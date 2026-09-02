Tim Curry: ¿a cuánto ascendía el patrimonio del actor y quiénes son sus herederos?

El actor, que falleció hace pocos días, logró ganar una fortuna en Hollywood, donde mostró su versatilidad tanto en la actuación como en el doblaje.

El actor dejó una huella imborrable en la pantalla grande gracias a sus personajes más emblemáticos.

Tim Curry fue uno de esos actores capaces de pasar del terror a la comedia sin quedar atados a un solo personaje. Muchos lo recuerdan como Pennywise en "It" o por su papel en "Mi pobre angelito 2", dentro de una carrera de casi seis décadas que también le permitió ganar millones de dólares.

El actor británico murió a los 80 años después de una extensa trayectoria en la que logró acumular una importante fortuna. Su muerte abrió además otra pregunta: qué ocurrirá con ese patrimonio.

La fortuna de Tim Curry estaba estimada en u$s8 millones al momento de su muerte. No salió de un único éxito, sino de casi seis décadas trabajando en cine, televisión, teatro, música y doblaje.

Su papel en "Mi pobre angelito 2" es uno de los más recordados.

"The Rocky Horror Picture Show" terminó siendo una de sus películas más famosas, aunque el comienzo fue bastante más modesto. Barry Bostwick contó que cobró u$s15.000 por el rodaje y Susan Sarandon recibió u$s20.000, números pequeños para una producción que después se volvió un fenómeno de culto.

Curry consiguió una pequeña participación en las ganancias. La película fracasó en los cines cuando se estrenó en 1975, pero las funciones de medianoche la mantuvieron viva durante años y le permitieron seguir cobrando por ese trabajo.

Después vinieron décadas de películas, series y obras de teatro. También publicó tres discos y trabajó muchísimo con su voz en animación y videojuegos, incluso durante los últimos años de su carrera.

Las películas y papeles icónicos que construyeron su carrera

Uno de los primeros personajes que puso a Tim Curry en el mapa fue el Dr. Frank-N-Furter, el extravagante científico de "The Rocky Horror Picture Show". Primero lo interpretó en teatro y en 1975 llevó el papel al cine, con una actuación que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de la película.

Después llegaron personajes muy distintos entre sí. Fue Rooster Hannigan en "Annie", Darkness en "Legend" y Wadsworth, el mayordomo de "Clue", una comedia que tampoco tuvo un gran estreno pero terminó encontrando su público con los años.

En 1990 apareció uno de sus trabajos más famosos: Pennywise en "It". Su versión del payaso de Stephen King quedó grabada en toda una generación y siguió siendo una referencia incluso después de las nuevas adaptaciones del personaje.

También pasó por "La caza del Octubre Rojo", "Los tres mosqueteros" y "Mi pobre angelito 2", donde interpretó al empleado del Hotel Plaza que empieza a sospechar de Kevin. En teatro fue Mozart en "Amadeus" y el Rey Arturo en "Monty Python's Spamalot", entre otros papeles que le valieron tres nominaciones a los premios Tony.

El doblaje terminó ocupando otro lugar importante. Ganó un Emmy por su trabajo como el Capitán Garfio en "Peter Pan y los piratas" y también fue la voz de Nigel Thornberry en "Los Thornberrys", además de participar en numerosas series animadas y videojuegos.

Tim Curry falleció la noche del martes 25 de agosto a los 80 años en su casa de Los Ángeles. CBS News

Inversiones inmobiliarias: los bienes de Tim Curry en Los Ángeles

Tim Curry vivió durante décadas en Los Ángeles y llegó a comprar y vender varias casas en la ciudad. Algunas de esas operaciones terminaron teniendo como protagonistas a otros actores muy conocidos.

En 2004 pagó u$s3,325 millones por una propiedad que siete años después vendió por u$s6,275 millones a Robert Pattinson. La diferencia entre una cifra y otra fue de casi u$s3 millones. También compró en 2006 una casa en Los Feliz que pertenecía a David Hyde Pierce. Pagó u$s2 millones y la mantuvo hasta 2014, cuando la vendió por u$s3,2 millones.

Otra de sus propiedades terminó en manos de Christina Ricci, que pagó u$s1,695 millones por la vivienda en 2005. Durante sus últimos años, Curry vivió en Toluca Lake, también en Los Ángeles.

¿Quiénes son los herederos de su patrimonio?

Tim Curry nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que no dejó esposa ni descendientes directos para recibir los u$s8 millones que formaban parte de su fortuna.

El actor mantuvo su vida personal con mucha reserva durante décadas, por lo que los principales candidatos pasan por sus familiares más cercanos y por las personas que haya elegido incluir en su testamento.

También podrían entrar en ese reparto organizaciones o personas de confianza que Curry hubiera decidido beneficiar. A eso se suman las propiedades que conservaba, sus derechos y las regalías que todavía puedan generar algunos de sus trabajos más conocidos.