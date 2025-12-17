Mendoza cuestionó en bloque a Federico Sturzenegger por comparar al mundo viñatero con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia

El funcionario nacional opinó en la red X en contra de una acción de amparo de entidades vitivinícolas para que se sostengan controles del Instituto Nacional del Vino. El gobernador Alfredo Cornejo defendió la posición de los productores.

Las respuestas del empresariado del vino en contra de un posteo en X del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien criticó con ironía un recurso de amparo del sector que cuestionó la desaparición de controles, no se hicieron esperar y van desde la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), hasta el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) y su ministro de la Producción Rodolfo Vargas Arizu. "El ministro banaliza una problemática seria que afecta de manera directa a miles de productores, trabajadores rurales y familias que dependen de la actividad vitivinícola", se señaló.

Federico Sturzenegger criticó a la AVM por haber interpuesto una acción en la Justicia Federal para frenar una medida de desregulación del sector vitivinícola y comparó esa decisión del empresariado con la conducción de Claudio "Chiquti" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , a la que acusó también de oponerse a la apertura del sistema por intereses corporativos. "Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño", había posteado Sturzenegger en un largo mensaje, sobre la postura viñatera que cuestionó la decisión del Gobierno de terminar con la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de la Uva (CIU).

Las entidades vitivinícolas presentaron un recurso de amparo a principios de diciembre para que el Instituto Nacional del Vino (INV) mantenga la obligatoriedad del CIU y del formulario CEC-05, la Declaración Jurada Anual de Elaboración que se emite al final del proceso de elaboración del vino. La medida cautelar de no innovar ante la Justicia fue presentada por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).

El nuevo régimen que decidió el Gobierno modifica de manera sustancial el alcance del INV, que pasará a desempeñar un rol centrado en la trazabilidad final y en la transparencia del producto terminado, en lugar de controlar cada etapa del proceso productivo.

La AVM, que preside Eduardo Córdoba, emitió un comunicado en el que advierte del "profundo malestar y rechazo ante las declaraciones realizadas por el Sr. Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger en su cuenta de la red social X, en las que compara el accionar de nuestra entidad con situaciones totalmente ajenas, vinculadas al fútbol profesional y a disputas institucionales que nada tienen que ver con la realidad productiva de la vitivinicultura y mucho menos con nuestra asociación".

"El ministro banaliza una problemática seria que afecta de manera directa a miles de productores, trabajadores rurales y familias que dependen de la actividad vitivinícola. La vitivinicultura no es un espectáculo deportivo, es producción, es desarrollo económico genuino, es fuente de trabajo y es identidad cultural de nuestra querida Argentina", agregó la entidad.

También defendió la vigencia del CIU, por tratarse del "documento que acredita la propiedad de la uva, su procedencia, variedad, añada y condición, y es la única constancia oficial (bilateral) que respalda al viñatero frente a la entrega de su producción o a la elaboración por cuenta de terceros". "La AVM defiende a productores primarios (viñateros) de una economía regional que sostiene a más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y cuya principal preocupación hoy es la pérdida de seguridad jurídica, trazabilidad y transparencia derivadas de la Resolución 37/2025 del INV", cerró la posición.

Desde la UVA y en diálogo con Ámbito, Sergio Villanueva, su director ejecutivo, expresó que lo que se señala como desregulación del sector, en realidad, es la eliminación de normas y costos inútiles que se fueron acumulado desde la creación del INV, en 1959.

"Hace unos meses nos reunimos todas las entidades, en La Rural de Palermo, con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y nos pusimos de acuerdo en que había entre 10 puntos centrales que no debían tocarse para mantener controles que garanticen trazabilidad y calidad", narró. "Después nos encontramos con el propio Federico Sturzenegger, le informamos sobre la necesidad de mantener el CIU, una herramienta clave que permite que cualquier persona hasta conozca de qué viñedo proviene lo que consume, pero fue inflexible", agregó. El dirigente expresó que la UVA dará conocer, en breve, "sin agresiones", la postura en contra de la opinión del funcionario nacional.

Quien también se expresó en X en sentido contrario de Sturzenegger fue el ministro de la Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, para aseveró que "no logro comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto". "Es una falta de respeto, más aún, apelando a los resultados de las últimas elecciones, en donde nuestra provincia, en una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, obtuvo más del 54 % de los votos en favor del proyecto político del presidente Javier Milei", completó.

Unas horas del posteo del funcionario nacional, el gobernador Alfredo Cornejo había sido consultado sobre la decisión del mundo viñatero de su provincia, que fue a la Justicia Federal. "Federico Sturzenegger sabe cuál es mi posición", dijo. "Apoyo categóricamente al sector en que haya un control profesional que garantice trazabilidad y calidad para no perder la marca de nuestros vinos", dijo. Y agregó que realizó gestiones ante el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, a quien le envió una nota con los argumentos sobre la necesidad de mantener los controles del INV.

Concentración

El proceso de desregulación que impulsa la Nación se produce en un contexto complejo para el sector viñatero de todas las provincias productoras. De acuerdo al Observatorio Vitivinícola, desde 2014 dejaron de producir alrededor de 4.000 viñateros. Pese a que la superficie total se mantiene estable por el avance de proyectos de mayor escala, las fincas familiares se reducen en cada temporada.

Por esta razón, desde el mundo viñatero se afirma que la caída del consumo presionado y márgenes de ganancias cada vez más ajustados, cualquier cambio que debilite la posición del mediano y pequeño productor frente a la bodega, puede acelerar un proceso de salida y de contracción que favorecería solo a los más fuertes.