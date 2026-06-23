Gobernadores radicales se reúnen en Chaco para exigir fondos y obras a Nación en medio de la asfixia fiscal

El mandatario local y sus pares de Santa Fe y Corrientes volverán a encontrarse esta semana en Resistencia para avanzar en una agenda común de reclamos al Gobierno, vinculados a la distribución de recursos, la caída de la coparticipación y la reactivación de proyectos estratégicos para la región.

Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) se reunirán este jueves próximo en Resistencia, la capital chaqueña, para unificar posiciones y presentar una agenda común de reclamos al Gobierno. El encuentro se da en un contexto de severa restricción presupuestaria provincial, producto de los recortes que implementó la administración de Javier Milei desde su asunción, y que los mandatarios denuncian como una herramienta de presión política.

Desde que asumió la presidencia, Milei aplicó una drástica reducción de la coparticipación federal y paralizó obras de infraestructura en todo el país. La estrategia, denunciada por gobernadores de distintos signos políticos, consiste en retacear recursos a las provincias para luego ofrecer fondos y obras a cambio de votos en el Congreso de la Nación.

Corrientes, por ejemplo, registra una caída real de cerca de $10.000 millones en recursos coparticipables solo en junio, según reconoció el propio gobernador Valdés. La situación se replica en Chaco y Santa Fe, en donde las obras viales nacionales están paralizadas y los subsidios energéticos fueron recortados, afectando de manera directa a los servicios públicos y la capacidad de inversión provincial.

La reunión de Resistencia no es un hecho aislado. Es el segundo capítulo de una estrategia que comenzó en mayo en Rosario (Santa Fe) , ocasión en la gobernadores de distintas provincias ya habían manifestado preocupación por la reducción de fondos nacionales y la paralización de obras. Con una diferencia: en esta ocasión, los tres mandatarios comparten una circunstancia geográfica y económica que los hace interdependientes.

Tras el acto oficial del pasado 20 de junio, Día de la Bandera, Valdes fue consultado por la prensa sobre el encuentro. "Vamos a estar acompañando al gobernador de Chaco y al de Santa Fe, en una reunión que se va a estar dando en la provincia chaqueña", precisó de manera sucinta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPValdesok/status/2067388448869097643?s=20&partner=&hide_thread=false Me reuní con el ministro @diegosantilli, para tratar temas de agenda común con el Gobierno Nacional, principalmente la reanudación de la Autovía de la Ruta Nacional 12. Avanzamos en esta obra que reactivaremos próximamente, y que será clave para mejorar la seguridad vial, la… pic.twitter.com/oI11uxFRpA — Juan Pablo Valdés (@JPValdesok) June 17, 2026

El reclamo en bloque representa una novedad en la relación entre las provincias y el Gobierno. Hasta ahora, Milei había negociado con cada gobernador de manera individual, aprovechando las asimetrías y las urgencias particulares de cada distrito.

La cumbre de Resistencia intenta romper esa lógica porque los mandatarios buscarán presentar una agenda unificada que incluya infraestructura, producción, transporte, conectividad y desarrollo regional, con énfasis en obras que atraviesan más de una provincia y que no pueden ser resueltas por gestiones aisladas.

No se descarta un capítulo sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde pasa el 80% del comercio exterior argentino que fue concesionado a la empresa Jan de Nul-Servimagnus que, según el Poder Ejecutivo Nacional, presentó la mejor oferta. La firma belga, como contó Ámbito, tiene como socio local y "pantalla" al Grupo Román, del magnate Ricardo Román y cuyas negociaciones llevó adelante su hijo Leonardo.

La estrategia de los jefes provinciales tiene un componente político evidente, ya que si los gobernadores logran presentar un frente común, la Casa Rosada perdería la capacidad de fragmentar los reclamos y negociar por separado. Pero la unidad también es frágil porque cada gobernador tiene una relación diferente con la Casa Rosada y hasta el propio anfitrión, Zdero, ya selló un acuerdo electoral con La Libertad Avanza que complica su rol de líder del reclamo.

El símbolo del abandono federal

Entre los puntos centrales de la agenda regional, la ruta nacional 11 ocupa un lugar privilegiado. Es la obra que mejor ejemplifica la interdependencia entre Chaco y Santa Fe, y el abandono sistemático de la Nación. La RN 11 une Rosario con Resistencia y Formosa, atraviesa 616 kilómetros en Santa Fe y 182 en Chaco, y constituye uno de los corredores estratégicos del litoral argentino.

Su estado es deplorable. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, denunció que la ruta "está totalmente destruida" y detalló tramos de alto riesgo: "de Recreo hasta Gobernador Crespo, de Gobernador Crespo hasta La Camila, de Calchaqui a Vera, o bien de Vera a Reconquista". Pullaro fue más allá: "Las rutas nacionales ya no tienen pozos, sino que tienen cráteres en la provincia de Santa Fe", expresó es una exposición pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EMANEM_AR/status/2068403171219710337?s=20&partner=&hide_thread=false Maximiliano Pullaro, en el acto por el Día de la Bandera ante la presencia de Javier Milei: "Necesitamos que, en este país federal, los recursos vuelvan en infraestructura para encender el motor del interior productivo". — EMANEM (@EMANEM_AR) June 20, 2026

Un dato incómodo

En medio de esta cumbre de reclamos emerge una contradicción política de peso, ya que Leandro Zdero selló un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. Como preludio, en mayo del año pasado, la alianza "Chaco Puede + La Libertad Avanza" ganó las elecciones provinciales con el 45,19% de los votos, relegando a los radicales a los segundos lugares de las listas y garantizando a Milei escaños y el aparato territorial de la UCR en la provincia.

Esta alianza pone en evidencia la doble estrategia del oficialismo porque mientras la Nación recorta fondos y paraliza obras para presionar a los gobernadores, uno de ellos -Zdero- ya se alineó electoralmente con el jefe de Estado. "La duda que cabe es saber si la cumbre de Resistencia será genuina en sus reclamos o si será una coreografía que le daría a Zdero una apariencia de independencia, sin romper el vínculo con LLA", confió a Ámbito una fuente chaqueña.

La cumbre de Resistencia será en un momento en el que las finanzas provinciales operan bajo "estricto estado de alerta", como reconoció Valdés, y la recesión agudiza la caída de ingresos. Al mismo tiempo, la UCR busca construir una estrategia unificada de cara a las elecciones de 2027, en las que también se renovarán gobernadores. En el medio, Pullaro y Valdés intentan mantener una distancia crítica con Milei, por lo que el conclave de mandatarios boinas blancas podría servir para que los tres definan el alcance de los pedidos a Nación o se acuerde el tono de negociación con la Casa Rosada.