Crean una unidad para coordinar acciones en la zona de la Bahía Bristol de Mar del Plata

Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno bonaerense y tendrá entre sus objetivos articular proyectos de infraestructura, desarrollo económico, turístico, cultural y urbano en el tradicional sector costero.

El Gobierno bonaerense creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol , que funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y tendrá como objetivo articular las acciones de las distintas áreas provinciales que intervienen en ese sector de la ciudad de Mar del Plata. La medida fue establecida mediante el decreto 1516/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito.

El decreto señala que el conjunto urbano arquitectónico de la Bahía Bristol, integrado por el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos vinculados, tiene relevancia histórica, arquitectónica, urbanística, turística, ambiental y paisajística para la provincia y constituye uno de los paseos urbanos más emblemáticos del perfil costero de Mar del Plata.

En ese sector funcionan distintos organismos y dependencias provinciales vinculados con educación, cultura, turismo, seguridad y recreación. Entre ellos se encuentran el Casino Central , dependiente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos ; el Teatro Auditorium , del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires ; establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación y dependencias del Ministerio de Seguridad y de la Subsecretaría de Turismo .

La nueva unidad tendrá a su cargo articular y realizar el seguimiento de planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura y el desarrollo económico, turístico, cultural y urbano del área. También deberá coordinar mecanismos de articulación entre organismos provinciales, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas .

Entre sus funciones se encuentra además promover acuerdos, convenios, asistencias técnicas y mecanismos de cooperación con organismos públicos o privados , nacionales o internacionales, así como producir y sistematizar información técnica para la planificación y la toma de decisiones .

La Unidad de Coordinación Bahía Bristol estará a cargo de un director o directora ejecutivo, con rango y remuneración equivalentes a Director Provincial, quien será designado por el ministro de Gobierno.

El decreto también creó una Comisión Asesora, que funcionará como órgano permanente de asesoramiento, consulta y asistencia técnica. Estará integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Instituto Cultural, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, la Dirección General de Cultura y Educación y los ministerios de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos y Seguridad.

Los integrantes de la comisión tendrán carácter "ad honorem" y deberán ser funcionarios con rango no inferior a Director Provincial. La norma establece que podrán incorporarse representantes de otras jurisdicciones que tengan actuación o incidencia sobre el conjunto urbano de la Bahía Bristol.

El decreto dispone además que el Ministerio de Gobierno propondrá al Ministerio de Economía las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar la medida, dentro de las previsiones del ejercicio presupuestario vigente.