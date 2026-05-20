Qué es la zona cálida, un reclamo histórico de las provincias norteñas que podría ser clave en el Congreso

El Gobierno busca aprobar las modificaciones al régimen de zona fría con apoyo de los gobernadores del norte. Para eso, puso sobre la mesa un tema recurrente entre las inquietudes de esas provincias.

El Gobierno busca aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de Zona Fría , para eliminar subsidios al gas en distintos puntos del país. Sin embargo, al no contar con el visto bueno de los gobernadores de las provincias afectadas, el oficialismo salió a la caza de los aliados norteños con un anzuelo: el régimen de zona cálida , un reclamo histórico de la región.

Las modificaciones impulsadas por la Casa Rosada encarecerían los costos del gas natural en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis , entre otros puntos, aunque mantendría el esquema para la Patagonia. El hecho, como contó Ámbito , despertó el malestar entre jefes provinciales e intendentes de los distritos que quedarán afuera, anticipando un paso tormentoso del proyecto por el Congreso.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza (LLA) intenta sumar voluntades entre caciques de otras latitudes. Los norteños, específicamente, que suelen ser garantes de las aventuras legislativas libertarias. Para apuntalar los cambios, los coroneles violetas pusieron sobre la mesa la posibilidad de avanzar con el régimen de zona cálida.

Sintéticamente, se trata de una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que reportan altas temperaturas, un reclamo histórico de las 10 jurisdicciones que componen el Norte Grande , que ya presentaron distintas iniciativas ante el parlamento. La más reciente fue obra del bloque justicialista del Senado y contempla descuentos de hasta el 50% en las boletas para los sectores de bajos ingresos.

El texto impulsado por el peronismo se dio a conocer el 22 de abril y propone la creación de un "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Se destacan, entre sus principales puntos, descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

De acuerdo a esa iniciativa, las provincias alcanzadas serían las 10 que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Senadores PJ Los senadores del PJ presentaron un proyecto de tarifa eléctrica diferencial del Norte Grande.

La implementación de zona cálida es un reclamo histórico que los gobernadores norteños intentan poner en agenda cada cumbre de sus gobernadores. En junio del año pasado, los mandamases del espacio se reunieron en Santiago del Estero junto a sus pares de la Región Litoral e impulsaron un texto para "compensar las asimetrías en provincias y localidades en zonas bioambientales cálidas y muy cálidas".

"Planteamos una cuestión de equidad e igualdad, redistribuyendo recursos, sin alterar el equilibrio fiscal ni generar nuevos impuestos, teniendo como beneficiarios a los usuarios residenciales y manteniendo la autonomía de las provincias en el resultado que pueda dar la ley", indicaron por entonces.

A diferencia del proyecto presentado por el PJ, aquel también incluía a localidades del norte de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

En espejo al scrum en el Senado, diputados peronistas de Formosa, La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca presentaron un proyecto similar en la Cámara baja, que propone una reducción del 50% de las tarifas de los usuarios con subsidios (familias con ingresos menores a 4.300.000/3 CBT) en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; así como una alícuota cero del IVA en las boletas de luz para los usuarios sin acceso a gas natural.

Al respecto, la legisladora formoseña Graciela De la Rosa apuntó contra el Gobierno y denunció que, en estos años de gestión libertaria, las tarifas eléctricas registraron “aumentos del 10.000% en potencia, 2300% en generación y 8000% en transporte”. "La gente tiene que elegir entre comer, comprar un medicamento o pagar las tarifas”, disparó la dirigente norteña.

Lo curioso del caso es que la iniciativa que los libertarios empujan como moneda de cambio para las modificaciones a zona fría incluiría a provincias como Santa Fe dentro de un esquema de zona cálida, pero dejaría afuera a otras como Santiago del Estero o Formosa, ambas comandadas por caciques opositores a Javier Milei.

Preocupación por el suministro de gas

En paralelo, como contó Ámbito, arrecia en el norte la preocupación por el suministro de gas para el invierno. Industriales y gobiernos unieron fuerzas en las últimas semanas y elevaron reclamos a Nación para hacer causa común ante un escenario complejo.

Este miércoles, la administración de Tucumán anunció un acuerdo con YPF Refinor para abastecer de gas a los sectores azucarero y del citrus.

"Hemos logrado con la empresa YPF Refinor que haya un volumen importante de suministro de gas para el invierno, donde ya le hemos comunicado tanto al Centro Azucarero Argentino como a la Asociación de Citricultores (Acnoa), que está disponible ese gas, para que vayan y negocien con esta empresa las condiciones y demás circunstancias del contrato para poder tener gas durante los meses de invierno”, comentó el ministro de Economía y Producción local, Daniel Abad, a Canal 10.

Abad se refirió a las dificultades actuales y celebró el entendimiento: "En esta coyuntura y en estos tiempos donde las zafras empezaron, haber conseguido gas es un logro que a nosotros nos pone tranquilos y contentos porque hemos cumplido nuestra parte de gestionar para el sector privado todo lo que podamos y que esté a nuestro alcance”.

Las industrias y provincias del NOA denuncian que la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación recortó hasta un 35% la capacidad firme de transporte de gas para el sector productivo del norte argentino, generando temores de cortes, subas de costos y pérdida de competitividad en plena temporada invernal.