con el oficialismo de la Ciudad dependerá de la voluntad de Javier y Karina Milei.