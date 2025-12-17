Gerardo Zamora presentó un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande

El senador consideró que se trata de una "medida necesaria que reconoce las desigualdades regionales". Se trata de un reclamo histórico de las 10 provincias norteñas.

El senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora anunció este miércoles que presentó un proyecto de ley ante el Congreso para establecer tarifas especiales de energía eléctrica para el Norte Grande, una demanda histórica de los gobernadores de la región para con la Casa Rosada.

En una de sus primeras actividades como legislador luego de dejar la primera Magistratura santiagueña, que ahora es ejercida por quien fuera su histórico jefe de Gabinete, Elías Suarez, Zamora avanzó con un reclamo que suele ser reiterado por los mandatarios en cada una de las cumbres regionales que suelen animar.

A través de sus redes sociales, el histórico dirigente del Frente Cívico y Social anunció: "Presenté un proyecto de ley para establecer tarifas especiales de energía eléctrica para el Norte Grande".

Al respecto, consideró que se trata de " una medida necesaria que reconoce las desigualdades regionales y pretende garantizar el acceso a un servicio esencial en los meses de mayor consumo por las altas temperaturas".

"Defender tarifas justas es defender el federalismo y la igualdad de oportunidades en todo el país", concluyó el norteño

#SenadoDeLaNacion Presenté un proyecto de ley para establecer tarifas especiales de energía eléctrica para el Norte Grande. Una medida necesaria que reconoce las desigualdades regionales y pretende garantizar el acceso a un servicio esencial en los meses de mayor consumo por las… pic.twitter.com/YC1SkBfKSF

Los 10 mandatarios que integran el Norte Grande vienen trabajando de antaño la iniciativa de tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas y muy cálidas que forman parte de las regiones del NEA y del NOA, similar a la de zona fría que rigió para el gas en la Patagonia.

Actualmente, los gobernadores que forman parte del espacio regional son: Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En la última cumbre, se concretó el pase del mando del santiagueño Zamora al catamarqueño Jalil, actual presidente del espacio. Asimismo, acordaron pedirle una audiencia al presidente Javier Milei.

Control al gasto público en Santiago del Estero

Este martes, en tanto, el gobernador Suárez firmó un decreto para aumentar el control sobre el gasto público, que establec medidas de contención y racionalización del gasto administrativo, con el objetivo de "preservar el equilibrio fiscal y financiero del Estado provincial, en el actual contexto económico".

Entre las principales medidas, se establece la prohibición de nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas con fondos nacionales o internacionales, así como la restricción en la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. Asimismo, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya eventual autorización quedará sujeta a la evaluación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Elías Suárez Elías Suárez, flamante gobernador de Santiago del Estero.

La normativa también dispone la prohibición del alquiler de vehículos y maquinarias, la restricción de convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, la centralización y reducción de viáticos priorizando el uso de reuniones virtuales, y límites estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial. Además, se refuerza el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.

En materia de obra pública, el decreto establece que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que aún no cuenten con adjudicación o contrato firmado serán evaluadas por el Poder Ejecutivo, garantizando la ejecución de los proyectos vinculados a servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, así como aquellos considerados prioritarios para la Provincia.