Asignación por Matrimonio ANSES: cuál es el nuevo monto con aumento en julio

Así se organizan los valores de cobro para este grupo de beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación vigente según el incremento actual.

Un trámite gratuito que no exige ningún pago de aranceles para completar la solicitud del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los valores de las asignaciones familiares desde julio y esa modificación también alcanzó a la Asignación por Matrimonio. El beneficio registró un incremento del 2,15% y modificó el monto que perciben quienes reúnen las condiciones exigidas por el organismo.

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La prestación integra el grupo de asignaciones familiares de pago único administradas por ANSES. La actualización de julio también alcanzó a las asignaciones por Nacimiento y Adopción , de acuerdo con el esquema oficial de movilidad aplicado por el organismo.

ANSES fijó el nuevo importe de la Asignación por Matrimonio en $129.209 a partir de julio . El monto incorpora el aumento del 2,15% dispuesto para las asignaciones familiares, por lo que quienes inicien el trámite dentro de las condiciones establecidas accederán a ese valor.

La prestación consiste en un pago extraordinario, que se entrega una sola vez. El beneficio corresponde exclusivamente a quienes acrediten el matrimonio y obtengan la aprobación del trámite por parte de ANSES. El organismo analiza la documentación presentada, antes de autorizar el cobro.

ANSES establece distintos grupos habilitados para solicitar la Asignación por Matrimonio. La pertenencia a una de las categorías habilitadas constituye el primer paso para acceder al beneficio , aunque también resulta obligatorio cumplir con el resto de las exigencias previstas.

Pueden solicitar la prestación:

trabajadores registrados incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

titulares de la Prestación por Desempleo

titulares de una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

trabajadores de temporada

titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

ANSES evalúa cada solicitud de manera individual. La presentación de la documentación resulta indispensable, para que el organismo determine si corresponde el otorgamiento del pago.

Requisitos obligatorios para solicitar la Asignación por Matrimonio

Las personas interesadas deben acreditar el matrimonio ante ANSES para iniciar el trámite. El vínculo matrimonial debe encontrarse registrado en la base de datos del organismo, para que la solicitud pueda avanzar.

Otro requisito consiste en contar con una antigüedad mínima e ininterrumpida de seis meses de trabajo registrado al momento del casamiento. El cumplimiento de esa condición forma parte de las exigencias previstas para acceder al beneficio.

Además, ANSES solicita respetar todas las condiciones establecidas para esta prestación. Cada requisito debe verificarse antes de la aprobación definitiva del trámite, ya que el organismo revisa la información presentada por cada solicitante.

La normativa también fija un plazo para gestionar el beneficio. La solicitud puede presentarse desde los dos meses posteriores al matrimonio y hasta dos años después de la fecha del casamiento. Fuera de ese período, no corresponde iniciar el trámite.

Documentación necesaria para realizar el trámite

ANSES exige la presentación de determinada documentación para analizar la solicitud. Los documentos permiten acreditar tanto la identidad de los cónyuges, como el matrimonio declarado.

La documentación requerida incluye:

DNI de ambos cónyuges

partida o acta de matrimonio

Los datos personales y los vínculos familiares deben figurar actualizados en Mi ANSES. La información puede verificarse mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Las personas que contraigan un segundo o posterior matrimonio deben presentar la sentencia de divorcio correspondiente. Los solicitantes viudos deben acreditar el fallecimiento del cónyuge anterior, mediante la documentación correspondiente.

Los matrimonios celebrados fuera del país también cuentan con requisitos específicos. ANSES solicita la documentación traducida, legalizada y apostillada, de acuerdo con la normativa vigente.

Cómo gestionar el cobro de manera online o presencial

ANSES ofrece dos modalidades para iniciar la solicitud de la Asignación por Matrimonio. Cada alternativa requiere la presentación de la documentación exigida por el organismo.

Las opciones disponibles son:

online : mediante el servicio de Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

: mediante el servicio de Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social presencial: en una oficina de ANSES con turno previo y toda la documentación requerida

El organismo informa que la gestión no tiene costo.