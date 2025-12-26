El gobierno bonaerense aumentó hasta $10 millones la recompensa por datos sobre el paradero de Brisa del Pino + Seguir en









La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad bonaerense y eleva el monto ofrecido a quienes aporten información fehaciente en la causa que investiga la desaparición de la adolescente, ocurrida en diciembre de 2022 en La Matanza.

El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires resolvió incrementar el monto de la recompensa destinada a quienes aporten información fehaciente que permita determinar el paradero de Brisa Carolina del Pino, desaparecida desde el 2 de diciembre de 2022. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 2771-MSGP-2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense.

Según la norma, el monto de la recompensa, que había sido fijado previamente por la Resolución N° 379/23, pasará a ubicarse entre los $5.000.000 y los $10.000.000, y será distribuido únicamente entre las personas que aporten información relevante en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 05-00-55989-22/00.

La resolución cuenta con el aval de la Fiscalía titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 del Departamento Judicial de La Matanza, que interviene en la causa, y con la participación de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas y la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal.

El texto también instruye al ministerio de Comunicación Pública a realizar la difusión masiva del ofrecimiento de recompensa a nivel nacional, local y en las zonas de influencia del hecho.

Una búsqueda que continúa desde 2022 Brisa Carolina del Pino, de nacionalidad argentina, tenía 15 años al momento de su desaparición y fue vista por última vez cuando se retiró de su domicilio en el barrio Los Pinos, en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Según consta en el anexo de la resolución, la joven es de contextura pequeña, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene ojos marrones, cabello castaño oscuro a la altura de los hombros con flequillo y una cicatriz sobre la ceja izquierda.

A dos años de su desaparición, el caso continúa sin pistas certeras. Tal como surge de los antecedentes judiciales, existen dos causas en trámite: una por búsqueda de paradero y otra por abuso, esta última con un detenido desde febrero de 2023. Pese a allanamientos, declaraciones y procedimientos realizados tanto en La Matanza como en Moreno, hasta el momento no se logró dar con el paradero de la adolescente. Desde el ministerio de Seguridad, la recompensa se ofrece en el marco del Programa Especial de Recompensas, con garantía de reserva de identidad y confidencialidad de la información, conforme a lo establecido por el Decreto N° 2.052/98 y su modificatorio. La resolución lleva la firma del ministro de Seguridad bonaerense, Eduardo Javier Alonso, y dispone que la información podrá ser aportada ante los fiscales generales de cámara, la UFI N° 11 de La Matanza o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.