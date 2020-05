Es ley emergencia en geriátricos de Buenos Aires

Bajo el marco de la emergencia en geriátricos el Ministerio de Salud bonaerense estará autorizado a otorgar un permiso excepcional, de carácter transitorio, a residencias siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos mínimos.

En tanto, el senador de Juntos por el Cambio, Agustín Maspoli destacó que el Poder Ejecutivo “preste atención a un tema que trasciende la pandemia que estamos viviendo”.

“La ley establece un proceso de empadronamiento para regularizar en forma progresiva a los geriátricos que no cuenten con la habilitación vigente”, graficó.

Por su parte, la ley que suspende los desalojos tendrá valor hasta el 30 de septiembre y alcanzará a viviendas únicas, habitaciones destinadas a vivienda familiar y alquiler.

Se trató de una jornada más amena que la de la semana pasada cuando la presidenta de la Cámara alta, Verónica Magario, despidió a los senadores exigiéndoles que hagan la cuarentena obligatoria lo que provocó el enojo de varios legisladores de Juntos por el Cambio que, dejaron en claro, que no estaban acostumbrados a ese trato y que no ese accionar no se relacionaba con su rol.

El que sí elevó la voz fue el senador Gustavo Traverso, quien hizo una defensa pública del sanitarista y exministro de Salud de Perón, Ramón Carrillo, en relación a la polémica que generó la idea de que su figura aparezca en el proyectado billete de cinco mil pesos junto a Cecilia Grierson, la primera médica argentina.