Hubo importantes movilizaciones en capitales provinciales contra la reforma laboral

Las plazas principales de las capitales de provincias del Norte Grande fueron las cajas de resonancia de manifestaciones de gremios, sindicatos y movimientos sociales en contra del proyecto oficial de reforma laboral . Las concentraciones más importantes fueron en Tucumán, Catamarca y La Rioja , durante el mediodía, y por la tarde en Salta, La Rioja, Chaco y Formosa. " El conjunto de los sindicatos y el gremialismo argentino está unido en contra de esta nefasta reforma que es un claro retroceso ", sostuvo a Ámbito Hugo Brito , el secretario general del gremio docente ATEP, el de mayor peso de la docencia tucumana.

Al mediodía, la concentración en Tucumán se realizó en la plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, que contó con la participación de trabajadores de la CGT y las dos CTA, afiliados del Sindicato de Camioneros de Tucumán, la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), gremios de estatales y movimientos sociales, entre otros.

"Se puede modernizar la legislación laboral, al igual que en varios países, pero en este caso no estamos avanzamos, retrocedemos", enfatizó Guillermo Toledo , delegado regional de los jerárquicos de Comercio. "Estamos en la calle porque también defendemos los derechos de los futuros trabajadores y porque Javier Milei y Patricia Bullrich son enemigos de la clase trabajadora", expresó Renee Ramírez, secretario general de ATSA.

En Catamarca, la movilización llegó hasta el Paseo de la Fe, en el corazón de San Fernando de Valle de Catamarca, la capital, también con la principal consigna de oposición a la reforma laboral. Pese a la uniformidad de las consignas, hubo un momento de tensión se vivió cuando el sindicalista Walter Arévalo, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), criticó a viva voz a los representantes de la CGT, a quienes acusó de permanecer inmóviles durante los dos primeros años de la gestión libertaria.

La mediación de manifestantes evitó que el roce escalara. Entre los manifestantes también hubo afiliados al Partido Justicialista, al Partido Intransigente, Partido Obrero, más trabajadores identificados en la UOCRA, Sindicato de Trabajadores Viales, APUNCA y los Jubilados Autoconvocados, entre otros. Luis Álamo, cuestionó duramente a la conducción de la CGT regional. "Hoy es un día de reflexión para los trabajadores. Muchos están por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Nos hablan de banco de horas cuando ni siquiera se pagan las horas extras, viven en otra realidad", sostuvo Luis Álamo, secretario general del SOEM.

En La Rioja, sindicatos y organizaciones, entre ellas, la CTA, ATE, Camioneros y otros sectores se movilizaron desde el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo. Durante la marcha, varios referentes sindicales expresaron sus preocupaciones. "Marchamos en defensa de los derechos laborales, en contra de una reforma que va a perjudicar a los trabajadores y a sus familias", sostuvo Luis Arce, de ATE.

"Nos oponemos a los despidos y a la precarización del empleo que trae esta reforma. Es momento de unificar nuestras fuerzas para defender lo que nos pertenece", completó Marcos Arias, de la CTA de los Trabajadores. Sebastián Di Fiori, integrante del triunvirato de conducción de la CGT de La Rioja y secretario general de UOCRA, manifestó: "El Gobierno salió a jugar abiertamente a favor de la quita de muchos derechos, todo lo que propone son retrocesos laborales". "Hay que continuar en las calles, la única garantía para frenar la destrucción del país", completó.

En Jujuy, un amplio número de gremios movilizó desde las 18 por las principales calles de la capital en rechazo a la reforma laboral. Integrantes de la CGT, las dos CTA y de distintos sindicatos expresaron su preocupación por la normativa que avanza sobre los derechos laborales. "Esta reforma va en contra de los derechos de los asalariados pero sobre todo va contra de todo el pueblo argentino", expresó Freddy Berdeja, de la CGT Regional. “Con la movilización expresamos nuestro rechazo a todos los puntos que plantea esta reforma laboral porque entendemos que es una reforma que atenta contra los derechos laborales", sumó Santiago Hamud, referente de la CTA de los Trabajadores. La concentración antes de marchar fue en el estadio Federación de Básquet.

"Esta es una ley hecha a medida del empresariado pero no del que invierte en la Argentina sino del que lleva la plata de los argentinos", sostuvo el cosecretario General de la CGT de Chaco, Isaías Alegre. La concentración en esta provincia, que arrancó a las 17, fue en sede de la central obrera, ubicada en Güemes 48, para después marchas por las calles céntricas de Resistencia. Al igual que en otras provincias, participaron gremios del sector privado y estatal, más integrantes de partidos políticos y de movimientos sociales.

A la misma hora, también hubo movilización en Salta, con concentración en la plaza 9 de Julio, que aglutinó a los mismos espacios que en otras provincias y después hubo marcha por distintas calles del centro. Carlos Rodas, secretario general de la CGT salteña, sostuvo en su discurso que "Javier Milei es el peor presidente desde que retornó la democracia al país". "Nos estamos jugando mucho y hay que hacerlo en las calles, por eso estamos junto a las dos CTA, a las organizaciones sociales y algunos partidos políticos. Esta jornada es muy importante", completó.

Los gremios que marcharon por la tarde lo hicieron cuando ya se sabía que el oficialismo libertario del Senado de la Nación había anunciado que prorrogaba el tratamiento del proyecto de reforma laboral para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, es decir, para después del 10 de febrero. Fracasó su intento inicial de obtener una media sanción la próxima semana y ante la posibilidad de una derrota, pisó el debate.