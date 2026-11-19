El Ministerio de Ecología suspendió por tiempo indeterminado el uso de drones para aplicar fitosanitarios. Las cámaras empresariales rechazaron la decisión y reclamaron reglas claras para producir.

Una nueva controversia enfrentó al gobierno de Misiones con las principales cámaras empresariales y productivas de la provincia, después de que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables dispusiera la prohibición por tiempo indeterminado del uso de drones para aplicar productos fitosanitarios en establecimientos rurales. La medida generó un fuerte rechazo entre productores yerbateros, tealeros y forestales, que advirtieron sobre sus consecuencias para la actividad.

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La decisión quedó establecida mediante la Disposición 104 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable , cuyo primer artículo prohibió “por tiempo indeterminado en todo el territorio de la provincia de Misiones, el uso de vehículos aéreos no tripulados, también denominados ”drones", para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios de saneamiento ambiental".

La normativa sorprendió al sector productivo porque, según denunciaron sus representantes, no existieron consultas previas con las cámaras empresariales . Los productores consideraron que la resolución representa otro “palo en la rueda” para las actividades agropecuarias, en un contexto de dificultades económicas para distintas economías regionales.

Desde el Ministerio de Ecología explicaron que la suspensión respondió a denuncias por posibles intoxicaciones vinculadas con aplicaciones de productos químicos en zonas rurales.

“La medida se adopta ante las denuncias por intoxicaciones de productores de las localidades de San Javier y Pozo Azul recibidas durante la semana y tiene como finalidad prevenir nuevas situaciones, proteger la salud de la población y el ambiente, y establecer condiciones básicas para el uso responsable de esta tecnología”, señalaron las autoridades.

Los productores denuncian como obstáculo a la medida. Télam

Por qué Misiones prohibió el uso de drones para aplicar fitosanitarios

La disposición provincial estableció una suspensión sin fecha de finalización para el empleo de vehículos aéreos no tripulados en tareas de aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios de saneamiento ambiental.

Sin embargo, el Gobierno también manifestó su intención de avanzar hacia una reglamentación específica que permita establecer condiciones para la utilización de esta tecnología.

En ese sentido, el segundo artículo de la normativa dispuso: “Instrúyese a la Dirección de Recursos Vitales, dependiente de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, la elaboración de la reglamentación del artículo 60° del decreto N° 2556/2022″.

El artículo mencionado contempla la posibilidad de utilizar drones para aplicar fitosanitarios, por lo que el objetivo oficial sería definir los requisitos y mecanismos de control antes de volver a habilitar su empleo.

No obstante, las entidades empresariales cuestionaron que el Ejecutivo provincial optara por una prohibición generalizada en lugar de avanzar directamente con una regulación consensuada.

Para los productores, la suspensión afecta una herramienta que permite mejorar la precisión de las aplicaciones y reducir la exposición de los trabajadores a los productos utilizados.

El rechazo de las cámaras empresariales y la reunión con el Gobierno

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, confirmó que las entidades empresariales buscarán plantear sus objeciones ante las autoridades provinciales.

La organización reúne a 27 cámaras empresariales de distintos sectores económicos de Misiones y mantiene vínculos con entidades relacionadas con la actividad forestal, como la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom).

“Cada vez hay más drones, las empresas de mayor tecnología lo usan mucho también en Corrientes. Estamos convocando a una reunión en Ecología para llevar nuestra inquietud por este tema y que cada uno haga su aporte”, explicó Fachinello.

El encuentro está previsto para este jueves y será encabezado por el ministro de Ecología, Martín Recamán.

Las cámaras buscarán que el Gobierno revise la suspensión y avance en una normativa que permita continuar utilizando drones bajo condiciones técnicas y ambientales específicas.

El reclamo se concentra principalmente en la necesidad de contar con previsibilidad para invertir en tecnología, especialmente en actividades donde la mecanización tradicional presenta dificultades.

Los productores advierten que los drones permiten utilizar menos fitosanitarios

Una de las principales críticas a la resolución surgió de la Cámara de Comercio y Producción de Libertador General San Martín, que difundió un comunicado respaldado por otras entidades.

“El dron de aplicación es hoy una de las herramientas más precisas que tiene el productor, permite aplicar la dosis justa, en el lugar justo, con menos producto y mucha menos agua y aleja al trabajador del fitosanitario que es lo que ocurre con la mochila actual”, sostuvo la organización.

Las cámaras argumentaron que las características geográficas de Misiones hacen que los drones resulten especialmente útiles para las tareas rurales.

La provincia cuenta con numerosas explotaciones de pequeña superficie, terrenos con pendientes y plantaciones de yerba mate, té y especies forestales, donde el ingreso de maquinaria pesada puede resultar complicado.

Por ese motivo, los productores consideran que la prohibición podría favorecer el regreso a métodos tradicionales de aplicación, que implican una mayor intervención directa de los trabajadores.

