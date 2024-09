Jujuy se sumó al lote de provincias que cobrarán a extranjeros la atención en hospitales públicos

"Sabemos que cuando vamos a Bolivia no nos atienden si tenemos algún percance, por lo que espero que esto provoque una reacción en el gobierno boliviano", sostuvo esta mañana el titular de la cartera de salud jujeña, Gustavo Bouhid , antes de la decisión del Poder Legislativo provincial.

Durante el debate se expusieron cifras del Ministerio de Salud provincial, en donde se señaló que entre el 2023 y el primer semestre del 2024 hubo 77.310 atenciones ambulatorias a extranjeros , de las cuales 71.517 fueron de nacionalidad boliviana. Santiago Jubert, presidente del oficialista Bloque Frente Cambia Jujuy , informó que en 2019 se procuró avanzar en un convenio de reciprocidad con Bolivia pero fracasó. "Trabajamos mucho, fuimos prudentes en los tiempos, no tenemos nada en contra de los hermanos bolivianos pero necesitamos ordenar nuestra salud y darle garantías a los jujeños", sostuvo.

Desde la bancada oficialista se argumentó que el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros en la provincia había sido aprobada hace cinco años -vía ley 6.116, Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras- pero estaba en suspenso por la firma de un convenio de reciprocidad entre Argentina y Bolivia -que permitía que los ciudadanos de ambos países recibieran atención médica gratuita en el país vecino- pero que no se hizo efectivo desde el vecino país. El proyecto de ley de entonces, en 2019, había sido impulsado por el exgobernador Gerardo Morales cuando se hizo público el caso del músico jujeño Manuel Vilca, quien sufrió un accidente en Bolivia y tuvo que pagar $122.000 por la atención recibida en un hospital público. Ese episodio puso en evidencia la ausencia de la reciprocidad en la atención sanitaria entre ambos países.

Seguro de salud

De ahora en más, será el gobernador Carlos Sadir el que decida desde cuándo se aplicará la norma, como ya se hace en Salta, Santa Cruz y Mendoza. Se sabe que en las legislaturas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba hay proyectos de ley en idéntica dirección y que avanzarían en las próximas semanas.

La medida adoptada por los legisladores jujeños apunta a extranjeros que no tengan residencia permanente, como turistas o residentes transitorios, quienes deberán contar con un seguro de salud que cubra los gastos derivados de su atención médica en Jujuy. De no contar con este seguro, podrán solventar los gastos por cuenta propia y para ello se trabaja en la habilitación de medios electrónicos de pago, como tarjetas de crédito y aplicaciones móviles para facilitar el proceso.

El titular de la cartera de salud jujeña, Gustavo Bouhid, aclaró que "la atención por una emergencia se prestará en todos los casos y sin pago alguno. En cualquier situación con riesgo de vida está garantizada la atención y sin pago posterior, pero no así con las situaciones que no sean emergencias". "El sentido común indicaría que tengamos acciones conjuntas con Bolivia porque las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, el VIH y las gripes, no respetan la división territorial. Pero hoy sostenemos al sistema nosotros, cuando lo podríamos hacer juntos", cerró.

Hace tres semanas, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, informó en una entrevista que su cartera avanza con un proyecto de ley y otras medidas para cobrar la atención de salud a los ciudadanos extranjeros que no residan en el país y limitar la compra de medicamentos de alto costo.