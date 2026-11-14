La Libertad Avanza ya tiene candidato en Misiones y tensiona con el gobernador Hugo Passalacqua

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, Adrián Núñez , anunció este sábado que competirá por la gobernación en 2027. El dirigente, que obtuvo una banca en la Legislatura provincial en 2025, se anotó en la carrera en la que el actual mandatario, Hugo Passalacqua , buscará la reelección.

“Quiero cambiar la historia de mi provincia después de más de 20 años de los mismos de siempre” , afirmó Núñez al anunciar su postulación. El diputado cuestionó el peso que tuvo Carlos Rovira en la política misionera durante las últimas dos décadas y sostuvo que las reglas económicas de la provincia dificultan el desarrollo del sector privado.

El libertario dijo que percibe una demanda de cambio, aunque señaló que para traducirla en votos su partido deberá ofrecer una alternativa que los misioneros consideren viable. Como parte de ese armado, LLA puso en marcha una escuela de formación de dirigentes con vistas a la elección provincial y a las disputas por las intendencias.

Núñez también reivindicó el trabajo de la bancada libertaria. Según afirmó, sus cuatro diputados provinciales presentaron 120 proyectos de ley antes del inicio de la actividad parlamentaria, con el aporte voluntario de profesionales de áreas como educación, salud y seguridad.

El anuncio llega después de la ruptura entre Passalacqua y Rovira , que dividió al Frente Renovador de la Concordia a mediados de año. El gobernador retuvo buena parte de la estructura oficialista, pero la fractura altera el escenario en el que buscará renovar su mandato.

Los resultados de 2025 dejaron dos antecedentes distintos: La Libertad Avanza se impuso en las legislativas nacionales en Misiones, mientras que el Frente Renovador ganó las provinciales. Los libertarios buscarán trasladar su desempeño en la elección nacional a la disputa por la gobernación, en una provincia que evalúa votar en una fecha separada de los comicios nacionales.

La agenda de Núñez en Washington: ley de lemas y producción yerbatera

Antes de anunciar su candidatura, el diputado viajó a Washington, donde se reunió con Bruce Friedman, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el encuentro conversaron sobre el desarrollo de puertos, la Hidrovía y la seguridad en la Triple Frontera, además de la protección de la biodiversidad local.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA), Núñez presentó un pedido para que el organismo analice la ley de lemas, el sistema que Misiones utiliza para elegir intendentes. La presentación acompaña una iniciativa legislativa de LLA para eliminar ese mecanismo e incorporar la boleta única en los comicios locales. La elección a gobernador se define por simple pluralidad de votos.

El legislador también se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para explorar un programa de cooperación técnica destinado a pequeños productores de yerba mate. En la reunión se evaluó la posibilidad de aplicar en Misiones herramientas tecnológicas que el organismo ya impulsa en otros países de la región.