“En una provincia de chacras chicas, pendientes y yerbales, tealeras y forestaciones, donde el tractor muchas veces no entra, el dron es la alternativa más segura y eficiente, prohibirlo no reduce el uso de fitosanitarios y los devuelve a métodos más antiguos, menos controlables y de mayor exposición para las personas y el ambiente”, señalaron.

Las entidades también cuestionaron lo que consideran una falta de conocimiento de las condiciones de trabajo en el sector rural y acusaron a parte del funcionariado de encontrarse “alejado de la realidad de las chacras”.

El antecedente de la prohibición del glifosato en Misiones

La controversia por los drones se sumó a una serie de enfrentamientos entre el sector productivo y el Gobierno provincial por las regulaciones ambientales.

Uno de los antecedentes más importantes fue la prohibición del herbicida glifosato, una medida que generó fuertes cuestionamientos entre productores agropecuarios durante varios años.

La restricción fue impulsada por el exgobernador y dirigente político Carlos Rovira, una de las principales figuras del oficialismo misionero.

Sin embargo, después de una prolongada disputa, la Legislatura de Misiones aprobó el 3 de septiembre de 2026 una ley que derogó esa prohibición, a pedido del gobernador Hugo Passalacqua.

La modificación representó una victoria para las cámaras productivas, que durante aproximadamente cuatro años reclamaron que las autoridades reconsideraran la medida.

Otro conflicto ocurrió en julio, cuando las entidades consiguieron que el ministro Martín Recamán retrocediera con la implementación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia).

Los productores cuestionaron ese mecanismo porque consideraban que podía facilitar la aplicación de sanciones arbitrarias y perjudiciales para las actividades económicas.

Ambos antecedentes profundizaron la desconfianza del sector frente a nuevas disposiciones ambientales adoptadas sin consultas previas.

La interna política entre Passalacqua y Rovira y sus consecuencias para el campo

Las diferencias por las políticas productivas también quedaron vinculadas con los cambios en el escenario político de Misiones.

Durante años, Carlos Rovira mantuvo una fuerte influencia sobre las decisiones del oficialismo provincial, incluida la promoción de restricciones relacionadas con determinados productos utilizados en el campo.

Sin embargo, durante 2026 se produjo una disputa interna con el gobernador Hugo Passalacqua, después de la cual Rovira cedió su posición como principal referente político del espacio.

En ese contexto, Passalacqua comenzó a revisar algunas de las medidas que generaron mayor resistencia entre las cámaras empresariales y agropecuarias.

La derogación de la prohibición del glifosato fue uno de los ejemplos más importantes de ese cambio de orientación.

El exgobernador y productor yerbatero Maurice Closs, actualmente cercano a Passalacqua, también se refirió a la necesidad de mejorar la relación entre la política provincial y las actividades económicas. “Hay que enchamigarse con el trabajo y la producción”, afirmó días atrás.

La expresión fue interpretada en el sector como un reconocimiento de las dificultades que existieron para incorporar los reclamos empresariales a las decisiones del Gobierno.

Misiones: preocupación por la situación de la yerba, el té y la industria forestal

La prohibición de drones se produjo en un momento de dificultades para distintas actividades económicas de Misiones.

Los sectores vinculados con la yerba mate, el té, el tabaco y la forestoindustria atraviesan un escenario complejo, marcado por problemas de rentabilidad y reclamos relacionados con los costos de producción.

En ese contexto, las cámaras empresariales sostuvieron que las restricciones tecnológicas podrían dificultar las inversiones y afectar la competitividad de los establecimientos rurales.

La Confederación Económica de Misiones difundió un comunicado en el que reclamó un marco normativo que permita desarrollar las actividades económicas con mayor estabilidad.

“Misiones necesita previsibilidad para invertir e innovar, y libertad para producir”, expresó la entidad. El cuestionamiento central apunta a la metodología utilizada por el Gobierno para adoptar medidas que afectan directamente a las actividades productivas.

Según las organizaciones, la falta de diálogo previo genera incertidumbre y obliga a los empresarios a reorganizar sus operaciones ante cambios regulatorios repentinos.

Qué puede pasar con la prohibición de drones en Misiones

La reunión prevista entre las cámaras empresariales y el ministro Martín Recamán será una instancia importante para determinar el futuro de la disposición.

El Gobierno provincial sostiene que la suspensión busca prevenir nuevos episodios de intoxicación y establecer condiciones para una utilización responsable de los drones.

Por su parte, las entidades productivas reclaman que se reconozcan las ventajas técnicas de esta tecnología y que cualquier reglamentación contemple las particularidades de las explotaciones rurales de Misiones.

La discusión también incluirá la aplicación del artículo 60 del Decreto 2556/2022, que habilita el uso de vehículos aéreos no tripulados para tareas relacionadas con productos fitosanitarios.

Mientras no se modifique la disposición, la prohibición continuará vigente por tiempo indeterminado en todo el territorio provincial.

El resultado de las conversaciones determinará si las autoridades avanzan hacia una reglamentación consensuada o si se mantiene un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno de Hugo Passalacqua y los principales sectores productivos de Misiones.