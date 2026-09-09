Femicidio en Ituzaingó: el acusado está prófugo y su familia quiere que se entregue + Agregar ámbito en









Ocurrió en el barrio San Alberto, cuando una pareja de jóvenes discutió y él le disparó a corta distancia. El padre de la víctima intervino y sufrió dos disparos en las piernas.

Camila tenía 18 años y fue disparada a corta distancia en su domicilio. Facebook

El barrio de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, vive un estado de conmoción tras un femicidio ocurrido en las últimas horas. La víctima fue identificada como Camila Ruth Castro (18), asesinada de un disparo en el cuello dentro de su casa. Su novio, Elías Barrionuevo, tiene una orden de captura y su familia pide que se entregue.

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El ataque ocurrió en una casa del barrio San Alberto, cuando Barrionuevo se presentó y, tras discutir con la víctima, le disparó a corta distancia. Testimonios del entorno de Camila indicaron que el vínculo de la pareja era “tóxico”, un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar si existían antecedentes de violencia.

Femicidio en Ituzaingó: el acusado está prófugo y su familia pide que se entregue El padre de la víctima, Jorge Castro, llegó a intervenir al abalanzarse sobre el agresor para intentar proteger a su hija; sin embargo, Barrionuevo también le disparó y le dio en las dos piernas. A pesar de las heridas, el hombre consiguió quitarle el arma y sospechan que ese momento habría sido el que aprovechó Barrionuevo para escapar.

El padre de la víctima, Jorge Castro, llegó a intervenir al abalanzarse sobre el agresor para intentar proteger a su hija. Comunidad Ituzaingó “Se escucharon tres disparos que retumbaron en el pasillo y la nena se quejaba del dolor, después vi como la subieron a un patrullero y se la llevaron al hospital”, relató un vecino más tarde al portal SM Noticias.

Camila quedó gravemente herida y fue trasladada junto a su padre al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarla y confirmaron su muerte poco después del ingreso. En tanto, el padre de la joven permanece internado y, según trascendió, se encuentra en estado de shock.

El acusado tiene orden de captura La Policía ya emitió una orden de captura, a la par de desplegar una serie de operativos para localizar al acusado. Sus propios familiares mantienen contacto con las autoridades y manifestaron su intención de entregarlo. La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón. Ahora los investigadores buscan reconstruir con precisión los minutos previos al femicidio, establecer qué desencadenó la pelea y determinar si existían denuncias, episodios previos de violencia o amenazas dentro de la relación. También serán claves las pericias sobre la escena del crimen, el arma que el padre de Camila logró arrojar al techo y los testimonios de familiares y vecinos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.