Desde su ingreso, el estado de salud del chef es delicado. La evolución clínica adversa impidió, por el momento, su traslado a la Ciudad de Buenos Aires.

Petersen de 55 años se encuentra en estado delicado.

El reconocido chef argentino Christian Petersen, de 55 años, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece con pronóstico reservado desde el viernes pasado, tras descompensarse durante una excursión al volcán Lanín.

Según pudo reconstruirse, el episodio ocurrió mientras el cocinero participaba de una actividad de montaña registrada oficialmente ante el Parque Nacional Lanín. Durante el ascenso, el guía del grupo advirtió que uno de los integrantes no se encontraba en buen estado físico y dio aviso inmediato a un guardaparque, lo que permitió activar el operativo de rescate, según el portal Mejor Informado.

Petersen fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, el equipo médico detectó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Tras ser estabilizado, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo, centro de mayor complejidad en la región, donde permanece internado desde entonces.

Preocupa la salud de Christian Petersen Desde su ingreso, el estado de salud del chef es delicado. De acuerdo con fuentes vinculadas a su atención, Petersen se encuentra: Con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable, bajo tratamiento con drogas vasoactivas, con arritmia persistente y cursando un cuadro de falla multiorgánica.

La evolución clínica adversa impidió, por el momento, su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, posibilidad que había sido evaluada en las primeras horas, de acuerdo al medio citado. Familiares directos de Christian Petersen, incluida su esposa, se encuentran en San Martín de los Andes acompañándolo durante la internación. Cabe recordar que el chef se había casado recientemente, el pasado 18 de abril, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro.

