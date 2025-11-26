Martín Llaryora será operado en Córdoba de una hernia epigástrica + Seguir en









La intervención se llevará a cabo este jueves. El gobernador de Córdoba informó que es un procedimiento ambulatorio.

El jefe provincial de Córdoba, Martín Llaryora, será intervenido este jueves.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, comunicó que este jueves será sometido a una intervención quirúrgica para tratar una hernia epigástrica. La operación se llevará a cabo en el Hospital San Roque, una de las instituciones médicas más relevantes de la provincia. Días atrás, Juan Schiaretti también anunció que será operado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario confirmó la noticia a través de sus redes sociales, en un mensaje donde detalló las características y alcances de la operación. "Se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere internación", manifestó.

Luego de la intervención, el gobernador continuará con sus labores, siempre y cuando estén dentro de lo permitido por el equipo médico. "Seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico", explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1993753971773919337&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que mañana me someteré a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque.



Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica.



Se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 26, 2025 El equipo encargado de llegar adelante la cirugía está encabezado por el doctor Fabián Lerda, bajo la supervisión de la directora Gabriela Nis. Tal como informó Llaryora, se trata de una operación ambulatoria.

Durante el período de recuperación, el mandatario deberá evitar la asistencia a eventos públicos y actos. De todas maneras, llevará su agenda mediante trabajo remoto hasta que el equipo de salud le otorgue el permiso para retomar las actividades con normalidad.

gringo Llaryora y Schiaretti estarán sometido a una fuerte presión en las elecciones de octubre por la ruptura de De la Sota. Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca La noticia de la intervención de Llaryora llega apenas días después de que se conociera que su predecesor, Juan Schiaretti, anunciara que será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro. El procedimiento consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional. Según explicó en sus redes sociales, la intervención estaba programada desde hace un tiempo y se realizará por recomendación médica. Desde su entorno destacan que el líder del espacio Hacemos Unidos por Córdoba se encuentra en buen estado general y continuará con controles después de la intervención. El exmandatario comunicó la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico. Tras la intervención, se espera que Schiaretti permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.