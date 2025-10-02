Gobierno asistirá a Chaco con $40 mil millones para cubrir su déficit previsional

Lo acordaron los ministros Lisandro Catalán y Luis Caputo en una reunión con el gobernador Leandro Zdero. En esa provincia, el mandatario competirá junto con La Libertad Avanza.

La reunión de los ministros con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

El ministro de Economía, Luis Caputo , y su par de Interior, Lisandro Catalán , se reunieron con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero , y anunciaron la transferencia de $40 mil millones a esa provincia en concepto de déficit previsional.

El encuentro, del que también participó del titular de Hacienda, Alejandro Abraam , se da en el marco del intento del Gobierno por recomponer los vínculos con los distritos, en medio de la delicada situación económica y con dificultades para lograr consensos en el Congreso.

Así las cosas, Nación decidió avanzar primero con los mandatarios con los que trabó alianzas de cara a los comicios del 26 de octubre.

"Nos reunimos con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero. En el marco de este convenio firmado entre Nación y la provincia, nos comprometimos a transferir $40 mil millones, en concepto de déficit previsional", indicó Catalán.

Al respecto, indicaron que "este acompañamiento económico permitirá brindar previsibilidad al sistema previsional provincial y avanzar en la consolidación de los compromisos asumidos entre Nación y Chaco".

Señaló, además, que siguen "fortaleciendo el diálogo en la senda federal, con la convicción de hacer grande a la Argentina nuevamente, guiados por el rumbo que marca el Presidente Javier Milei".

"Escuchar y atender las demandas de cada provincia que está dispuesta a dialogar, y transformarlas en una agenda común, es fundamental para consolidar una estrategia compartida que impulse el crecimiento del país. Estos consensos son la base de la Argentina que viene", concluyó.

Leandro Zdero Chaco.jpg Leandro Zdero, gobernador de Chaco.

Vale recordar que el radical Leandro Zdero es uno de los gobernadores que trabaron alianzas con LLA en sus distritos. Los otros son CABA, Mendoza y Entre Ríos. En su caso, el chaqueño apela a repetir el triunfo en las provinciales de mayo, cuando se alzó sobre el peronismo, que llegó fracturado a esa instancia.

Ahora, Fuerza Patria (FP) logró encolumnarse detrás de la figura de Jorge Capitanich, quien encabeza la boleta celeste a senadores. El exmandatario logró aglutinar un sector de los intendentes, referenciado en la jefe comunal de Barranqueras, Magda Ayala, y selló su apoyo definitivo.

Esa unidad anticipa un duelo polarizado entre la fuerza del gobernador y LLA contra el peronismo, envalentonado tras la victoria en la provincia de Buenos Aires, que cambió los ánimos en todo el país.

Actualmente, las tres bancas de la provincia en el Senado les pertenecen a los peronistas María Inés Pilatti de Vergara y José Rodas y del radical Víctor Zimmermann.