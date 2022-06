Envíos no automáticos de abril y mayo, en el nivel más alto del año

Ese escenario se explica por un combo de factores que mixtura el envío de recursos para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación con “cierta aceleración en los envíos para obra pública”, convenios de asistencia financiera y “algunos repartos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”, según el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro.

Otro aspecto a tener en cuenta son las transferencias acordadas entre la administración de Alberto Fernández y la del porteño Horacio Rodríguez Larreta para el financiamiento de las fuerzas de seguridad, tras los cambios en la alícuota de CABA en el régimen de Coparticipación Federal.

Ese es el motivo principal por el que se destaca la proporción de transferencias a ese distrito respecto del resto de las provincias (más que triplica el nivel general), además de otro fenómeno: muchas obras públicas se realizan en el interior, pero figuran con destino porteño por estar allí las sedes de las empresas que realizan los emprendimientos.

Por esa suma de razones, las transferencias no automáticas a las provincias y CABA pasaron de representar 6,6% del total de envíos en 2021 y un 5,9% en el primer bimestre de este año, a un 13,84% en abril y un 11,86% en mayo.

Los recursos que Nación distribuye a las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires se componen de transferencias automáticas y no automáticas o discrecionales, que no tienen las continuidad y periodicidad de las anteriores y están sujetas a situaciones específicas.

Unas de estas situaciones son los ajustes que se realizan a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación en la década del ‘90 (Buenos Aires, Chaco, Chubut. Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego).

Pero también entran en el cálculo aportes por circunstancias imprevistas (como incendios o inundaciones) o por la concreción de una obra en particular que demanda transferencias de capital extraordinarias. Asimismo, si bien los ATN forman parte del régimen de coparticipación (es el 1%) se los incluye entre las transferencias no automáticas porque su distribución no está sujeta a criterios preestablecidos, sino a decisión del Gobierno nacional. En mayo, las transferencias a los 24 distritos ascendieron a $ 583.978,8 millones (88,14%. de manera automática).

Por su carácter, la distribución de las TNA dista de ser homogénea y, por ende, suele ser fuente de reclamos cruzados entre jurisdicciones. En 2021 esos envíos representaron el 6,6% de los ingresos de los 24 distritos, pero en el caso de La Rioja alcanzaron al 21,6%, 9 veces más que el 2,4% de Mendoza, en el otro extremo. Con una brecha aún mayor, la situación se reiteró en mayo de este año, en el que los envíos no automáticos representaron 38,39% para CABA (por los recursos para las fuerzas de seguridad) y, en la otra punta de la lista, un 0,63% para Corrientes.

Entre los dos extremos hubo situaciones diversas, con cinco provincias que se sumaron a CABA en los porcentajes que superaron el promedio: La Rioja, con 29,56% de TNA sobre el total, Buenos Aires (18,25%), Chaco (14,52%), Neuquén (13,54%) y Salta (12,15%).