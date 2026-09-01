CABA: Jorge Macri abrirá el primer Congreso Federal de URBAN CITIES que reunirá a intendentes y empresarios

El jefe de Gobierno porteño encabezará el acto de apertura en la Usina del Arte. La jornada reunirá a intendentes, funcionarios, emprendedores y especialistas de todo el país con motivo de analizar los desafíos que atraviesan las ciudades a raíz de la innovación y la tecnología.

La Ciudad de Buenos Aires celebrará este miércoles el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes URBAN CITIES. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , estará a cargo de la apertura del evento que reunirá a representantes de más de 300 ciudades, 24 jurisdicciones del país y más de 50 intendentes para debatir junto a empresas, startups y referentes académicos los desafíos que atraviesan las ciudades y las oportunidades que generan la innovación y la tecnología.

El encuentro es organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como un ámbito de intercambio y cooperación entre ciudades de todo el país que contribuyan a fortalecer una red de colaboración entre gobiernos locales, sector privado, universidades y organizaciones vinculadas con el desarrollo de las ciudades.

La jornada se llevará a cabo en la Usina del Arte y tendrá como eje central el debate sobre el uso de la tecnología y la innovación para mejorar la gestión de las ciudades. El encuentro comenzará a las 10 con la apertura a cargo de Macri y continuará con una exposición de Andrés Ibarra, presidente de la Fundación País Abierto y Digital.

Entre los expositores se destacan el jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; el presidente, de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra; y el fundador y CEO de Asteroid y Grondplek & Apgreid, Mateo Salvatto.

La transformación digital, la inteligencia artificial, la gestión basada en datos, la seguridad, la sostenibilidad, la infraestructura y las nuevas herramientas aplicadas a la gestión pública se destacan como ejes principales de la agenda de actividades, que incluirá conferencias, paneles, presentación de casos y espacios de intercambio y networking.

Uno de los principales focos estará puesto en el impacto de la inteligencia artificial en la administración pública. Bajo el título “Inteligencia Artificial en gobiernos: del piloto al impacto real”, especialistas y funcionarios analizarán cómo avanzar desde las experiencias iniciales hacia aplicaciones concretas que permitan mejorar los servicios y la gestión estatal. El panel estará integrado por Francisco Forbes, Raúl Piola, Martín Güemes y Ana Carina Rodríguez, con la moderación de Alexander Ditzend.

La cooperación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado será otro de los ejes de la agenda. El panel “Cooperación urbana: Municipios, provincias, organismos y sector privado” reunirá a Susana Edjang, David Groisman, Pablo Fiuza y Delfina Irazusta, quienes abordarán los desafíos que enfrentan las ciudades y la necesidad de coordinar políticas y recursos para dar respuestas más eficientes.

Durante la tarde, el debate se trasladará hacia la infraestructura tecnológica que sostiene el funcionamiento de las ciudades. El panel “Datos urbanos e interoperabilidad sobre la infraestructura invisible de la ciudad inteligente” pondrá el foco en el uso y la integración de datos como herramientas para la planificación y la toma de decisiones. Participarán Darío Nieto, Mariana Reutemann, Juan Ignacio Belbis e Ignacio Gel, con Mario Helfenstein como moderador.

La agenda también incluirá una exposición de Mateo Salvatto, fundador y CEO de Asteroid y Grondplek & Apgreid, y un panel dedicado al federalismo desde la perspectiva de los gobiernos locales. Daniel Passerini (Intendente de Córdoba), Susana Laciar (Intendenta de San Juan), Raúl Eduardo Jorge (Intendente de San Salvador de Jujuy) y Soledad Martínez (Intendenta de Vicente López) debatirán sobre los desafíos comunes de los municipios y las posibles soluciones desde el ámbito local.

La educación tendrá su espacio con la participación de Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Más tarde, el encuentro abordará uno de los temas centrales para las grandes ciudades: la movilidad. El panel “El futuro de la movilidad en las ciudades: datos, integración y experiencia ciudadana” reunirá a Lisandro Julián Perotti, Héctor Floriani, Fernando Ferrero y Carlos Koopmann, con la moderación de María Eugenia Dipietro.

El cierre de la jornada estará atravesado por el debate sobre la calidad institucional. El panel “Gobernanza responsable, transparencia, control y confianza ciudadana” reunirá a Juan Cruz Cándido, Tamara Laznik, Ramón Lanús y Luis Castiella, quienes analizarán los desafíos vinculados con la transparencia y la construcción de confianza en las instituciones públicas.

La actividad concluirá a las 18:30 con las palabras de cierre de Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires.