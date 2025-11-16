Alerta máxima por la desaparición de Acaí: investigan si la yaguareté fue cazada por furtivos en Formosa







Acaí lleva 22 días desaparecida y su collar sigue emitiendo desde el Bermejo. Activaron el protocolo y la hipótesis principal apunta a cazadores furtivos.

La desaparición de Acaí activó un protocolo de máxima alerta en el Parque Nacional El Impenetrable. Weekend

Las autoridades ambientales investigan la desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en El Impenetrable que lleva 22 días sin aparecer, y avanzan con la hipótesis de que fue víctima de cacería furtiva. Mientras la justicia federal sigue el caso, los equipos de monitoreo rastrean la señal que continúa emitiendo su collar desde el fondo del río Bermejo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Qué se sabe hasta ahora El operativo de búsqueda se mantiene activo desde que se detectó que el dispositivo satelital dejó de transmitir la ubicación del animal y apareció sumergido en el Bermejo. Los especialistas sostienen que el caso representa una alerta ambiental de máxima gravedad y que la prioridad es hallar “vivo o muerto el cuerpo” de Acaí.

rio bermejo El collar de la yaguareté sigue emitiendo señal desde el fondo del río Bermejo. Wikipedia Es en este contexto que, en diálogo con Clarín, el intendente del Parque Nacional El Impenetrable, Daniel Rouvier, sostuvo: “Acaí hoy se encuentra desaparecida, presumiblemente la habrían matado”. El funcionario explicó que se trata de una yaguareté nacida en libertad en Corrientes y que había sido liberada en el parque chaqueño el 5 de octubre. “Lamentablemente este animal dejó de transmitir señal”, señaló.

Las hipótesis y las medidas Por su parte, el subsecretario de Ambiente de Chaco, Mariano Moro, afirmó que “la desaparición de Acaí es una alerta máxima y por ello hemos activado el Protocolo correspondiente” y pidió cautela porque “hasta ahora lo que tenemos es una presunción de delito por la pérdida de su rastro”.

Rouvier insistió en que “hoy se encuentra desaparecida, presumiblemente la habrían matado” y describió que el collar continúa emitiendo desde el río Bermejo. Aseguró que la justicia federal, Parques Nacionales, la comunidad local y la Fundación Rewilding Argentina participan de la búsqueda, orientada a localizar al animal o el dispositivo.

1-20 La APN estimó en más de $2.600 millones el daño ambiental por la presunta cacería ilegal. Canal 4 El impacto ecológico y económico La Administración de Parques Nacionales denunció la presunta cacería ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña. El informe presentado cuantificó el daño ambiental en $2.673.280.260, una cifra inédita que busca visibilizar el valor económico y biológico de una especie declarada Monumento Natural Nacional y en peligro crítico de extinción. En Argentina sobreviven apenas unos 200 yaguaretés. La APN explicó que el cálculo contempla el nivel de protección legal de la especie, su fragilidad ecológica, la capacidad de recuperación y los costos de programas de reintroducción y monitoreo. El objetivo es sancionar el daño, pero también mostrar lo que implica perder un ejemplar clave para la restauración de ecosistemas. liberacion_yaguarete_acai_6 La justicia federal de Chaco investiga la presunta caza furtiva detrás de la desaparición de Acaí. Argentina.gob Una pérdida que golpea a la conservación En su comunicado oficial, la APN definió a Acaí como una “nueva esperanza” del proyecto de recuperación del yaguareté. “Su desaparición nos duele profundamente, pero también nos obliga a reafirmar el camino que venimos recorriendo”, señalaron. La búsqueda continúa y las autoridades esperan dar con alguna pista que permita confirmar qué ocurrió. Lo que ya dejó el caso es un alerta urgente: la muerte de Acaí no solo significaría un crimen ambiental, sino la destrucción de activos naturales esenciales para los servicios ecosistémicos, el turismo sustentable y la resiliencia climática.

Temas desaparición

Formosa

Chaco