La oposición calienta motores en provincias con la mirada puesta en las elecciones de 2027

Salta, Jujuy y Santa Cruz concentran los movimientos internos del PRO y la UCR, mientras el macrismo proyecta su futuro electoral. La UCR tucumana fue conminada por la Justicia Electoral a poner fecha a las elecciones internas.

El Mundial de EEUU, México y Canadá no frenó los movimientos en la oposición en algunas provincias rumbo a las elecciones nacionales de 2027. Este último fin de semana hubo elecciones internas en el PRO de Salta y en la Unión Cívica Radical de Santa Cruz , desde donde podrían surgir potenciales candidatos para el año próximo. Mientras tanto, la Justicia conminó a la UCR de Tucumán a convocar a comicios internos en los próximos días.

En Salta , la elección interna del PRO no solo puso fin a una intervención que se extendió por nueve años -con riesgo de perder personería-, también dejó al descubierto una grieta que condicionará el futuro electoral del espacio en una de las provincias más estratégicas del norte argentino. María Eugenia "Cocó" Varela , concejal de Rosario de la Frontera, se impuso con el 72,67% de los votos al frente de la lista "Unión Republicana"; y Rolando Carrizo , de "Unidad", se quedó con el 27,33%.

La diferencia fue abrumadora pero el resultado adverso no impidió que Carrizo levantara la voz, al denunciar que la lista ganadora contaba con "funcionarios designados por decreto del gobernador Gustavo Sáenz" y que la falta de mesas electorales en departamentos como Orán y Chicoana -lo que obligó a afiliados a trasladarse hasta Tartagal, coincidiendo con el Día del Padre- afectó la participación de su espacio.

Elecciones internas PRO Salta: Ganó María Eugenia "Cocó" Varela, del ala macrista del espacio, y es la presidenta electa del partido tras años de intervención Cocó Varela - Unión republicana: 72,67% Rolando Carrizo - Unidad: 27,33% Escrutinio provisorio - Junta electoral

Carrizo, que ganó en la Capital pero perdió en el interior, no se quedó en las críticas formales. Fue más allá y trazó una línea, al señalar en una entrevista que el futuro del PRO pasa por consolidar una "gran coalición liberal republicana" junto a La Libertad Avanza. "Argentina necesita un partido fuerte, liberal y republicano que consolide las transformaciones que hoy se están llevando adelante. Después se discutirá si es una coalición o una fusión de partidos, pero ese es el camino", sentenció.

El escenario salteño se complejizó porque el PRO local debe definir su relación con el gobierno de Sáenz -que integró el otrora Frente de Todos- y, al mismo tiempo, posicionarse para las elecciones provinciales de 2027, cuando se renovará la gobernación.

La interna expuso que el espacio no tiene una estrategia unificada porque mientras Varela parece más cercana a una línea de construcción partidaria autónoma, Carrizo apuesta por la alianza con Javier Milei como vía de crecimiento. La pregunta que queda en el aire es si el PRO salteño podrá competir en 2027 como fuerza propia o deberá integrarse a un frente más amplio que incluya a La Libertad Avanza.

Además, Carrizo cuestionó a la conducción nacional del PRO por interpretar la derrota de su lista como una victoria contra el "bullrichismo". "Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta habían expresado en publico su respaldo a mi candidatura", recordó, señalando que ese tipo de lecturas "contradicen el discurso de unidad" y profundizan divisiones internas.

La voz de Mauricio Macri en Jujuy

La visita de Fernando De Andreis a Jujuy, la semana pasada, no fue protocolar. El secretario general del PRO y diputado nacional -considerado el hombre de mayor confianza del expresidente Mauricio Macri- eligió esa provincia para lanzar la escuela de dirigentes del partido y dejar definiciones que trascienden el ámbito local.

En primer lugar, De Andreis bajó las expectativas sobre una candidatura presidencial de Macri en 2027. "Hoy se siente más cómodo como titular del partido que como candidato", afirmó en una entrevista a un medio jujeño, aunque admitió que entre los dirigentes del espacio existe una "suerte de disyuntiva" entre el deseo de que sea postulante y el entendimiento de que su rol actual es el de "garante del ordenamiento interno" y del cambio iniciado en 2015.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deAndreis/status/2068105390974214273?s=20&partner=&hide_thread=false Muy buen encuentro, con muchas ideas en común, con el gobernador Carlos Sadir, en la provincia de Jujuy. pic.twitter.com/H17EsALxBk — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 19, 2026

En el plano provincial, De Andreis respaldó la gestión del gobernador radical Carlos Sadir, lo que consolida al mandatario como socio del macrismo en el norte. No dejó pasar la oportunidad para cargar con dureza contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien calificó como "un problema enorme para el Gobierno y un obstáculo para el blindaje del cambio". La crítica, pública y frontal reveló que el PRO no está dispuesto a pagar el costo político de las crisis de gestión del oficialismo.

El escenario electoral jujeño tiene sus particularidades. En 2023, Sadir ganó la gobernación con una coalición que incluía al PRO pero la provincia mantiene una fuerte tradición peronista.

Para 2027, el desafío de la UCR será retener la gobernación en un contexto donde LLA también pisó fuerte, como en las elecciones nacionales legislativas de octubre de 2025, en las que obtuvo dos de las tres bancas en juego para la Cámara de Diputados. En este escenario, De Andreis no descartó un acuerdo con la Casa Rosada, que dejaría incómoda a la UCR jujeña.

