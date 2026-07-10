Paritaria metalúrgica: avanzan las negociaciones tras la intervención y aspiran a una recomposición

Las partes analizan mecanismos alternativos al ajuste por inflación para recuperar cerca de 14 puntos de poder adquisitivo.

La UOM y las cámaras empresarias retomaron la paritaria de las ramas metalmecánica y siderúrgica.

La negociación paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volvió a ponerse en marcha tras varios meses de demora y luego de que la Justicia ratificara las facultades de la intervención sindical para designar representantes en la mesa salarial.

Los delegados nombrados por el interventor Alberto Biglieri mantuvieron esta semana el primer encuentro oficial con las cámaras empresarias de las ramas metalmecánica y siderúrgica, en una reunión en la que comenzaron a evaluar distintas alternativas para recomponer los ingresos de los trabajadores.

Uno de los puntos que se encuentra bajo análisis es la posibilidad de avanzar con un esquema que no dependa exclusivamente de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . La intención es encontrar una fórmula que permita recuperar parte del atraso acumulado sin profundizar la delicada situación que atraviesa la industria, según consignó Infobae.

De acuerdo con el mismo medio, las partes estiman que los salarios metalúrgicos arrastran una pérdida cercana al 13% o 14% frente a la inflación , luego de que el último acuerdo, firmado en noviembre de 2025, estableciera aumentos hasta marzo mediante sumas no remunerativas.

Ese entendimiento contempló una mejora acumulada del 14%, con pagos adicionales que totalizaron $160.000 , pero los montos no fueron incorporados al salario básico. Como consecuencia, cerca del 60% de los trabajadores percibe actualmente un básico de $1.036.390 , según la información difundida por Infobae.

Durante el encuentro también se repasó la situación general del sector, atravesado por la caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de establecimientos industriales en distintas provincias. Las conversaciones continuarán durante los próximos días, con el objetivo de acercar posiciones y definir una propuesta concreta.

Quedaron constituidas las mesas metalmecánica y siderúrgica

La reunión se desarrolló en la sede nacional de la UOM y permitió dejar formalmente constituidas las mesas correspondientes a la Rama 17, metalmecánica, y a la Rama 21, siderúrgica.

En representación del gremio participaron Roberto Bonetti, de Capital Federal; Daniel Martínez, de Cañada de Gómez; Vicente Adrián Pérez, de Quilmes; Enrique Ricardo Salinas, de La Plata; y Edgardo Holstein, de San Nicolás. También intervino Manuel Casas, secretario adjunto de la seccional Villa Constitución.

Por el sector empresario estuvieron presentes representantes de la Cámara Argentina del Acero, mientras que en la mesa metalmecánica participaron integrantes de ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAIAMA.

La reapertura tiene especial relevancia para la rama siderúrgica, donde la negociación llevaba cerca de dos años interrumpida, pese a tratarse de uno de los segmentos que reúne a las principales compañías de la industria metalúrgica.

El conflicto judicial que demoró la discusión salarial

La paritaria había quedado trabada después de la intervención de la UOM y de las objeciones planteadas por la Secretaría de Trabajo sobre la capacidad de Biglieri para nombrar a los nuevos representantes sindicales.

El interventor había sido designado luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones de la seccional Zárate-Campana y dejara sin efecto la elección nacional en la que había resultado proclamado Abel Furlán.

El fallo dispuso la intervención del gremio durante 180 días y ordenó convocar nuevamente a elecciones en la seccional cuestionada. En ese marco, Biglieri presentó ante Trabajo una nueva nómina de delegados paritarios.

Sin embargo, el organismo laboral sostuvo inicialmente que el alcance de sus atribuciones debía ser aclarado por el tribunal que había dispuesto la intervención. Posteriormente, la Cámara resolvió que el interventor cuenta con facultades de gobierno, administración y representación, incluida la posibilidad de negociar acuerdos salariales y designar a quienes integren esas mesas.

Con esa definición, el proceso paritario pudo reanudarse. Ahora, sindicatos y empresarios deberán alcanzar una recomposición que atienda el atraso salarial, pero que también contemple la contracción que atraviesa la actividad metalúrgica.