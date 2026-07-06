Una provincia decretó asueto administrativo para ver el partido entre la Selección argentina y Egipto

Será desde las 12 del mediodía e incluirá la actividad en las escuelas. El choque de octavos de final entre el equipo de Lionel Scaloni y el conjunto africano comenzará a las 13.

La Selección argentina jugará este martes contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , luego de haber obtenido una trabajosa victoria frente a Cabo Verde en los dieciseisavos. El partido se disputará desde las 13 (hora argentina) en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia.

Una vez más, los dirigidos por Lionel Scaloni pulsearán por meterse entre los ochos mejores del certamen, después de cuatro partidos en los que marcó 11 goles y recibió tres. Hasta aquí, sus rivales fueron Argelia, Austria, Jordania y el combinado caboverdiano.

En ese marco, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , decretó asueto administrativo para la función pública provincial desde las 12 del martes, incluyendo la actividad en las escuelas.

El mandatario explicó que la decisión busca acompañar un "acontecimiento deportivo de gran trascendencia para el país y permitirá que las familias tucumanas puedan seguir el encuentro".

“La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo", señaló.

Por eso -amplió- los argentinos "tenemos que acompañar en un cien por ciento a nuestra selección, porque ya estamos en los tramos finales donde se está definiendo este campeonato del mundo”.

Al anunciar el alcance de la medida, el Gobernador precisó: “Vamos a instrumentar una resolución que a partir de las 12 del mediodía vamos a dar asueto administrativo a la administración pública que alcanza a todas las áreas del sistema del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo las escuelas”.

Asimismo, aclaró que la disposición comprenderá únicamente a la administración pública provincial: “Por supuesto que los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Por eso nosotros lo que damos es asueto administrativo, de tal manera que los otros poderes y la actividad privada tomen la decisión que ellos consideren”.

Por otra parte, Jaldo se refirió este lunes al proyecto que baraja Nación para revivir las colectoras de cara a las próximas elecciones nacionales y aclaró que tanto él como sus pares de otras provincias "no saben de qué se trata".

Osvaldo Jaldo decretó asueto administrativo en Tucumán.

“Son noticias mediáticas, son conversaciones mediáticas. No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras", comentó Jaldo en diálogo con la prensa, en referencia a las negociaciones de la Casa Rosada con las provincias por la reforma electoral.

En ese sentido, el líder norteño llevó la pulseada al territorio local y marcó una contradicción de La Libertad Avanza (LLA). "La verdad que nosotros escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán”, dijo.

Y amplió: “Resulta que ahora parecería que las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Alguien tendrá que explicar esto. Alguien de La Libertad Avanza, alguien que ha venido cuestionando siempre los acoples aquí en la provincia de Tucumán, le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre las colectoras con los acoples, o por qué ahora sí acople, colectora, y antes no”.

El mandatario, uno de los principales aliados de Javier Milei en el Congreso, ya se mostró en contra de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en distintas ocasiones. La más reciente fue la semana pasada, cuando ratificó su rechazo a la iniciativa.

“Nosotros hemos sido muy claros, y reitero, para que nadie se equivoque, nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO", mencionó.

Al respecto, recordó que "eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”.