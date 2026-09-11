Mendoza recupera el 100% de las regalías de Los Nihuiles tras más de 50 años de reclamo

La provincia dejará de compartir con La Pampa los recursos generados por el complejo hidroeléctrico ubicado en San Rafael. La decisión deja sin efecto el esquema vigente desde 1973 y reconoce el criterio de la fuente, que asigna las regalías a la jurisdicción donde se localiza el aprovechamiento energético.

Los Nihuiles es uno de los sistemas hidroeléctricos más relevantes de Mendoza y está emplazado sobre el río Atuel, en el sur provincial.

La provincia de Mendoza recuperará el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Los Nihuiles , ubicado en San Rafael, y pondrá fin a un reclamo iniciado hace más de cinco décadas contra el reparto de esos recursos con La Pampa. La decisión fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo y deja sin efecto el esquema establecido en 1973, que distribuía en partes iguales los ingresos del complejo pese a que la fuente de generación se encuentra en territorio mendocino.

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“Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles”, afirmó Cornejo a través de su cuenta oficial de X.

El caso tiene impacto político, fiscal y energético para la provincia. Los Nihuiles es uno de los sistemas hidroeléctricos más relevantes de Mendoza y está emplazado sobre el río Atuel, en el sur provincial. La recuperación de la totalidad de las regalías implica incorporar recursos considerados estratégicos por la administración local.

El conflicto se originó con el Decreto Nacional 1560/1973, que estableció que las regalías producidas por el aprovechamiento hidroeléctrico de Los Nihuiles debían distribuirse entre Mendoza y La Pampa.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. El Decreto 689/2026 pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica…

Desde entonces, ambas provincias percibieron una participación equivalente. Mendoza cuestionó durante décadas ese criterio, al sostener que el complejo y la fuente de generación hidroeléctrica se encuentran íntegramente dentro de su territorio.

La posición mendocina se apoyó en el denominado criterio de la fuente. Bajo ese principio, las regalías deben corresponder a la jurisdicción donde está localizado el aprovechamiento que produce la energía.

Ese criterio, según el planteo de la provincia, es aplicado en otros complejos hidroeléctricos del país. Además, fue respaldado en 2015 por un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que reconoció el derecho de Mendoza a percibir la totalidad de esos recursos.

Un reclamo administrativo y judicial

La recuperación de las regalías llega después de distintas acciones administrativas y judiciales impulsadas por Mendoza durante más de 50 años.

La provincia llevó el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de dejar sin efecto el esquema de distribución establecido en 1973 y recuperar los fondos generados por Los Nihuiles.

El conflicto continuaba activo durante este año. La Corte Suprema había resuelto incorporar formalmente a La Pampa a la causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional por la distribución de las regalías hidroeléctricas.

La nueva decisión representa, para el gobierno provincial, el cierre de una discusión histórica entre jurisdicciones y el reconocimiento de un reclamo sostenido por sucesivas administraciones mendocinas.

Los Nihuiles y el peso energético para Mendoza

El Sistema Los Nihuiles está ubicado en San Rafael, sobre el río Atuel, y forma parte de la infraestructura hidroeléctrica más importante de Mendoza.

El complejo está integrado por distintas centrales e infraestructura asociada a la generación y transporte de energía eléctrica. Por eso, la recuperación de las regalías tiene especial relevancia para el sur provincial y para la administración de los recursos energéticos mendocinos.

Cornejo remarcó que la medida no solo resuelve una disputa histórica, sino que también suma recursos al patrimonio provincial.

“Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, sostuvo el gobernador.

Más recursos para infraestructura y desarrollo

La recuperación del 100% de las regalías hidroeléctricas se inscribe en una agenda provincial donde la energía aparece como un eje estratégico.

Mendoza busca fortalecer su capacidad de inversión en infraestructura, en un contexto en el que los recursos vinculados a la generación energética adquieren mayor importancia para las provincias productoras.

Con esta decisión, la provincia consolida un reclamo histórico y recupera la totalidad de los ingresos provenientes del aprovechamiento hidroeléctrico de Los Nihuiles.

El punto central es el reconocimiento del criterio de la fuente: los recursos quedan asignados a la provincia donde se localiza el complejo que genera la energía. Para Mendoza, ese principio marca el cierre de una disputa que atravesó más de medio siglo.