"El deseo más grande que tenemos es que los argentinos tengan una, dos o tres alternativas en la misma dirección que tiene este gobierno nacional", dijo, aunque aclaró que se requiere "mucha generosidad y mucha inteligencia" para concretarlo. El interrogante es si el PRO jujeño podrá construir una alianza provincial que incluya a LLA sin perder identidad, o si la competencia entre ambos espacios terminará fragmentando el voto opositor.

En Santa Cruz la UCR se revitalizó con nuevas autoridades

Mientras el PRO se reorganiza en el norte, la UCR vivió su propia jornada de definiciones en el sur, al imponerse Leonardo Roquel en las internas partidarias en Santa Cruz, referente de la lista "Roja y Blanca", que también conquistó la conducción del Comité de Río Gallegos con Daniela D'Amico. El triunfo, celebrado en el comité de la capital provincial, consolidó a Roquel como referente del radicalismo en una región en donde el partido busca recuperar protagonismo perdido.

Los resultados mostraron una marcada diferencia en localidades estratégicas como Puerto Deseado, Las Heras, Puerto San Julián y Río Gallegos, en donde el espacio obtuvo el respaldo de afiliados radicales y de referentes como los intendentes Juan Raúl "Pirri" Martínez, Daniel Gardonio y el diputado Mario Piero Boffi. Roquel no ocultó sus ambiciones en sus primeras declaraciones con los medios.

"Vamos a pensar un radicalismo para el 2027, donde vamos a recuperar la intendencia de Río Gallegos, donde vamos a ir por la Gobernación y vamos a volver a tener esa fuerza que el radicalismo nunca tuvo que perder". La declaración no es menor, ya que Santa Cruz es una provincia históricamente dominada por el peronismo kirchnerista y la UCR busca romper ese ciclo.

D'Amico, por su parte, anunció que el 9 de julio realizarán un "comité abierto y participativo" para fortalecer la formación de nuevos cuadros y confirmó que el espacio comenzará a trabajar con la mirada puesta en las elecciones de 2027. "Vamos a trabajar por la intendencia de Río Gallegos", remarcó.

El escenario santacruceño es complejo. La provincia atraviesa una profunda crisis económica y social, y el peronismo local -aunque dividido- mantiene una estructura territorial sólida. Para la UCR, el desafío no es solo ganar una elección, sino reconstruir una identidad partidaria que se erosionó tras la debacle de Juntos por el Cambio en 2023. El triunfo de Roquel es un paso, por ahora, pero en el futuro próximo deberían resolverse cuestiones operativas claves, se dejó trascender, como la falta de recursos, tal cual lo admitió Daniela D'Amico, quien reconoció que la campaña se hizo "a pulmón".

Tucumán: la UCR busca salir del laberinto de la intervención

La situación del radicalismo tucumano es quizás la más crítica del país. El partido lleva más de un año intervenido por la conducción nacional, con Hernán Rossi y Jorge "Colo" Rizzotti a cargo del distrito desde marzo de 2025. La intervención, que debía durar un año o hasta la asunción de nuevas autoridades electas, se extendió sin convocatoria a elecciones, generando una atomización que el legislador Agustín Romano Norri describió con crudeza, al detallar la foto de los miembros de la Legislatura. "Tenemos seis legisladores en seis bloques diferentes, no parecemos un partido político, parecemos una confederación de acoples".

norri El legislador provincial radical Agustín Romano Norri fue a la Justicia y empujó a que la intervención partidaria le pusiera fecha a la interna de la UCR tucumana.

La presión judicial de afiliados obligó a la UCR a anunciar elecciones internas para el 20 de septiembre y hace unos días la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó que el partido a nivel nacional convoque a elecciones internas en el distrito tucumano dentro de un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones judiciales.

La resolución respondió a una demanda del legislador Romano Norri, quien impugnó la prórroga de la intervención dispuesta originalmente en marzo de 2025. Los jueces Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via determinaron que, al haber expirado el plazo de un año sin ratificación de la Convención Nacional, la normalización mediante el voto de los afiliados no puede dilatarse más. Ámbito supo que los interventores ya comunicaron a la Cámara Electoral que en septiembre habrá internas.

El escenario tucumano es clave para 2027 porque la provincia es un bastión peronista histórico y la UCR necesita definir si va sola o en alianza. Romano Norri propone "conformar un armado de tucumanos para ganarle al peronismo", pero la fragmentación interna dificulta cualquier construcción colectiva.

Por otro lado, José Cano -exdiputado nacional, actual legislador provincial y referente de importante corriente interna- coincidió en que "sería ideal que el partido esté normalizado" de cara a 2027. La normalización de la UCR tucumana es determinante no solo para la estructura partidaria, sino para definir la estrategia electoral frente al peronismo provincial. Hasta el momento, trascendió que los potenciales candidatos a la presidencia partidaria serían el propio Romano Norri y Roberto Sánchez, exdiputado nacional y exintendente de Concepción, quien ya fungió como titular del partido provincial.

Los movimientos en Salta, Jujuy, Santa Cruz y en Tucumán muestran que tanto el PRO como la UCR aceleran sus procesos de reorganización interna con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, pero también en las elecciones provinciales que se avecinan.