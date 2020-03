"Antes de indultar a Sala, que me peguen un tiro"

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, consideró ayer que es “imposible” una eventual liberación de la detenida dirigente kirchnerista Milagro Sala. “Salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer; antes, que me peguen un tiro en la cabeza: no la voy a indultar”, disparó sin medias tintas.