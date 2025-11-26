Tucumán y Nación iniciaron las obras en el Aeropuerto Benjamín Matienzo

El plan contempla desembolsos de entre u$s50 y u$s60 millones para una renovación integral del edificio principal. Habrá mejoras en los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , puso en marcha este miércoles el plan de remodelación integral del Aeropuerto Internacional “Teniente Benjamín Matienzo”. La intervención se presentó junto al CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian , como la obra más relevante de las últimas décadas sobre la infraestructura aeroportuaria de Tucumán y comenzó a ejecutarse sin interrumpir la operación de la terminal.

El proyecto se centra en la renovación integral del edificio principal, con mejoras en los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios. Con una inversión aproximada de u$s50 millones y un plazo de ejecución definido en 26 meses, la obra duplicará la capacidad de procesamiento de pasajeros y habilitará la administración de hasta cinco vuelos simultáneos. La iniciativa forma parte de la planificación estratégica impulsada por el gobernador y coordinada por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur .

En conferencia de prensa, el mandatario tucumano recordó las gestiones previas: “Estuvimos en esta misma sala hace cuatro meses anunciando que empezábamos a trabajar en las carpetas técnicas, los proyectos y toda la cuestión administrativa para que Tucumán tenga un aeropuerto remodelado a nuevo”. También subrayó el impacto de la obra: “Esto nos va a permitir una conexión con el mundo; algo está cambiando en Tucumán para bien”.

Jaldo destacó el crecimiento del movimiento aéreo y turístico: “en lo que va del 2025, Tucumán ha tenido un crecimiento en pasajeros de un 15%, uno de los índices más importantes a nivel nacional”.

Y agregó: “Tucumán está creciendo. Por eso esta inversión nos va a ayudar mucho, va a complementar lo que venimos haciendo con todos los sectores productivos, industriales, comerciales y turísticos. Hemos tenido casi el 80% de ocupación en este fin de semana largo”. En ese sentido, remarcó el esfuerzo del sector privado: “todo el empresariado está haciendo un gran esfuerzo. Los tucumanos tenemos que ver de qué somos capaces cuando trabajamos juntos”.

Sobre la operatividad de la terminal durante la obra, afirmó: “el aeropuerto no se cierra: no se merman los vuelos y habrá más bocas para hacer el check-in y embarcar para salir a cualquier provincia de la Argentina y a cualquier lugar del mundo, a partir de Latam por Lima, Perú; o por Copa, Panamá”.

Para cerrar, valoró el impacto económico del proyecto: “Estamos hablando de u$s60 millones que se invertirán en Tucumán, uno de los aeropuertos más importantes del interior del país”.

"Un día histórico"

Por su parte, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, manifestó: “Estamos súper contentos de que llegó el día, como dijo el gobernador, un día histórico para nosotros. Un aeropuerto tan deseado, tan planificado y que estemos ya con la empresa constructora pronta e iniciando los trabajos es un sueño para todos”.

Sobre la inversión, explicó: “Es una planificación nacional que tenemos de u$s60 millones, lo cual lo hace una inversión espectacular ya que refuncionalizamos 10.000 metros cuadrados. Van a ver un aeropuerto completamente renovado y una obra con los máximos estándares internacionales”.

Respecto del cronograma, afirmó: “la obra está planificada en 27 meses pero quiero dejar la tranquilidad de que no vamos a cancelar ningún vuelo, el aeropuerto no va a cerrar en ningún momento”. En esa linea, indicó que el desarrollo se realizará por etapas: “la etapa cero es hacer otro check-in, que va a ser un área provisoria para no tener que cancelar ningún vuelo”.

Para cerrar, Ketchibachian detalló la metodología de trabajo: “es un aeropuerto con muchas fases para ir haciendo obras sin perjudicar la operación”. Añadió: “por eso es que vamos a ver etapas inauguradas antes de los 27 meses, que es donde ya van a poder empezar a disfrutar”.

Entre los presentes estuvo Ernesto Gettar, titular de Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Restaurantes y Afines de Tucumán, que dijo que es “gigantesca la importancia de esta obra. La entrada del turismo es esta, así que es muy importante que ampliemos la base de nuestros aeropuertos. Esto es fundamental, es algo que estamos esperando hace mucho tiempo. Esto reposiciona la provincia del escenario nacional e internacional".

"Ya tenemos dos vuelos internacionales, así que es necesario y la cantidad de vuelos que tenemos hacia Buenos Aires, creo que es importantísimo que lo ampliemos inmediatamente. Estamos con buena frecuencia de vuelos, necesitamos mayor cantidad y tener más comodidad para recibir a los pasajeros”, cerró.