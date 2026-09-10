La Provincia declaró de interés el libro que reconstruye la desaparición de los padres de los hermanos Bonetto + Agregar ámbito en









"Hubo una vez un patio", escrito por Ana Julia y Martín Bonetto, fue distinguido por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense por su aporte a la memoria sobre el terrorismo de Estado.

El texto subraya que la publicación del libro en 2026 adquiere particular significación en el marco del cincuentenario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires declaró de interés el libro "Hubo una vez un patio", escrito por los hermanos Ana Julia Bonetto y Martín Bonetto, publicado por Editorial Planeta en 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 21, firmada por el subsecretario Matías Moreno y publicada este jueves en el Boletín Oficial del distrito.

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El libro reconstruye la historia de Anna María Mobili y José Roberto Bonetto, padres de los autores, quienes fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La pareja fue secuestrada el 1 de febrero de 1977 y ambos pasaron por distintos centros clandestinos de detención, entre ellos el Destacamento de Arana y el Pozo de Banfield. Los restos de José Roberto Bonetto fueron identificados en 2020, mientras que Anna María Mobili continúa desaparecida.

View this post on Instagram De acuerdo con los considerandos de la resolución, Ana Julia y Martín eran niños pequeños al momento de la desaparición de sus padres y la obra surge del proceso de reconstrucción de una historia familiar fragmentada por la violencia estatal y la desaparición forzada, recuperando esa memoria desde la perspectiva de quienes quedaron, a través de fotografías, cartas, poemas, documentos, objetos personales y otros materiales testimoniales que dan cuenta de la vida cotidiana, los vínculos y los afectos familiares.

El texto oficial agrega que la publicación trasciende la reconstrucción de los hechos vinculados con la desaparición de sus padres, al aportar una mirada situada sobre las consecuencias de la desaparición forzada en las relaciones familiares y en las trayectorias de quienes eran niños al momento de los hechos.

Según los fundamentos de la resolución, la Subsecretaría tiene entre sus competencias promover, diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos y al fortalecimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, así como impulsar acciones de preservación, transmisión y difusión de la memoria democrática. En ese marco, el texto sostiene que las producciones culturales y testimoniales vinculadas con el terrorismo de Estado "constituyen herramientas relevantes para la construcción de memoria colectiva y para la transmisión de las experiencias que forman parte de la historia reciente".

La medida también destaca que "el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia permitió ampliar progresivamente la comprensión sobre los alcances y consecuencias del terrorismo de Estado, incorporando las experiencias de niños, niñas y adolescentes atravesados por el accionar represivo y reconociendo las afectaciones específicas que esas prácticas produjeron sobre sus vínculos familiares, identidades, trayectorias y proyectos de vida". Desde esa perspectiva, el documento remarca que las infancias no deben comprenderse únicamente como parte del entorno familiar de las víctimas adultas, sino como sujetos cuyos derechos fueron afectados por las políticas represivas del Estado, con consecuencias que se proyectaron sobre sus vidas y las generaciones posteriores. Ana Julia Bonetto se formó como profesora en Artes Visuales, mientras que Martín Bonetto es fotógrafo, diseñador gráfico y reportero gráfico desde 1999, con una trayectoria vinculada al registro de la cultura contemporánea; en 2021 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura platense. El texto subraya que la publicación del libro en 2026 adquiere particular significación en el marco del cincuentenario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, circunstancia que otorga especial relevancia a las iniciativas orientadas a fortalecer la memoria democrática y la transmisión de las experiencias vinculadas con el terrorismo de Estado. Asimismo, sostiene que el reconocimiento de producciones culturales que contribuyen a preservar, ampliar y transmitir esas memorias resulta concordante con las políticas públicas de derechos humanos y de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas por la Subsecretaría, y que por sus características y su aporte cultural, testimonial y memorial, el libro reviste particular interés para la promoción de los derechos humanos.