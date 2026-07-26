Javier Milei afina sintonía con gobernadores entre la agenda legislativa y las especulaciones por acuerdos electorales

Numerosos mandatarios desfilaron por la Casa Rosada en los últimos días. El Presidente habilita el traspaso de obras e incluso podría visitar provincias aliadas. Su reelección, prioridad para el oficialismo.

El Gobierno salió en las últimas semanas a afinar la sintonía con las provincias e intenta blindar la agenda en el Congreso, al tiempo que alimenta especulaciones sobre acuerdos electorales c on gobernadores aliados y dialoguistas . Traspasos de obras, cumbres y hasta eventuales viajes son parte del cóctel que la Casa Rosada incluye en el menú.

Con el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y la posterior foto de Javier Milei con 13 mandatarios en Tucumán, el oficialismo expuso sus intenciones de instaurar una nueva hora entre Nación y los distritos , signada por una mayor receptividad para con los reclamos de corte federal. La eyección de Manuel Adorni ayudó a descomprimir tensiones y a recuperar el manejo de la agenda.

Uno de los hechos que están marcando el ritmo de la política son las cesiones de obra pública por parte de la Casa Rosada a las jurisdicciones. En ese plano, destacó el pase de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe, una arteria clave para la producción, ya que conecta el cordón industrial del Gran Rosario con los principales puertos de la región . Era, además, una disputa de larga data entre ambas partes.

La firma del acuerdo devino en un episodio político de fuste, ya que no se supeditó únicamente al aspecto formal, sino que exhibió una foto robusta . Participaron de la misma Karina Milei , Luis Caputo , Diego Santilli y Martín Menem , además del gobernador Maximiliano Pullaro, quien encabezó una nutrida comitiva santafesina. Asimismo, dijeron presente diputados nacionales de ambos oficialismos, como la libertaria Romina Diez y la exnúmero dos de Pullaro, Gisela Scaglia.

El evento sacudió a la política en la "bota", donde las especulaciones sobre un eventual acuerdo entre libertarios y radicales corrieron como un reguero. En "Unidos", el frente que comanda Pullaro, conviven partidos variopintos, desde la UCR y el PRO hasta el socialismo. Este último es el más reactivo a cerrar filas con los violetas. Desde hace tiempo, la escudería de la rosa advierte que viene perdiendo terreno. Hoy su gran baluarte es Rosario, en manos de Pablo Javkin . Temen que la intendencia sea una moneda de cambio para acercar posiciones.

Karina Milei y Maximiliano Pullaro, durante el traspaso de la ruta A012 a Santa Fe.

Por el contrario, en la coalición no faltan las voces que reclaman por un acercamiento con el mileísmo, no tanto por coincidencias ideológicas sino como una manera de neutralizar la amenaza. "Quizás LLA no te gane, pero te hace perder una elección", reflexionó un operador al tanto del entuerto. Por ahora, todo es futurismo.

La Casa Gris le asigna a Santilli el giro diplomático del Gobierno y el relanzamiento del vínculo bilateral, desgastado por reclamos diversos a la Casa Rosada. "Es toda de él", admite un dirigente que frecuenta la sala de máquinas radical. Por ahora, el peronismo no termina de suturar las heridas y le facilita las cosas al pullarismo.

Para el oficialismo, el objetivo es claro: asegurar la reelección de Milei. Todas las piezas de La Libertad Avanza (LLA) deben obrar con ese norte.

Desfile de provincias por Casa Rosada

Aunque con menor volumen que su vecino, también pasó por Balcarce 50 el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, exégeta de Martín Llaryora en el diálogo con Nación. La provincia mediterránea es uno de los baluartes para el Presidente, que se entusiasma con una lista de unidad opositora para destronar al peronismo de Llaryora y Juan Schiaretti. El senador Luis Juez, lanzado en la carrera por la gobernación, admitió que podría bajar su postulación para apoyar al diputado Gabriel Bornoroni, de pedigree 100% violeta.

En el entretanto, llaryoristas y mileistas intentan convivir. Calvo se reunió con el "Colo" y, aprovechando la nueva generosidad oficial, pidió el traspaso de la Ruta Nacional 19, además de monitorear las transferencias a la caja previsional.

Mantuvimos una muy buena reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de la Nación, @diegosantilli, donde abordamos distintos temas de la agenda bilateral entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Gobierno nacional.



Conversamos sobre el cumplimiento que viene realizando la… pic.twitter.com/eetwBVl3iM — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) July 22, 2026

“Observamos que hay una nueva etapa en el Gobierno nacional a partir de la llegada del jefe de Gabinete Diego Santilli, donde hay una relación de mayor diálogo con los gobiernos provinciales", graficó el funcionario cordobés.

El chubutense Ignacio Torres fue otro de los dirigentes que desembarcaron en la Ciudad para arreglar sus cuitas. Junto al ministro Luis Caputo, firmó la finalización del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, cancelando una deuda de más de u$s100 millones. Además, confirmó que la semana que viene licitarán, con fondos propios, la Doble Vía Trelew-Rawson sobre la Ruta Nacional N° 25.

Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) son otros de los líderes que desfilaron por la Casa Rosada y avanzaron en la cesión de obras para continuarlas con recursos autóctonos. La semana próxima, habrá encuentros con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero.

Como contó Ámbito, algunos de los jefes provinciales apuntados por La Libertad Avanza (LLA) como potenciales socios electorales el año próximo son Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Carlos Sadir (Jujuy), además de los ya mencionados Poggi y Torres. De momento son solo intenciones.

Además, los libertarios revalidarían los lazos con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza). Incluso con el porteño Jorge Macri (CABA). “No hay que descartar un acuerdo con LLA en la Ciudad. El gran desafío es no volver al pasado”, mencionó el alcalde por estos días. Si bien prevalecen críticas de LLA al primo del expresidente, en los últimos meses hubo una mejor sintonía entre ambos en la Legislatura.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Aunque el oficialismo estaría dispuesto a bajar las armas en beneficio de caciques amigables, lo cierto es que prima la desconfianza. La reforma electoral, con la eliminación de las PASO a la cabeza, no termina de convencer a los líderes y la moneda está en el aire. Una voz que frecuenta el Senado lo simplifica: "Cuando sos gobierno, no querés PASO; cuando sos oposición, querés PASO. Hay muchos senadores que no tienen gobernadores y viceversa, eso complica las cosas".

La mayoría de los mandamases desdoblará los comicios el año próximo, en búsqueda de desenganchar las aventuras locales de las nacionales. Varios ya anticipan que irán a las urnas entre abril y junio.

Los gobernadores norteños y del Litoral reclaman recursos para hacer frente a la llegada del Súper Niño.

La diplomacia libertaria no queda en el traspaso de rutas. Karina Milei y Diego Santilli planean una cumbre en Chaco para abordar, junto a gobernadores norteños y del Litoral, la problemática del "Súper Niño", cuya inminente llegada preocupa a los distritos. Si bien no hay fecha definida, sería durante los primeros días de agosto. En el mismo periodo, los 10 mandamases norteños se darán cita en Misiones para animar una nueva reunión del Norte Grande, con invitación incluida a Santilli. Por ahora, esperan la convocatoria de Hugo Passalacqua.

Se baraja, también, la posibilidad de que Javier Milei visite Catamarca en los próximos días para visitar plantas de carbonato de litio situadas en la región minera. Allí lo espera el peronista Raúl Jalil, aliado de la Casa Rosada.