San Juan aprobó una ley de Financiamiento y Marcelo Orrego saldrá a tomar deuda para reactivar la obra pública

La Legislatura provincial sancionó un proyecto del oficialismo para contraer empréstitos con el fin de activar obras. El gobernador celebró la aprobación. Desde el oficialismo aseguran que generará unos 6 mil empleos.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia . Con la sanción, el Gobierno de Marcelo Orrego quedó habilitado a pedir deuda por hasta u$s600 millones con los que busca activar un plan de obras públicas.

La iniciativa, aprobada en general por 23 votos afirmativos y 12 negativos , contempla la posibilidad de acceder a empréstitos, líneas de crédito y otros instrumentos financieros, incluida la emisión de títulos o bonos, para financiar infraestructura estratégica vinculada a la red vial, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas.

El gobernador Orrego celebró la aprobación del proyecto. “Gracias a los legisladores que acompañaron la autorización para avanzar con financiamiento destinado a obras, infraestructura, trabajo y desarrollo” , dijo y aseguró que se trata de un “paso clave” para el futuro de la provincia.

“Esta decisión permitirá poner en marcha obras que generan empleo inmediato, fortalecen la producción y mejoran la vida de las familias. Estoy convencido de que el San Juan del futuro va a agradecer este paso que dimos hoy, con responsabilidad, planificación y confianza en lo que viene”, manifestó en “X”.

Dada la importancia del proyecto, el gobernador estuvo presente en la sesión. Llegó cerca de las 11.30 a la Cámara de Diputados para seguir el tratamiento de la iniciativa, una imagen poco habitual ya que los mandatarios suelen concurrir al recinto únicamente para la apertura de sesiones ordinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2062563878555246970&partner=&hide_thread=false San Juan dio un paso clave para construir su futuro.



Gracias a los legisladores que acompañaron la autorización para avanzar con financiamiento destinado a obras, infraestructura, trabajo y desarrollo.



Esta decisión permitirá poner en marcha obras que generan empleo inmediato,… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) June 4, 2026

Obra pública y empleo

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados provincial, Fabián Marín, destacó la sanción que autoriza a Orrego a buscar financiamiento para obras, viviendas, rutas y saneamiento. Y no dudó en calificarlo como “un día histórico”.

Respecto a los empréstitos que saldrá a buscar la provincia, señaló que se tomarán tres meses para analizar las tasas. “Teniendo en cuenta que la inflación está controlada, es un buen momento. Es un momento propicio, con economía estable, y San Juan es atractivo para las inversiones. San Juan da credibilidad”, dijo.

Aseguró también que la reactivación de las obras generará un beneficio laboral para los sanjuaninos. "Pensando en cuatro meses, miles de sanjuaninos, unos 6 mil, tendrán trabajo y podrán llevar el pan a sus casas", enfatizó.

El acompañamiento de cinco diputados peronistas fue clave para que el proyecto resultara aprobado. Aportaron sus votos Eduardo Cabello, secretario general de la CGT y referente de la UOCRA, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda y el diputado del bloque del Frente Renovador Franco Aranda.

En un contexto de parálisis de la inversión pública nacional, el Gobierno de San Juan saldrá en busca de crédito para reactivar y acelerar obras que en el oficialismo consideran como fundamentales para el desarrollo de la provincia.